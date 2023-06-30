談新加坡醫療體制的「防弊」思維：從李光耀對西方「免費午餐」式的福利模式反感說起

我們想讓你知道的是
新加坡的獨立初期有非常嚴重的生存焦慮，面臨周邊大國的潛在武力威脅，經濟前景不佳，外資撤離股巿大跌。這種焦慮也反映到對醫療避免鋪張和浪費的態度上，雖然後來新加坡經濟起飛財務好轉，但這種思維一直根深柢固。
文：林韋地（新加坡執業醫生）
新加坡在對抗Covid疫情期間展現驚人的韌性和典型的務實主義風格，從初期的嚴控清零，到以最快速率完成高疫苗接種覆蓋，轉為與病毒共存模式，成為亞洲最快與西方接軌開放邊境和放寬防疫措施的經濟體，同時維持非常低的死亡人數和死亡率。
新加坡是如何做到的？其決策的思維為何？透過閱讀《病有所醫？新加坡醫療體系之理想與現實》這本書，能讓我們對新加坡醫療體系，和新加坡執行者如何看待醫療問題，有更深入的洞見。作者林方源是直腸外科醫生，也有公衛的背景，曾任公立和私立醫院的管理高層，因此有能力對新加坡醫療模式非常精準地解剖，也不懼提出有建設性的批評。
新加坡醫療體系之源起
本書從新加坡醫療體系的歷史說起。新加坡的現代醫學體系自然是從英殖民時代始，從自治到獨立建國，李光耀等人的人民行動黨政府繼承了英殖民時期有強烈福利精神的公衛體系。新加坡的獨立初期有非常嚴重的生存焦慮，面臨周邊大國的潛在武力威脅，經濟前景不佳，外資撤離股巿大跌。這種焦慮也反映到對醫療的態度上，新加坡獨立初期政府對醫療的態度是維持最低的合理限度，避免鋪張和浪費。雖然後來新加坡經濟起飛財務好轉，但這種思維一直根深柢固。
李光耀對西方「免費午餐」式的福利模式是很反感的，一直強調必須將醫療等福利的責任從政府轉移到個人身上，個人必須努力工作才能贏得他自己的福利。在這種思維下，公積金制度也被重新設計，不再是單純的退休金，而是能夠提供資本給政府提供公共房屋和醫療。雖然公積金拿不出來也無法自由地使用，但在名義上它還是人民「自己的錢」，而不是一種稅，而且因為有上限額，所以富人所繳的公積金比一般人的比例少很多，（如一個月入6000新幣者每個月要繳交的公積金是1200，但一個月入6萬新幣者每個月要繳交的公積金還是1200，1200占前者的所得很多，只占後者的所得一點）。
透過改良後的公積金制度，新加坡得以維持較低的所得稅率，來吸引全世界各地的富人來移民和投資，但也因此新加坡社會被分成了兩個階層，透過繳納公積金來使用公共福利的廣大中產階級，和頂端的富人階層。這個雙層結構可從新加坡各個面向觀察到，如房屋，大部分中產階級住在政府組屋裡，少數富人住在私人洋房或公寓。在醫療領域，如果要在看專科醫生時得到醫療補貼，那必須到公立的綜合診療所要求轉診，若透過私人家庭醫生轉診到政府控制的重組醫院，也不會獲得任何補貼。但後者的等待時間更短，也比較大機會由主治醫生本人而不是其他團隊成員診治。
新加坡醫療體系之雙層結構
透過這種雙層結構的設計，我們可以說新加坡社會是由非常資本主義的頂層，和還是有些社會主義精神的底層所構成。理論上，這樣的結構十分穩定，因為新加坡人可以選擇甚至同時享有左派和右派社會的好處。如若一個醫生不大在意金錢，他可以在公立機關裡繼續教學和看比較複雜的病例。反之，他到私人場域執業也有很多獲利的機會。一個病人若有錢可以自由買得他想要的醫療服務，反之，他到公共醫療體系還是可以得到受補貼的醫療。政府的公共福利政策並不會介入私人巿場太多，如政府組屋雖然拉低了私人房屋的價格，但新加坡還是有許多天價公寓和豪宅。
這樣公立和私立的巿場分開也可以避免某些道德上的弊端，對比我自己在英國從醫時的經驗就有很強烈的感受，英國的急性醫療幾乎都是公立的國民健康服務體系，完全免費，私人醫療只提供非緊急的手術和服務，（如人工關節置換等），理論上人人平等，醫生可以完全是根據病人的臨床需要來決定輕重緩急，先處理哪一個案例。但在現實裡，許多有權勢的人會想盡各種辧法來讓自己的親友在免費的公立醫療資源裡插隊。相比起來，「付費者先得」，反而比較符合亞洲人的道德價值，是另一種亞洲式的公平。
追求效率和左右之間的一個平衡是新加坡務實主義性格的展現，在這樣的思維下公立醫院也被企業化為「重組醫院」，但政府仍是重組醫院的大股東，這是典型「新加坡特色的資本主義」，新加坡政府雖然理論上擁抱自由巿場，但政府會確保自己或其相關組織是巿場裡的最大玩家，政府鼓勵競爭，如不同的醫院和醫學院之間，或不同的媒體之前，但競爭必須在政府控制的範圍內進行。
後李光耀時代之新加坡
華文世界對新加坡的理解往往還停留在李光耀時代，事實上新加坡政府和社會的意識形態相比李光耀時期已經有了巨大的轉變，即使是李光耀自己在晚年時也對自己的說法做出許多修正，如他曾經堅決反對賭場，後來在經濟利益下卻改為正面肯定的態度。醫療也是如此，隨著時代的進步，醫療不再只是一個要節儉使用的必需品，而是一個可以為新加坡經濟帶來巨大產值的「產業」。在這個新思維下，醫療的卓越品質開始被追求，更多經費投入研究和新技術的使用。醫生等專業人才的薪酬也是一個重要而需要計算的問題，相較於鄰國馬來西亞過度產出醫生的亂象，新加坡對執業醫生的人數精準控制和保護，高薪不只吸引全世界優秀的醫生來新加坡執業，其他一些國家如菲律賓的醫生，甚至願意來新加坡做護士的工作。在這樣的結構下，雖然組織的決策方向是由「本地專才」制定的，但很多勞動和服務實際上卻是由「外來專才」提供，而新加坡省去不少養育人才的成本。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。