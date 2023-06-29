【接地氣的現代詩】唐捐〈狼〉：用幽默詼諧的書寫技巧，揭露#MeToo加害者慣用的SOP
我們想讓你知道的是
「牠的心比紅杮／還要軟」字面的意思是，加害者心很軟、對當事人很好，但另一層意義是指這些加害者「柿子挑軟的吃」。這些人之所以對特定對象展現脆弱的一面，也只是為了在情感上、性愛上剝削這些權力不如他、容易被「軟土深掘」的人。
六月，我們經歷了從民進黨內部爆開、延伸到各個領域，堪稱台灣規模最大的#MeToo運動。這一波波令人心碎的故事帶來憤怒、憂傷的社群氛圍。有時，太嚴重的#MeToo故事甚至令人覺得不堪負荷。因此，6月我想特別介紹一首，與#MeToo相關，但筆調較為幽默、輕鬆的作品——唐捐的〈狼〉。
【狼1】
沒有誰比狼更關心羊
牠的心比紅杮
還要軟
狼熱愛文學
且多愁
善感。他喜歡在時事的屁股上打卡
彷彿在推動時代的巨輪
牠關懷一切受苦的人群
牠上電視
牠遵循掌聲的動向
狼是正義的一方
【狼2】
狼總有掏不完的肺與肝
牠踏實誠懇
熱愛與人促膝長談
據說牠有一個悲慘的童年
和一段不得已的
婚姻。他喜歡坐在靠北的窗口
讓哲學的蒼蠅
停在牠無辜的臉龐
狼的軟弱特別允准你知道
牠衣冠楚楚
牠想與你剖腹相見
狼是抒情的一族
【狼3】
狼住在光明頂
牠喜歡提拔溺水的靈魂
且用小護士塗抹你的破皮
（然後製造更大的傷口）
狼是世上最執著的動物
一旦牠想療治你
你便須接受牠的療治
狼不捨晝夜
割肉餵鷹
（肉是你的肉，鷹是牠的鷹）
牠視你為失散多年的親人
（管你是否批准）
狼有大愛的精神
這首詩於6月8日發表於唐捐的臉書。唐捐本名劉正忠，1968年生，是台灣著名詩人、文學評論者，曾先後任教於東吳大學、清華大學，目前是台灣大學中文系教授。唐捐的擅長使用雙關，在詩中表現幽默、詼諧的效果。這次，想透過〈狼〉這首組詩，來跟大家聊聊幽默詩作。
用幽默的書寫技巧揭露加害者的SOP
這首詩寫的是權力不對等的情感關係、性愛關係。在這波#MeToo中，很多加害者可能是大學教授、知名文化人，他們因為擁有專業資源、人脈上的優勢，因此更容易性騷擾他人，甚至誘騙、慫恿權力較小的人（可能是學生、助理、粉絲，或者只是外包工作者）與他們交往、發生關係，甚至衍生出「權勢性侵」或「權勢性騷擾」等。曾任職台灣大學社會系的李明璁、前《端傳媒》評論總監曾柏文等人的#MeToo事件，都有類似的狀況。
從#MeToo當事人的經驗中，我們也可以發現，這些人有一套「加害SOP」：他們往往有非常不錯的公眾形象，也因此能接觸到許多權力不如他們的人。而在當事人面前，他們習慣展現自己的脆弱的一面，試圖獲取當事人的信任，並傳遞這樣的概念：「因為對你有好感，我才會對你展現我的脆弱。所以，這是浪漫的戀愛或調情，不是性剝削或性騷擾」。而且，同樣的手法會在不同人身上一再重複。
在這次介紹的詩中，唐捐就用「雙關」、「不雅詞彙」，以及「反諷」這三種技巧，達成幽默詼諧的效果，同時把這些加害者的慣用伎倆寫得清清楚楚。
在討論這首詩為什麼好笑前，我們或許得先探討「人為什麼會笑」。在心理學的幽默理論中，最常見的是「失諧理論」和「釋放理論」。「失諧理論」是指當故事產生不協調、不合邏輯的地方，笑點就會產生。而「釋放理論」則主張，人們可以藉著笑話說出平常不敢談論的禁忌，當人們用笑話把情緒宣洩出來後，就會感到自由，自然而然就會「笑」。
接下來我會用「失諧理論」或「釋放理論」來討論為什麼這些技巧能讓人覺得好笑。
雙關：字面意義 vs. 引申意義帶來「失諧感」
“接地氣的現代詩”的相關議題
- 2023-06-29 【接地氣的現代詩】唐捐〈狼〉：用幽默詼諧的書寫技巧，揭露#MeToo加害者慣用的SOP
- 2023-05-01 【接地氣的現代詩】陳康濤〈傭人〉：在僱主家也在故鄉，「虛實交錯」撐開文字的多重宇宙
- 2023-02-28 【接地氣的現代詩】楊牧〈地震後八十一日在東勢〉：唯有哀矜，才能讓我們的同理與愛心源遠流長
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。