諾貝爾化學獎得主、「鋰電池之父」古德諾辭世，享嵩壽100歲
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2019年，高齡97歲的古德諾與英國學者惠廷安（Stanley Whittingham）及日本研究員吉野彰（Akira Yoshino）一同獲得諾貝爾化學獎，3人因研發鋰離子電池對人類貢獻卓著，獲得這項殊榮，古德諾因此成了歷來最年長的桂冠得主。
（中央社）曾獲諾貝爾獎殊榮的「鋰電池之父」古德諾（John Goodenough）25日與世長辭，享嵩壽100歲，距離他101歲生日僅差一個月。
《路透社》報導，美籍固態物理學家古德諾是鋰離子電池開發領域的先驅，這種電池如今為全球數以百萬計電動車提供動力。
古德諾在德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）任教37年，校長哈澤爾（Jay Hartzell）說，古德諾「在其數十年的職業生涯中，一直是科學研究前沿的領導者」。
2019年，高齡97歲的古德諾與英國學者惠廷安（Stanley Whittingham）及日本研究員吉野彰（Akira Yoshino）一同獲得諾貝爾化學獎，3人因研發鋰離子電池對人類貢獻卓著，獲得這項殊榮，古德諾因此成了歷來最年長的桂冠得主。
瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）在頒獎時表示：「這種輕量、可重複充電且電力強大的電池，如今應用廣泛，從行動電話至筆記型電腦以迄電動車……（並且）也能儲存相當數量的太陽能與風力發電，讓無化石燃料社會成為可能。」
近年來，古德諾與他的研究團隊一直在探索能源儲存的新方向，包括帶有固態電解質和鋰或鈉金屬電極的「玻璃」電池。
古德諾也是研究磷酸鐵鋰電池（LFP）陰極的先驅，以此作為鎳或鈷的替代品。專家表示，磷酸鐵鋰電池正在迅速取代電動車電池中較昂貴的鎳鈷錳電池，因為其所需的材料較充足、更永續，而且成本較低。
古德諾1922年7月25日出生於德國耶納（Jena），父母是美國人。
古德諾在耶魯大學（Yale University）拿到數學學士學位後，在芝加哥大學（University of Chicago）取得物理學碩士和博士學位。他後來成為麻省理工學院（MIT）的研究員和團隊領袖，接著擔任牛津大學（University of Oxford）無機化學實驗室負責人。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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