印尼轉型正義：佐科威宣布為國家侵犯人權事件賠償，民眾憂受害者人數不夠全面

據《路透社》報導，印尼總統佐科威在本週二（27日）宣布國家將針對1965年至2003年發生的12起流血事件的受害者進行賠償，其中包括1965年爆發的「九三〇事件」，軍方對共產黨嫌疑人進行大量屠殺，據稱在此期間至少有50萬人被殺，超過100萬人被監禁。

Gerakan 30 September sering disingkat G 30 S PKI atau Gestapu adalah sebuah peristiwa kelam terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965, di mana enam pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh secara kejam#TumpasGerombolanPKI pic.twitter.com/02Z6XARCos — Ratu Typo💞 (@akun_hibahan) September 29, 2022

「如今，我們可以開始恢復受害者的權利。」佐科威表示，並承諾將處理過去人權侵犯的問題。

此次賠償也包括亞齊和巴布亞地區長期的分主義衝中，印尼軍隊侵犯當地人權的行為；以及1998年抗議前總統蘇哈托長達三十年的獨裁統治所導致的「黑色五月運動」中被殺害的學生與民眾。活動人士稱，此次運動造成約1200人死亡。

賠償措施包括教育、健康激勵、房屋翻修以及政治流亡受害者的簽證。然而，政府尚未透露有資格獲得賠償的人數或任何目標，也不清楚受害者如何申請賠償。

1965年鎮壓倖存者團體的協調員Sri Winarso表示，目前確認的受害者只包括政府機構統計的受害者，並補充：「政府必須擴大覆蓋範圍」。

印尼人權委員會與民間社會團體合作進行的研究估計，1965年的流血事件有50萬至300萬名受害者和倖存者。但專員Anis Hidayah表示，到目前為止，這12起血腥事件中只有6400名受害者的身分得到了核實，且很難追蹤過去參與這些事件的人。

《雅加達郵報》則指出，儘管經過多幾次政權連替，且犯罪嫌疑者依然活著，但因為與政權所掛勾所以有罪不罰，印尼的人權侵犯的議題始終未遭到重視，直到去年佐科威成立了「嚴重侵犯人權問題非司法解決方案小組（Team for Non-Judicial Solution on Gross Human Rights Violation）」，顯然是為了履行其在2014年的競選承諾。

該報也指出，雖然印尼政府承諾在佐科威結束第二個任期之前，所有人權受害者或相關家屬將獲得賠償，但佐科威不太可能提供全面的解決方案，因此這項工作對他的繼任者將是一個挑戰，將嚴重犯罪者繩之以法，也是歷任印尼領導人所面臨的最困難的考驗。

此外，《news n’ne》報導，過去「賠償」意指戰爭中戰敗國向戰勝國支付的補償，目的為補償部分衝突成本，同時也是對戰敗國的懲罰，但印尼宣布賠償人權受害者的案例顯示，近年來賠償的定義已經擴大，並且更廣泛地代表了對暴力、侵犯人權和不平等受害者的賠償。

由於「賠償」的理念已轉變為糾正受害者遭受的所有侵犯和不公正行為，因此這種成本不能簡單地用金錢或物質來支付，因為損害難以用物質的方式修復，聯合國也制定了四項向受害者提供賠償的措施原則。

第一為恢復原狀，意即使受害人恢復到其權利受到侵犯之前的原狀；第二是向受害者賠償因違法行為而遭受的任何經濟損失；第三則是康復，包括為受害者提供必要的醫療和心理治療。第四是滿意度，包括違法者道歉、修建紀念碑、設立事實調查團以查明違法行為的全部範圍等。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒