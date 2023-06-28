2023/06/28,
訃聞

諾貝爾化學獎得主、「鋰電池之父」古德諾辭世，享嵩壽100歲

諾貝爾化學獎得主、「鋰電池之父」古德諾辭世，享嵩壽100歲
Photo Credit: The University of Texas at Austin

我們想讓你知道的是

2019年，高齡97歲的古德諾與英國學者惠廷安（Stanley Whittingham）及日本研究員吉野彰（Akira Yoshino）一同獲得諾貝爾化學獎，3人因研發鋰離子電池對人類貢獻卓著，獲得這項殊榮，古德諾因此成了歷來最年長的桂冠得主。

（中央社）曾獲諾貝爾獎殊榮的「鋰電池之父」古德諾（John Goodenough）25日與世長辭，享嵩壽100歲，距離他101歲生日僅差一個月。

《路透社》報導，美籍固態物理學家古德諾是鋰離子電池開發領域的先驅，這種電池如今為全球數以百萬計電動車提供動力。

古德諾在德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）任教37年，校長哈澤爾（Jay Hartzell）說，古德諾「在其數十年的職業生涯中，一直是科學研究前沿的領導者」。

2019年，高齡97歲的古德諾與英國學者惠廷安（Stanley Whittingham）及日本研究員吉野彰（Akira Yoshino）一同獲得諾貝爾化學獎，3人因研發鋰離子電池對人類貢獻卓著，獲得這項殊榮，古德諾因此成了歷來最年長的桂冠得主。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）在頒獎時表示：「這種輕量、可重複充電且電力強大的電池，如今應用廣泛，從行動電話至筆記型電腦以迄電動車……（並且）也能儲存相當數量的太陽能與風力發電，讓無化石燃料社會成為可能。」

近年來，古德諾與他的研究團隊一直在探索能源儲存的新方向，包括帶有固態電解質和鋰或鈉金屬電極的「玻璃」電池。

古德諾也是研究磷酸鐵鋰電池（LFP）陰極的先驅，以此作為鎳或鈷的替代品。專家表示，磷酸鐵鋰電池正在迅速取代電動車電池中較昂貴的鎳鈷錳電池，因為其所需的材料較充足、更永續，而且成本較低。

古德諾1922年7月25日出生於德國耶納（Jena），父母是美國人。

古德諾在耶魯大學（Yale University）拿到數學學士學位後，在芝加哥大學（University of Chicago）取得物理學碩士和博士學位。他後來成為麻省理工學院（MIT）的研究員和團隊領袖，接著擔任牛津大學（University of Oxford）無機化學實驗室負責人。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。