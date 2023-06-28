瓦格納兵變後續動向一次看：為何俄國離不開傭兵？俄要查西方間諜是否涉入，拜登急澄清

瓦格納兵變，俄外長：調查西方間諜是否涉入

（中央社）俄羅斯《塔斯社》（TASS）昨（27）日引述外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說法報導，俄羅斯情報機關正在調查西方間諜機構是否在瓦格納集團（Wagner Group）針對克里姆林宮的短暫兵變事件當中插了一腳。

《塔斯社》報導，拉夫羅夫接受《今日俄羅斯》（RT）電視台訪問時說，美國駐俄大使崔西（Lynne Tracy）前天與俄方代表對話，「暗示」美國沒有涉入瓦格納集團兵變，以及華府希望俄國的核武彈藥庫安全無虞。

拉夫羅夫還說，崔西稱這次兵變是俄國的內部事務。

多名西方領導人表示，這次事件顯示俄國總統普亭（Vladimir Putin）去年初把武裝部隊派往烏克蘭後，俄國內部的不安定正在滋長。

被問到是否有任何證據顯示烏克蘭或西方情報機構涉入這次兵變，拉夫羅夫稱，「我工作的部門不會蒐集非法行為的證據，但我們有這類機制，我可以跟你保證，他們已經有頭緒了」。

拜登急澄清，美國和盟邦沒有參與瓦格納兵變

（中央社）美國總統拜登昨天表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團針對克里姆林宮的短暫兵變，是俄羅斯體制內部鬥爭的一部分，美國及其盟友沒有參與其中。

《路透社》報導，拜登對不斷演變的事件做出謹慎評估，試圖避免加劇與擁有核武的俄羅斯間緊張關係，同時他向烏克蘭提供西方國家堅定的支持，以擊退俄羅斯軍隊入侵。

拜登對瓦格納週末的兵變首度發言：「我們明確表示，我們沒有參與其中，我們與這件事沒有任何關係。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）告訴記者，拜登表示西方國家沒有參與其中的訊息，已經透過各種外交管道直接傳遞給俄羅斯。他沒有提到俄羅斯的反應。

在白宮的一次活動上，拜登談到瓦格納集團朝莫斯科挺進，卻在抵達首都之前停下來的戲劇性權力鬥爭。

拜登表示，他已指示國家安全團隊「每小時」向他通報最新情況，並為一系列情況做好準備，但他沒有說明詳情。

《塔斯社》昨天援引俄羅斯外交部長拉夫羅夫談話報導，俄羅斯情報部門正在調查西方間諜機構是否在這次流產的兵變中發揮作用。

一位不願透露姓名的知情人士表示，美國情報界「知道」瓦格納首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）策劃的兵變「有可能發生」，在兵變前已向美國國會做出「相應」通報。

美國國務院發言人米勒（Matt Miller）告訴記者，目前尚不清楚所發生的事情最終影響是什麼，但他指出：「看到總統普亭的領導力受到直接挑戰，這無疑是一件新鮮事。看到普里戈任直接質疑這場戰爭的理由，並指出這場戰爭本質上是基於謊言，也是一件新鮮事。」

普亭：當時放任瓦格納兵變持續，是為避免嚴重流血

（中央社）俄羅斯傭兵集團瓦格納24日發動的短命兵變落幕後，總統普亭昨天表示，當時之所以放任兵變持續，是為了避免流血。他指控烏克蘭與其西方盟邦，只想讓俄國人在兵變中自相殘殺。

《路透社》報導，普亭這場電視演說是瓦格納集團24日兵變以來他首次公開談話，他24日稱這場叛亂威脅俄羅斯生存，幕後黑手將受懲罰。

普亭昨天表示：「打從這些事件開始的各項舉措，都是在我直接指示下進行，為的是避免嚴重流血。」

「需要時間給犯錯的人機會醒悟，讓他們知道自己的行為遭到社會唾棄，知道他們參與的冒險對俄羅斯和我們國家有災難性和毀滅性的後果。」

「俄羅斯的敵人想要的正是這種自相殘殺：基輔的新納粹分子、他們的西方贊助人還有各種民族叛徒，都希望俄羅斯士兵互相殘殺。」

與此同時，瓦格納首腦普里戈任在Telegram頻道發布11分鐘的影音訊息，但對自己身在何處幾乎隻字未提，也幾乎沒有提到讓他停止揮軍莫斯科的協議。

普里戈任領導兵變震驚全世界，瓦格納戰士就要兵臨莫斯科城下時，普里戈任突然下令停止挺進。許多西方領袖認為，俄國16個月前入侵烏克蘭後，這一事件暴露出普亭的弱點。

普亭昨天表示，會信守週末提出的承諾，倘若瓦格納成員願意的話，會讓他們移居白羅斯。

他在演說中並未談到普里戈任。

瓦格納兵變後普亭軟硬兼施，為何俄國離不開傭兵、後續動向一次看

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的一日兵變轉瞬落幕未釀內戰。俄國總統普亭昨天發表全國談話，承諾瓦格納人員可選擇轉赴白羅斯、回家或與俄國國防部簽約繼續並肩作戰。

《華盛頓郵報》指這是普亭在瓦格納集團24日兵變結束後的首度談話，而在普亭講話前數小時，發動這次兵變的瓦格納首腦普里戈任才透過網路影片現身，宣稱24日之舉只是為挽救瓦格納免於被俄國國防部吞併，不是要推翻普亭。

普亭喊話：大部分瓦格納戰士都是愛國者

普亭的發言軟硬兼具。他說當時若直奔莫斯科的瓦格納部隊不停下，俄羅斯安全部隊就會鎮壓，但瓦格納裡「絕大多數戰士都是愛國者」。

這場兵變導火線之一是俄國國防部下令瓦格納集團需於7月1日前與俄國軍方簽約，但普里戈任覺得這是「杯酒釋兵權」而抗拒。

兵變經白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋，瓦格納後來停止進軍莫斯科，普里戈任本人轉赴白羅斯。普里戈任聲稱他能指揮的瓦格納戰士有2萬5000人，但英國情報單位研判頂多8000人。

西方普遍認為，創建於2014年的瓦格納集團，規模在這次俄烏戰爭期間一度達顛峰5萬人。

瓦格納轉進白羅斯發展，非洲活動不影響

隨普亭允許瓦格納戰士赴白羅斯，並可在白羅斯總統魯卡申柯支持下合法開展業務，瓦格納集團可望繼續在非洲和其他地方活動。俄國外長拉夫羅夫昨天接受俄媒專訪時就說，瓦格納派往馬利、中非共和國的「教官」會繼續駐留當地。