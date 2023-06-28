中國疑因經濟復甦不穩禁言財經專家，包括青年失業率在內的「5個20%」成痛點

中國網路禁言財經專家，英媒：因經濟復甦不穩

（中央社）中國知名財經作家吳曉波及一些網路意見領袖，近日被指炒作失業率遭到禁言。英國《金融時報》指出，近期中國打壓財經評論員相信是因為經濟復甦步履蹣跚，當局擔心他們的言論會破壞官方經濟良好的說法。

中國經濟學者或財經作家被網路禁言事件近年屢有發生，吳曉波及其他網路意見領袖近日被新浪微博指炒作失業率、散布抹黑證券市場發展而遭到禁言。

2022年6月，吳曉波微博帳號及自媒體也曾被禁言。同年多名經濟學者、分析師如任澤平、管清友等人也曾被社群媒體禁言。

中國交銀國際券商董事總經理洪灝的微博和微信公眾號曾在2022年被銷號，此前他發表警惕資本外逃及看空中國A股等言論。

英國《金融時報》昨天報導，近期中國打擊財經作家或部落客，相信是因為北京擔心他們的悲觀情緒會破壞刺激經濟成長的努力。

報導指出，自從中國今（2023）年初鬆綁防疫限制，半年來房地產業疲軟、消費者支出慢於預期以及貿易逆風等，都令經濟成長難以起飛。

中國青年失業率升至20.8％創新高，政府正不斷努力為青年找工作來驅動經濟。

中國滬深300股指的表現嚴重落後於全球同業，今年迄今已下跌約1％，而標準普爾500指數已漲了13％。

此外，人民幣出現貶值的壓力，離岸人民幣兌美元匯率下跌至7個月以來新低。

近期多項數據均遜於分析師預期，在這情況下，不少經濟學家都下調今年中國的經濟成長預測，以及期望北京會加強刺激經濟措施。

不過，專家表示，經濟評論被審查會令外資要獲得有關中國可靠數據及資訊更難，這方面已因中國打擊外國盡職調查公司而受影響。

報導引述加州大學聖地牙哥校區（UCSD）的政治經濟學教授史宗瀚（Victor Shih）表示，最近針對財經部落客的行為反映了政策制定者關注社會會遍布經濟不好的訊息，而這會破壞當局提振經濟的努力。

史宗瀚表示，對財經部落客的審查是要確保中國民眾不會對中國經濟產生如此負面的看法。

中國端午連假消費動能失，經濟低迷恐淪長期問題

（中央社）中國端午節連假國內旅遊收入僅恢復到2019年疫情前同期的94.9％，未見消費動能點火。學者說，中國經濟問題出於結構性，政治環境不確定性重挫經商信心，經濟低迷恐淪長期性問題。

中國文旅部統計數據顯示，在端午節連假期間，國內旅遊出遊1.06億人次，年增32.3％；國內旅遊收入人民幣373.10億元（約新台幣1604億元），年增44.5％，恢復到2019年COVID-19疫情前同期94.9％。

中央大學經濟學系教授邱俊榮27日接受《中央社》採訪表示，中國經濟問題出於結構性因素，政治緊縮帶來高度不確定性，導致外資撤離、投資意願下滑，這樣的狀況恐使經濟低迷淪長期性問題。

邱俊榮指出，中國沒有如同其他國家發生通貨膨脹，物價沒有漲，央行甚至還降息，顯見內部需求低迷程度；高失業率往往也伴隨著消費力降低警訊，最新數據顯示中國青年失業率達20.8％，這還是寬鬆計算被低估的數字。

他提到，由於通貨膨脹等因素，消費力下降、外部需求低，各國都面臨這般困境，這是外部原因；不過中國經濟低迷愈加重要的內部原因為外資撤離嚴重，對於出口貢獻度降低，也使在地工作機會減少，這些種種問題出在政治，威權環境添增不確定性，重挫留在中國投資、經商的信心。

邱俊榮認為，政治帶動的不確定性留不住外資，加上東南亞崛起，廠商產業鏈一旦移轉其他地方就很難再回頭了；所以說中國經濟低迷恐淪長期性問題，這不是短期性景氣循環可解決的，根本結構性問題出在政治結構、環境。

對於中國端午節連假消費動能未完全恢復疫前狀況，野村證券首席中國經濟學家陸挺對外媒表示，端午節連假的旅遊支出數據顯示，疫後面對面服務的復甦力道消退，這代表著消費意願減弱、購買力下降，預計面對面服務的消費成長將再放緩。

Photo Credit: 中新社提供 via 中央社 圖為6月12日，福建省莆田市舉辦「爬龍 船」民俗競渡活動。

左手賣右手，中國地方財政收入虛報達3700億元

（中央社）中國地方財政壓力可能比帳面上所看到的情形更嚴峻。據中國審計署26日發布的報告，2022年，地方政府藉「自賣自買」方式，虛增財政收入總計高達人民幣861.3億元（約新台幣3700億元）。

中國經濟受到疫情封控、多領域監管等政策影響，呈現疲軟態勢，加上為了救經濟，去年一連串的政策，例如降費、減稅，令地方政府財政收入大減，進一步使得地方財政黑洞持續擴大。

地方政府為了填補缺口使出渾身解數，然而近日一份報告顯示，中國地方財政面臨的壓力可能比帳面上看到的更大。

中國審計署26日發布「關於2022年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告」直接點名「地方財政管理不夠嚴格」，不少地方政府藉由各式手段虛增財政收入，美化帳面數字，整體而言存在4大問題。

名列首位的財政問題是「國有資產左手賣右手」，報告指出，至少有70個地區藉由自賣自買國有資產、虛構土地交易等方式虛增財政收入，其中67.5％發生在縣級，金額合計高達人民幣861.3億元。

其次是違規新增隱性債務，共有49個地區藉由承諾回購、國有企業墊資建設等方式，違規新增隱性債務415.16億元。

專項債券管理問題也被點名，至少有20個地區藉由虛報專案收入、低估成本等方式將產品「包裝」成收益與融資規模平衡，借此發行專項債券198.21億元；財政暫付款的缺口也持續擴大，報告稱，至2022年底，總計54個地區的暫付款餘額達1481.39億元，比2021年同期增加83.63億元。