魯卡申柯證實普里戈任飛抵白羅斯，星媒：瓦格納兵變顯示俄政府脆弱，北京擔憂恐成真
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魯卡申柯說，他們在電話中使用的髒話是平常的「10倍」。普里戈任表示：「我們要正義！他們要扼殺我們！我們要到莫斯科！」「我說：『你們在半路上就會像小蟲子般被揉碎。』」魯卡申柯也表示，當天稍早，普亭尋求他協助，抱怨普里戈任不接電話。魯卡申柯說，他建議普亭不要「急著」粉碎叛軍。
白羅斯總統稱致電說服普里戈任結束兵變，敦促普亭手下留情
（中央社）白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨（27）日表示，他在長達數小時情緒激動、充滿髒話的電話交談中，說服俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）結束兵變，他也敦促盟友俄國總統普亭不要殺害普里戈任。
瓦格納傭兵週末發動兵變後打退堂鼓，依據魯卡申柯斡旋達成的協議，普里戈任以停止向莫斯科挺進換取流亡白羅斯。
普亭前天發表全國談話，也承諾瓦格納人員可選擇轉赴白羅斯、回家或與俄國國防部簽約繼續並肩作戰。
魯卡申柯向白羅斯官員敘述他在24日戲劇性逆轉中所扮演的角色，極力稱許普里戈任是個「英雄人物」，因手下人馬在烏克蘭大批陣亡而忽忽欲狂，並表示普里戈任從烏克蘭抵達俄國南部城市頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）時「處於半瘋狂狀態」。
普里戈任的人馬佔領頓河畔羅斯托夫市等地後揮軍北上，魯卡申柯表示，他在電話中費了幾個小時時間試圖勸阻，普里戈任聲稱他對俄國軍方領導階層的腐敗與無能感到憤怒，並希望為據稱遭到軍方攻擊的手下報仇。
魯卡申柯說，他們在電話中使用的髒話是平常的「10倍」。
普里戈任表示：「我們要正義！他們要扼殺我們！我們要到莫斯科！」
「我說：『你們在半路上就會像小蟲子般被揉碎。』」
魯卡申柯也表示，當天稍早，普亭尋求他協助，抱怨普里戈任不接電話。魯卡申柯說，他建議普亭不要「急著」粉碎叛軍。
普里戈任昨天表示，他從未計畫推翻普亭的政府，但希望將國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）革職。
魯卡申柯說，他告訴普里戈任「沒人會把蕭依古或格拉西莫夫交給你」，最後說服他普亭政府將會捍衛莫斯科，繼續兵變將使俄羅斯陷入混亂與憂傷的深淵。
魯卡申柯證實，瓦格納集團首腦普里戈任飛抵白羅斯
（中央社）白羅斯總統魯卡申柯證實，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任昨天飛抵白羅斯。瓦格納傭兵週末發動兵變後打退堂鼓，依據魯卡申柯斡旋達成的協議，普里戈任會流亡白羅斯。
根據白羅斯國營媒體報導，魯卡申柯表示：「就我了解，普里戈任已經搭機飛來。是的，不錯，他今天就會到白羅斯。」
《法新社》報導，目前還不清楚普里戈任是否已抵達白羅斯，或是還在途中。但《路透社》和《美聯社》等媒體都報導，他應該已經飛抵白羅斯。
稍早已有報導傳出，一架跟普里戈任有關的商務機昨天從俄國飛往白羅斯。全球知名航班追蹤應用程式Flightradar24顯示，這架巴西航空工業萊格賽600（Embraer Legacy 600）商務噴射機於格林威治時間2時32分（台北時間上午10時32分）出現在俄國羅斯托夫州（Rostov），4時20分左右在白羅斯首都明斯克（Minsk）附近開始下降。
這架飛機識別碼符合美國認為跟Autolex Transport公司有關的一架噴射機。美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）認定該公司跟普里戈任相關。
普里戈任兵變是俄羅斯總統普亭23年多前掌權以來，對其威信構成的最大打擊。普亭前晚對全國演說時表示，「武裝兵變」的領導人背叛了俄羅斯和俄國人民，多虧有軍方、執法單位和特勤人員出面抵擋。
普里戈任指控普亭手下的軍事高官叛國又腐敗，他發起「正義遊行」目的是跟軍事高層算舊帳。這次事件除提高俄羅斯動盪的可能性，也重挫普亭作為領袖沒人膽敢挑戰的名聲。
瓦格納兵變掀憂，普亭前戰略智囊促勿派傭兵上戰場
（中央社）俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任兵變落幕，俄國總統普亭的前戰略智囊蘇科夫（Vladislav Y. Surkov）昨天敦促，別再讓瓦格納這類組織代俄國上戰場，並警告這類組織干擾俄軍指揮系統。
《路透社》報導，曾被盟友及敵方視為克里姆林宮當局戰略智囊的蘇科夫表示，「私人軍事公司」是自美國引進的想法，目的是參與代理人戰爭。
2020年離開克里姆林宮的蘇科夫，在俄國政治學者切斯納科夫（Alexei Chesnakov）發表的訪問中說：「在我們的認知中，軍事單位怎麼可能由私人把持？這完全不符合俄國的政治、治理和軍事文化。」
蘇科夫說，在俄羅斯於烏克蘭展開「特別軍事行動」（SVO）之際，這類組織恐將俄國變成「某種歐亞部落地區」，同時分裂俄軍的指揮權。
蘇科夫說：「如今我們已公開參與這場烏克蘭戰役，為何還需要他們？這不是一場代理人戰爭，這是『特別軍事行動』。軍隊不僅需要透過武器進行強化，同時也需統一指揮。」
普里戈任昨天表示，他旗下瓦格納（Wagner）部隊發動一日兵變的目的，並不是要推翻俄國政府，而是對俄國在俄烏戰爭中的無效指揮表達抗議。
星媒：瓦格納兵變顯示俄政府脆弱，北京擔憂恐成真
（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的一日兵變雖已落幕，但餘波蕩漾。星媒昨天分析，對中國而言，這起事件顯示俄羅斯政府的脆弱，也代表北京最擔憂的事可能成真，即俄國在俄烏戰爭中戰敗。
瓦格納集團與俄軍方不合在俄烏戰爭期間白熱化，24日引爆瓦格納譁變且兵鋒一度直朝莫斯科。事變雖以瓦格納撤軍暫告平息，但後續影響仍值得關注。
《海峽時報》（The Straits Times）報導分析，這場短暫兵變餘波蕩漾，衝擊俄國國內及國際局勢。
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