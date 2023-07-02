2023/07/02,
中國

「柯察鐵」、「王抗美」到「娜娜」，那些圖謀愛國財的虛假中國「歪果仁」

「柯察鐵」、「王抗美」到「娜娜」，那些圖謀愛國財的虛假中國「歪果仁」

我們想讓你知道的是

在中國，社群媒體上的內容創作者利用外國身份在網上賺錢的案例層出不窮。去年，一位自稱來自俄羅斯、名叫「娜娜」的女子因分享自己在中國的生活而走紅，吸引了近200萬粉絲，並借此銷售了大量商品，但該帳號最終被揭露是一名中國人通過化妝和使用變臉特效工具來假冒俄羅斯人，在被用戶投訴和官方媒體批評後被封號。

幾個月來，中國抖音上一名男子吸引了超過30萬粉絲。他聲稱自己是一名在烏克蘭前線作戰的俄羅斯士兵，但人們發現他實際位於中國河南省。

抖音在上周發布的一份聲明中表示，由於他仿冒俄羅斯軍人「博取流量」，已無限期封禁其帳號。

這名男子的帳號名為「保爾・柯察鐵」，顯然受到《鋼鐵是怎樣煉成的》主人公保爾・柯察金（Pavel Korchagin）啟發。

在影片中，這名光頭並留有落腮鬍的男子說著普通話。他稱自己是一名車臣特種部隊的士兵。

「中國的朋友們你們好，我們現在烏克蘭哈爾科夫的核電站。」他在一條被廣為轉發的影片中說道。

在其他的影片中，他還聲稱自己扣押了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的汽車，並活捉了美軍士兵，儘管目前沒有現役美國士兵參加烏克蘭戰爭。

借助這些影片的熱度，他得以在自己的網店大賣包括伏特加酒、蜂蜜在內的俄羅斯商品。在其真實身份被揭穿後，有網友留言評論調侃稱這一做法「創意銷售，配合民情」，掌握了「流量密碼」。

然而，一些網友發現了疑點，例如他說話帶有中國方言口音，而其帳號的IP地址顯示他在河南省。根據監管要求，中國的很多社群媒體目前都會顯示發文人的IP地址。

人們還發現，他的視頻中所謂的「核電站」其實是河南洛陽的一家發電廠。

據中國媒體「第六聲」（Sixth Tone）報道，他最終被發現使用了Deepfake技術和人工智慧工具，來改變自己的外表，編造虛假身份。

在被揭穿後，「保爾・柯察鐵」刪除了所有影片，並將帳號名改為「王抗美」。

在中國，這並不是社群媒體上的內容創作者第一次利用外國身份在網上賺錢。

去年，一位自稱來自俄羅斯、名叫「娜娜」的女子因分享自己在中國的生活而走紅，吸引了近200萬粉絲，並借此銷售了大量商品。

但該帳號最終被揭露是一名中國人通過化妝和使用變臉特效工具來假冒俄羅斯人，在被用戶投訴和官方媒體批評後被封號。

去年年底，中國國家互聯網信息辦公室發布《互聯網信息服務深度合成管理規定》，要求深度合成服務提供商發現利用深度合成服務製作和傳播虛假信息的，應當「及時採取闢謠措施」。

該規定還要求深度合成服務提供商在提供合成人聲和人臉替換服務時，應當在生成訊息內容的「合理位置」進行標注。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九


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