脫下「孔乙己的長衫」：中國就業形勢嚴峻，年輕人從「藍領」工作尋出路

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26歲的張靜靜在中國重慶農村出生長大，本著讀書改變命運的想法寒窗苦讀，考上大學，成為村裡人的驕傲。但在2019年大學畢業後，她發現不但沒有獲得一技之長，甚至在經濟下行的情況下連期望的薪資也達不到。

她大學讀的市場營銷專業，畢業後進入房地產行業做銷售，這是近年來面臨轉型壓力最大的行業之一。在經歷了三年坎坷的就業經歷後，她身心俱疲。一個偶然的機會，她接觸到家政行業，從中看到一些希望。

「當時我已經是抱著相當崩潰和『擺爛』的心態，我覺得隨便找個工作能養活自己就行了」，張靜靜說。但她發現自己熱愛這一行。

她的工作是給5歲左右的學齡前小孩當住家保姆兼家庭教師，大部分時間陪小孩玩耍，有時間也幫家裡的老人做點家務。脫下西裝，換上便裝，她成了一名「藍領」勞動者。

自2020年以來，中國青年人失業率連續幾年處於較高水平。根據官方6月發佈的最新數據，16至24歲青年失業率連續兩月創2018年有統計以來新高，升至20.8％。越來越多中國年輕人找不到合適的工作，不得不選擇一份需要體力勞動的「藍領」的工作，包括送外賣、去餐廳當服務員、做網約車司機等等。

「對於整個中國社會來說，大學畢業去做家政，代表了人力資源錯配進一步加劇」，新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦說。

高失業率導致社會貧富差距變大，對於家政行業，尤其是包括負責教學的高端服務來說，的確是提供了不少就業機會。但相比香港、新加坡等發達經濟體，有需要的家庭通常會選擇外籍勞工去做家政。

「這遵循經濟學裡的比較優勢原理，因為外勞的成本低，他們在這方面有更多的比較優勢，所以僱傭他們來做，對於提升整體社會經濟效率有很大幫助」，陸曦解釋。

Photo Credit: Zhang Jingjing / BBC News 26歲的張靜靜再育兒中心實習。

從「白領」到「藍領」

中國目前對「白領」人士的需求正在減少。據《經濟學人》智庫估計，2020年，僱傭主體是大學生的專業服務崗位約佔青年就業機會總數的40％，是十年前的兩倍。但是，由於近幾年來中國政府著手監管房地產、教培、數字經濟、金融和娛樂等多個行業，有相當一部分崗位已經不存在了。

根據中國招聘網站智聯招聘，2021年，僅房地產、輔導和科技公司的招聘信息就佔了畢業生所有招聘信息的一半以上。一年後，這一數字降至26％。

與此同時，中國經濟正趨向以服務業為導向，2020年的人口普查顯示，約75％的青年僱員在服務業工作，但中國在過去十年裡創造出來的許多服務業崗位都是較低端職位，比如外賣員、餐廳服務員等。對於許多受過教育的年輕人所追求的高工資、高技能的崗位，並沒有很多。

張靜靜之前所在的房地產行業，正是近年來受政府監管影響最嚴重的行業之一。政府反覆強調，「房子是用來住的，不是用來抄的」。監管機構對開發商貸款設定了上限，並對土地拍賣進行了全面改革。這影響到這個行業的財務業績，許多房企壓力爆棚。

為了拼業績，張靜靜每天要工作10個小時以上，作息不規律，晚上只睡五、六個小時，長期下來令吃不消，兩年後辭職了。之後她曾嘗試考研，但沒有成功。

2021年底，她在餐飲行業找到一份銷售工作，但再次遇上低迷的市場。彼時疫情還沒有結束，餐飲業沒有完全恢復，加上小區動輒封控，她感到十分壓抑。

「相當崩潰，每天在家什麼事做不了，睡眠不好，吃飯也沒有胃口，整個心情很低沉」。四個月後，她辭職了。後來她又多次應聘其他工作，但都沒有合適的。

她曾羨慕公司的保潔阿姨，雖然一個月工資只有4、5000，但「沒有什麼精神壓力，只不過是身體累點，還能買五險一金（五種社會保險福利），又能受到專業培訓」。

今年年初，一則家政行業的招聘廣告吸引了張靜靜的注意， 月薪8000到1萬，甚至打破了她對「藍領」工作的想象。她抱著試一試的態度入行了。

她的同事大部分是35歲至55歲，一部分從農村出來沒有讀過書，還有一些已經退休。這一行對於大學畢業的年輕人來說似乎有點大材小用，但張靜靜不這樣看——她說不僅得到了專業技能培訓，有助於在這一領域長期發展，還能在拿到專業證書和完成實習後拿到上萬元的月薪。她目前在成都生活，這個薪資水平已經達到了她之前做銷售時的提成。

不過，並非所有「藍領」工作都能實現這樣的水平。根據中國新就業形態研究中心2022年發佈的報告，中國藍領勞動者整體平均收入為每月6000元左右。並且，「藍領」群體依然面臨部分公司工資發放不及時、待遇差、管理落後等問題。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 越來越多中國年輕人找不到合適的工作，不得不選擇一份需要體力勞動的「藍領」的工作，包括送外賣。

「豬站在風口都能起飛」

也有年輕人在行業變革時主動選擇離開，「自降身份」去做一些需要體力勞動的工作。

29歲的陳陳（化名）2016年本科畢業後，在重慶從事與房地產配套的家電營銷工作。時間一晃就是7年，但半年前，她從上一份工作中辭職，轉行去做舊衣回收。

收入比以前少了一半，而且還要厚著臉皮與底層工人競爭。

她先是到住宅小區派發傳單，也拿著大喇叭到居民樓下喊——「回收舊衣！」。這不禁讓人聯想到幾十前較為貧困的中國，家裡取暖靠蜂窩煤，時不時見到樓下有衣衫襤褸的老人，推著一板車的煤，大聲喊著——「賣蜂窩煤啦！」也有回收礦泉水瓶和紙皮的人吆喝——「收破爛啦！」