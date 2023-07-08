為了拯救本地鳥類，紐西蘭決定「消滅老鼠」，是否存在道德問題？
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計劃倡導者拉塞爾承認，目前還沒有人知道該如何完成這項「消滅老鼠」的工作，但自20世紀60年代以來，有害物種防治技術已經取得了巨大進步，誰知道在未來27年裡的持續投資能取得怎樣成果？至於道德上的反對，則取決於個人和社會如何權衡複雜的爭論，拉塞爾認為，紐西蘭人集體決定犧牲一些物種來拯救另一些物種，是正確的。
在一個風光明媚的周日早晨，野生動物愛好者們聚集到米拉瑪（Miramar）半島。他們正在執行一項滅絕性的任務。
「米拉瑪無掠食者」（Predator-Free Miramar）組織致力於保護紐西蘭首都威靈頓這一地區的鳥類，而他們的方式是滅鼠——根除每一隻老鼠。
在穿上反光夾克後，志願者們拿到了毒藥和花生醬，這是嚙齒動物的理想誘餌。
每個人都被分配到一片區域，在那裡他們將檢查彈簧陷阱和帶有毒藥的誘餌盒。「伙伴們，祝你們好運。」小組負責人丹．庫普（Dan Coup）說。
一個GPS應用程式引導庫普穿過灌木叢，找到路線上的設備。每到一處，他就更換誘餌，並更新應用程序上的信息。沒有任何跡象表明有老鼠來過。
但當他在地面上尋找糞便和其他線索時，他的手機震動了。一名參與者在他們的WhatsApp群裡發佈了一張圖片：一隻死在陷阱裡的老鼠。
這不是一個受歡迎的消息。「戴夫會因為他抓住了老鼠而感到高興，但我們覺得很難過，因為還有一隻老鼠。」庫普嘆息道。
消滅老鼠和其他掠食者不僅是米拉瑪的目標，也是整個紐西蘭的目標。政府期望在2050年前完成這項任務。
這是一項艱巨的任務。已經消滅所有老鼠的最大地區是南喬治亞島（South Georgia），這是南大西洋上一個170公里（105英里）長的島嶼。
紐西蘭自然保育主義者認為，在適當的時候，可以在比英國更大的地區實現這一壯舉。
其他人則指出了實際和道德方面的問題。
這個項目的核心是獨特的生態環境。紐西蘭在8500萬年前從一個古老的超大陸上分裂出來，遠早於哺乳動物的出現。沒有陸地上的掠食者，鳥類可以在地面上築巢或不飛翔。
此外，紐西蘭是人類定居的最後一塊主要陸地。13世紀，波利尼西亞人帶來了老鼠和太平洋大鼠。六個世紀後，歐洲人引進了更大的哺乳動物，它們以毫無防禦能力的鳥類為食。自人類定居以來，幾乎三分之一的本地物種已經滅絕。
拯救其他物種並不是一件新鮮事。在20世紀60年代，保育主義者設法清除了近海小島上的老鼠。但直到2010年左右，對付掠食者才成為一種社會現象。
奧克蘭大學生物學家、2050年計劃倡導者詹姆斯．拉塞爾（James Russell）說：「它冒了出來，成為一個國家的圖騰。」
拉塞爾說，其中一個因素是紅外線攝影機的出現。 在20世紀，最明顯的害蟲和主要撲殺的目標是大型食草動物，如鹿和山羊。但從本世紀初開始，野生動物愛好者們能夠展示小型哺乳動物在夜間的活動情況。
老鼠撲向雞蛋和小雞的圖片被廣泛分享。拉塞爾說：「這段錄影刺激了人們。」當時一位生態學家估計，紐西蘭每年有2600萬隻鳥被掠食者吃掉。
2011年，著名物理學家保羅．卡拉漢爵士（Sir Paul Callaghan）推廣了一個沒有掠食者的國家的夢想。拉塞爾和其他年輕的環保主義者認為，只要有足夠的投資和動員，就可以做到這一點。
政客們也加入了進來。2016年，一項法律列出了最需要消滅的掠食者：三種老鼠（太平洋鼠、船鼠、挪威鼠）、鼬鼠（白鼬、黃鼠狼、雪貂）和負鼠。本世紀中葉被設為希望完成任務的最後期限。
「2050年無掠食者公司」（Predator Free 2050 Ltd）是一個公共機構，它的成立是為了將政府和私人資金引入地方項目，以測試根除戰略。
其中最雄心勃勃的是「威靈頓無掠食者」（Predator Free Wellington）。在一個擁有20萬人口的城市，它的目標是消滅一系列有害動物，特別是在城市環境中繁衍的老鼠。
該項目的36人團隊已經把業餘捕鼠者變成了真正的滅鼠者，其凖備了抗凝劑毒藥，這比陷阱有效得多。還有GPS應用程序，可以實時存儲來自每個設備的信息。
熱點地區也安裝了攝影鏡頭。「如果有任何老鼠出現，我的計劃團隊就知道他們需要把資源用在哪裡。」威靈頓無掠食者組織負責人詹姆斯．威爾考克斯（James Willcox）說。
每只被發現死亡的老鼠都被送到實驗室進行屍檢。這一點至關重要，因為抗凝劑在設計上會慢慢地殺死目標。老鼠是聰明的社會動物，它們會學會避開那些明顯傷害它們的東西。
當一隻中毒的老鼠在遠離餌箱的地方死去時，威靈頓無掠食者組織需要進行屍檢以監測效果。
「我們把它們切開，看看它們是否被毒素殺死了。」威爾考克斯解釋說。「我們還需要了解它是雄性的，還是雌性的，它最近有沒有繁殖？我們是在追捕一隻老鼠還是一群老鼠？」
米拉瑪一直是該城市對抗掠食者的最前線。如今，老鼠在這個半島上很罕見，許多本地鳥類又回來了。在威靈頓，圖伊鳥的數量在1990年一度減少到只有幾對，但現在它們的獨特叫聲無處不在。
「在我們的後花園裡，一直有圖伊鳥在飛。」長期在米拉瑪居住的保羅．哈伊（Paul Hay）說。「鳥類絕對迅速繁衍，尤其是在過去的五年裡。」
全市範圍內的努力得益於威靈頓開創的早期保育理念：防掠食者圍欄。
1999年，世界上第一個城市生態保護區在離市中心一英里遠的地方開放。它現在被稱為西蘭迪亞（Zealandia），由8公里長的圍欄保護。遊客的行李要經過檢查，並且必須通過一個類似於氣閘的雙門屏障。
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