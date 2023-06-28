菲律賓警方大規模突襲網絡犯罪集團，救出包括台灣人等千名外國人

菲律賓警方於 週二 發動一場大規模突襲，破獲位在馬尼拉大樓內的線上遊戲公司和網絡犯罪集團，救出來自中國、菲律賓、越南、印尼等其它國家的千名員工。

《美聯社》報導，菲律賓國家警方表示，這次行動救出至少來自17個國家的1190名外國人和1534名菲律賓人，包括604名中國人、183名越南人、137名印尼人、134名馬來西亞人和81名泰國人，還有來自緬甸、巴基斯坦、葉門、 索馬利亞 、蘇丹、奈及利亞和台灣的員工。

警方稱，有員工告訴調查人員，當他們試圖辭職時就被要求支付巨額費用，若被發現有違規行為也須支付罰款，此外，他們也擔心自己會被賣給其他犯罪集團。 當局表示，許多人是被臉書發布的高薪和理想工作條件的廣告所吸引，到頭來卻發現只是一場騙局。

《中央社》報導， 菲律賓國家警署（Philippine National Police）反網路犯罪大隊發言人沙比諾（Michelle Sabino）表示：「這起初是一起人口販運案件。」此外他也表示「一切都會被調查」，包括這些員工是否涉入網路詐騙。

Photo Credit: GettyImages 6月27日，菲律賓警察突襲位於馬尼拉大都會的大樓，救出一千多名受困於詐騙集團的外國人。

網絡詐騙已是亞洲的一個主要問題，已遍佈在緬甸、寮國和柬埔寨等東南亞國家，許多海外人士抵達後才發現陷入被詐騙集團的奴役之中，被迫參與網路詐騙行動。

菲律賓在上月初才進行過另一場突襲，救出 來自亞洲各地約1000多名人口販賣受害者。當時菲律賓警方表示，受害者被迫每天工作長達18小時，工作內容是從事加密貨幣詐騙，受騙者是在臉書或約會應用程式上被詐騙集團所騙，之後更被困於有武裝警衛看守的工作場所，因此無法離開現場。後來是因有受困的印尼人發出求救訊息，並經印尼官員向菲律賓當局通報後才爆發

《美國之音》報導，這 類犯罪手法被稱為線上「詐欺工廠」（ fraud factories ），專家表示，這是一個價值數十億美元的產業，且有數萬名人口販運受害者。受害者許多事受過大學教育、掌握社交媒體技能的白領，有些人是在疫情期間失業，因急需工作而誤入詐騙產業。全球反詐騙組織（Global Anti Scam）告訴《美國之音》，該產業對會說英語或中文的員工有極大需求。

Photo Credit: GettyImages 這次行動至少救出來自17個國家的1190名外國人，包括來自中國、越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、巴基斯坦、葉門、索馬利亞、蘇丹、奈及利亞和台灣。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒