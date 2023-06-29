BBC調查：新衛星圖像顯示中國間諜氣球曾飛越日本和台灣

BBC《廣角鏡》（Panorama）欄目揭露了關於中國間諜氣球計劃的新證據——包括它在日本和台灣上空的飛行。

日本已證實，有氣球曾經飛過其領土上空，並表示凖備在未來將其擊落。

中國未對BBC提供的證據進行直接回應。

今年早些時候，一枚被指來自中國的間諜氣球在美國海岸附近被擊落，導致中美關係陷入困境。

中國聲稱，一月底在美國西北部上空看到的氣球是民用飛艇，用於氣象等科學研究——並指這是一起意外的個別事件。

美國中央情報局前東亞分析家約翰・卡爾弗（John Culver）向《廣角鏡》節目表示，這已經「不是單次事件，而是至少可以追溯到五年前的持續行動」。他說，中國的氣球是「特別為這一類長途任務設計」，而且有一些「似乎已經環繞了地球」。

BBC與人工智慧公司Synthetaic合作，通過篩查衛星捕獲的大量數據，發現多個氣球穿越東亞的圖像。

該公司創始人柯里・賈斯科爾斯基（Corey Jaskolski）發現了一個氣球在2021年9月穿越日本北部的證據。這些圖像過去未被公開過。

賈斯科爾斯基還相信，證據表明，該枚氣球是從蒙古以南的中國內陸發射。BBC無法核實這一點。

日本是美國的親密盟友。美國駐紮在日本的軍隊比在任何其他國家都多。

Photo Credit: BBC News 在台灣上空被拍下的疑似中國間諜氣球。

日本防衛省的村上裕子向BBC表示，日本政府正「採取各種預案措施每日監察有關狀況」，甚至凖備擊落氣球以保護「日本領土內人民的生命與財產」。

美國國務院表示，相信中國的氣球裝備有收集信號情報的能力。它表示，在美國發現的飛行器具有「多根天線，很可能有能力收集和定位通訊」。

為了調查中國是否還發射了其他氣球，《廣角鏡》團隊首先搜索了該地區社群媒體和新聞報導中有關天空不明飛行物的目擊報告。

他們發現，兩張由台灣天氣部門拍攝的照片，似乎顯示一枚氣球在2021年9月末在首府台北上空飛過。

賈斯科爾斯基之後將這些照片與衛星影像做交叉比對。「我們發現氣球在90秒內就飛出了台灣海岸線之外，」他說。

中國政府在監視你嗎？

從間諜氣球到秘密警察再到逃亡異見者，《廣角鏡》（Panorama）調查報導中國的全球監控行動。我們揭露了有關北京間諜氣球艦隊的新細節，還駭進了一台中國製造的監控攝像頭，顯示我們街頭上的類似設備可以如何被利用。

台灣政府向《廣角鏡》表示，他們相信那是一個氣象氣球，但是賈斯科爾斯基不同意。

「僅以氣球的直徑判斷，以及其運行高度似乎相似這一點看來……它很像是美國還有日本上空飛過的那種氣球，」他說。

民主政府主政的台灣長久以來都是中國的目標。

去年，中國軍隊進行了一次全面進攻的演練。

美國總統喬・拜登（Joe Biden）過去曾表示，如果中國發起進攻，美國將會保衛台灣。

人工智慧如何幫助定位氣球？

柯里・賈斯科爾斯基先是想像從太空看到的氣球會是怎樣，將輪廓畫出。然後，他將此輪廓輸入到他的AI軟件，加入最後一次見到氣球時的坐標。

他還加入了風力模型分析，來追蹤氣球的路徑和尋找它的起點。

Photo Credit: BBC News 柯里・賈斯科爾斯基

借助行星實驗室公司（Planet Labs）提供的衛星圖像，柯里將所有信息輸入到他的軟件RAIC（快速自動圖像分類），來給氣球定位。

監控氣球很巨大——相當於幾輛巴士的大小——並且裝有先進的裝置，能夠搜集它下方各個目標的大量數據。

不過，從太空中通過衛星拍攝，它們看起來只是小小的白點。

賈斯科爾斯基的研究顯示，2月份在美國上空飛過的氣球，曾一度離蒙大拿州一個核空軍基地只有80英里（130公里）遠。

他還將氣球的飛行路徑倒退回它最有可能的發射地點——南中國海的海南島。

「看起來……在發射地點有雲層，」他說，「而如果我要發射氣球，我會選擇一個多雲的日子，以將被探測到的機會降到最小。」

在一份聲明中，中國駐倫敦大使館指控美國自己就釋放過大量高空氣球，持續環繞地球，且非法飛越中國領空。

大使館還表示，「中國是一個負責任的國家」，始終「嚴格遵守國際法，並尊重所有國家的主權及領土完整」。它還補充說，拒絕「抹黑和攻擊中國的無端指控」。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九