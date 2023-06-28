印尼轉型正義：佐科威宣布為國家侵犯人權事件賠償，民眾憂受害者人數不夠全面
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印尼總統佐科威宣布該國將針對過去人權遭侵犯的受害者展開了史無前例的賠償計劃，賠償範圍包含1965年至2003年發生的12起流血事件，但由於受害人數眾多且難以追蹤，批評者擔心該計劃只能賠償一小部分受害者。
據《路透社》報導，印尼總統佐科威在本週二（27日）宣布國家將針對1965年至2003年發生的12起流血事件的受害者進行賠償，其中包括1965年爆發的「九三〇事件」，軍方對共產黨嫌疑人進行大量屠殺，據稱在此期間至少有50萬人被殺，超過100萬人被監禁。
「如今，我們可以開始恢復受害者的權利。」佐科威表示，並承諾將處理過去人權侵犯的問題。
此次賠償也包括亞齊和巴布亞地區長期的分主義衝中，印尼軍隊侵犯當地人權的行為；以及1998年抗議前總統蘇哈托長達三十年的獨裁統治所導致的「黑色五月運動」中被殺害的學生與民眾。活動人士稱，此次運動造成約1200人死亡。
賠償措施包括教育、健康激勵、房屋翻修以及政治流亡受害者的簽證。然而，政府尚未透露有資格獲得賠償的人數或任何目標，也不清楚受害者如何申請賠償。
1965年鎮壓倖存者團體的協調員Sri Winarso表示，目前確認的受害者只包括政府機構統計的受害者，並補充：「政府必須擴大覆蓋範圍」。
印尼人權委員會與民間社會團體合作進行的研究估計，1965年的流血事件有50萬至300萬名受害者和倖存者。但專員Anis Hidayah表示，到目前為止，這12起血腥事件中只有6400名受害者的身分得到了核實，且很難追蹤過去參與這些事件的人。
《雅加達郵報》則指出，儘管經過多幾次政權連替，且犯罪嫌疑者依然活著，但因為與政權所掛勾所以有罪不罰，印尼的人權侵犯的議題始終未遭到重視，直到去年佐科威成立了「嚴重侵犯人權問題非司法解決方案小組（Team for Non-Judicial Solution on Gross Human Rights Violation）」，顯然是為了履行其在2014年的競選承諾。
該報也指出，雖然印尼政府承諾在佐科威結束第二個任期之前，所有人權受害者或相關家屬將獲得賠償，但佐科威不太可能提供全面的解決方案，因此這項工作對他的繼任者將是一個挑戰，將嚴重犯罪者繩之以法，也是歷任印尼領導人所面臨的最困難的考驗。
此外，《news n’ne》報導，過去「賠償」意指戰爭中戰敗國向戰勝國支付的補償，目的為補償部分衝突成本，同時也是對戰敗國的懲罰，但印尼宣布賠償人權受害者的案例顯示，近年來賠償的定義已經擴大，並且更廣泛地代表了對暴力、侵犯人權和不平等受害者的賠償。
由於「賠償」的理念已轉變為糾正受害者遭受的所有侵犯和不公正行為，因此這種成本不能簡單地用金錢或物質來支付，因為損害難以用物質的方式修復，聯合國也制定了四項向受害者提供賠償的措施原則。
第一為恢復原狀，意即使受害人恢復到其權利受到侵犯之前的原狀；第二是向受害者賠償因違法行為而遭受的任何經濟損失；第三則是康復，包括為受害者提供必要的醫療和心理治療。第四是滿意度，包括違法者道歉、修建紀念碑、設立事實調查團以查明違法行為的全部範圍等。
新聞來源：
- Indonesia starts reparations programme for victims of its bloody past（路透社）
- Human rights reparations（雅加達郵報）
- Newsplaining: Reparations as Indonesia seeks to compensate past victims of human rights abuse(News N’ne)
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！