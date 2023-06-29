【接地氣的現代詩】唐捐〈狼〉：用幽默詼諧的書寫技巧，揭露#MeToo加害者慣用的SOP

六月，我們經歷了從民進黨內部爆開、延伸到各個領域，堪稱台灣規模最大的#MeToo運動。這一波波令人心碎的故事帶來憤怒、憂傷的社群氛圍。有時，太嚴重的#MeToo故事甚至令人覺得不堪負荷。因此，6月我想特別介紹一首，與#MeToo相關，但筆調較為幽默、輕鬆的作品——唐捐的〈狼〉。

【狼1】 沒有誰比狼更關心羊

牠的心比紅杮

還要軟 狼熱愛文學

且多愁

善感。他喜歡在時事的屁股上打卡

彷彿在推動時代的巨輪 牠關懷一切受苦的人群

牠上電視

牠遵循掌聲的動向 狼是正義的一方 【狼2】 狼總有掏不完的肺與肝

牠踏實誠懇

熱愛與人促膝長談 據說牠有一個悲慘的童年

和一段不得已的

婚姻。他喜歡坐在靠北的窗口

讓哲學的蒼蠅

停在牠無辜的臉龐 狼的軟弱特別允准你知道

牠衣冠楚楚

牠想與你剖腹相見 狼是抒情的一族 【狼3】 狼住在光明頂

牠喜歡提拔溺水的靈魂

且用小護士塗抹你的破皮

（然後製造更大的傷口） 狼是世上最執著的動物

一旦牠想療治你

你便須接受牠的療治 狼不捨晝夜

割肉餵鷹

（肉是你的肉，鷹是牠的鷹）

牠視你為失散多年的親人

（管你是否批准） 狼有大愛的精神

這首詩於6月8日發表於唐捐的臉書。唐捐本名劉正忠，1968年生，是台灣著名詩人、文學評論者，曾先後任教於東吳大學、清華大學，目前是台灣大學中文系教授。唐捐的擅長使用雙關，在詩中表現幽默、詼諧的效果。這次，想透過〈狼〉這首組詩，來跟大家聊聊幽默詩作。

用幽默的書寫技巧揭露加害者的SOP

這首詩寫的是權力不對等的情感關係、性愛關係。在這波#MeToo中，很多加害者可能是大學教授、知名文化人，他們因為擁有專業資源、人脈上的優勢，因此更容易性騷擾他人，甚至誘騙、慫恿權力較小的人（可能是學生、助理、粉絲，或者只是外包工作者）與他們交往、發生關係，甚至衍生出「權勢性侵」或「權勢性騷擾」等。曾任職台灣大學社會系的李明璁、前《端傳媒》評論總監曾柏文等人的#MeToo事件，都有類似的狀況。

從#MeToo當事人的經驗中，我們也可以發現，這些人有一套「加害SOP」：他們往往有非常不錯的公眾形象，也因此能接觸到許多權力不如他們的人。而在當事人面前，他們習慣展現自己的脆弱的一面，試圖獲取當事人的信任，並傳遞這樣的概念：「因為對你有好感，我才會對你展現我的脆弱。所以，這是浪漫的戀愛或調情，不是性剝削或性騷擾」。而且，同樣的手法會在不同人身上一再重複。

在這次介紹的詩中，唐捐就用「雙關」、「不雅詞彙」，以及「反諷」這三種技巧，達成幽默詼諧的效果，同時把這些加害者的慣用伎倆寫得清清楚楚。

在討論這首詩為什麼好笑前，我們或許得先探討「人為什麼會笑」。在心理學的幽默理論中，最常見的是「失諧理論」和「釋放理論」。「失諧理論」是指當故事產生不協調、不合邏輯的地方，笑點就會產生。而「釋放理論」則主張，人們可以藉著笑話說出平常不敢談論的禁忌，當人們用笑話把情緒宣洩出來後，就會感到自由，自然而然就會「笑」。

接下來我會用「失諧理論」或「釋放理論」來討論為什麼這些技巧能讓人覺得好笑。

雙關：字面意義 vs. 引申意義帶來「失諧感」