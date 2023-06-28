菲律賓警方大規模突襲網絡犯罪集團，救出包括台灣人等千名外國人
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菲律賓國家警方表示，這次行動救出至少來自17個國家的1190名外國人和1534名菲律賓人，包括604名中國人、183名越南人、137名印尼人、134名馬來西亞人和81名泰國人，還有來自緬甸、巴基斯坦、葉門、索馬利亞、蘇丹、奈及利亞和台灣的員工。
菲律賓警方於週二發動一場大規模突襲，破獲位在馬尼拉大樓內的線上遊戲公司和網絡犯罪集團，救出來自中國、菲律賓、越南、印尼等其它國家的千名員工。
《美聯社》報導，菲律賓國家警方表示，這次行動救出至少來自17個國家的1190名外國人和1534名菲律賓人，包括604名中國人、183名越南人、137名印尼人、134名馬來西亞人和81名泰國人，還有來自緬甸、巴基斯坦、葉門、索馬利亞、蘇丹、奈及利亞和台灣的員工。
警方稱，有員工告訴調查人員，當他們試圖辭職時就被要求支付巨額費用，若被發現有違規行為也須支付罰款，此外，他們也擔心自己會被賣給其他犯罪集團。當局表示，許多人是被臉書發布的高薪和理想工作條件的廣告所吸引，到頭來卻發現只是一場騙局。
《中央社》報導，菲律賓國家警署（Philippine National Police）反網路犯罪大隊發言人沙比諾（Michelle Sabino）表示：「這起初是一起人口販運案件。」此外他也表示「一切都會被調查」，包括這些員工是否涉入網路詐騙。
網絡詐騙已是亞洲的一個主要問題，已遍佈在緬甸、寮國和柬埔寨等東南亞國家，許多海外人士抵達後才發現陷入被詐騙集團的奴役之中，被迫參與網路詐騙行動。
菲律賓在上月初才進行過另一場突襲，救出來自亞洲各地約1000多名人口販賣受害者。當時菲律賓警方表示，受害者被迫每天工作長達18小時，工作內容是從事加密貨幣詐騙，受騙者是在臉書或約會應用程式上被詐騙集團所騙，之後更被困於有武裝警衛看守的工作場所，因此無法離開現場。後來是因有受困的印尼人發出求救訊息，並經印尼官員向菲律賓當局通報後才爆發
《美國之音》報導，這類犯罪手法被稱為線上「詐欺工廠」（fraud factories），專家表示，這是一個價值數十億美元的產業，且有數萬名人口販運受害者。受害者許多事受過大學教育、掌握社交媒體技能的白領，有些人是在疫情期間失業，因急需工作而誤入詐騙產業。全球反詐騙組織（Global Anti Scam）告訴《美國之音》，該產業對會說英語或中文的員工有極大需求。
新聞來源
- 菲律賓警方解救逾千人 看臉書廣告受騙從事線上博弈（中央社）
- Philippine police raid alleged cybercrime buildings and rescue 2,700 workers from 18 countries（美聯社）
- More Than 1,000 Trafficking Victims Rescued, Philippines Authorities Say（美國之音）
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延伸閱讀
- 你知道「賣豬仔」嗎？被高薪廣告誘騙到柬埔寨的不只有台灣人，還有馬來西亞人
- 為避免公民赴海外從事博弈產業，中國將菲律賓列入出境旅遊目的地黑名單
- 為改善家境赴美打拼，在美國醫療前線鞠躬盡瘁的「菲律賓護士」
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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