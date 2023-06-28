2023/06/28,
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印尼轉型正義：佐科威宣布為國家侵犯人權事件賠償，民眾憂受害者人數不夠全面

印尼轉型正義：佐科威宣布為國家侵犯人權事件賠償，民眾憂受害者人數不夠全面
印尼總統佐科威。Photo Credit:GettyImages

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印尼總統佐科威宣布該國將針對過去人權遭侵犯的受害者展開了史無前例的賠償計劃，賠償範圍包含1965年至2003年發生的12起流血事件，但由於受害人數眾多且難以追蹤，批評者擔心該計劃只能賠償一小部分受害者。

據《路透社》報導，印尼總統佐科威在本週二（27日）宣布國家將針對1965年至2003年發生的12起流血事件的受害者進行賠償，其中包括1965年爆發的「九三〇事件」，軍方對共產黨嫌疑人進行大量屠殺，據稱在此期間至少有50萬人被殺，超過100萬人被監禁。

「如今，我們可以開始恢復受害者的權利。」佐科威表示，並承諾將處理過去人權侵犯的問題。

此次賠償也包括亞齊和巴布亞地區長期的分主義衝中，印尼軍隊侵犯當地人權的行為；以及1998年抗議前總統蘇哈托長達三十年的獨裁統治所導致的「黑色五月運動」中被殺害的學生與民眾。活動人士稱，此次運動造成約1200人死亡。

賠償措施包括教育、健康激勵、房屋翻修以及政治流亡受害者的簽證。然而，政府尚未透露有資格獲得賠償的人數或任何目標，也不清楚受害者如何申請賠償。

1965年鎮壓倖存者團體的協調員Sri Winarso表示，目前確認的受害者只包括政府機構統計的受害者，並補充：「政府必須擴大覆蓋範圍」。

印尼人權委員會與民間社會團體合作進行的研究估計，1965年的流血事件有50萬至300萬名受害者和倖存者。但專員Anis Hidayah表示，到目前為止，這12起血腥事件中只有6400名受害者的身分得到了核實，且很難追蹤過去參與這些事件的人。

雅加達郵報》則指出，儘管經過多幾次政權連替，且犯罪嫌疑者依然活著，但因為與政權所掛勾所以有罪不罰，印尼的人權侵犯的議題始終未遭到重視，直到去年佐科威成立了「嚴重侵犯人權問題非司法解決方案小組（Team for Non-Judicial Solution on Gross Human Rights Violation）」，顯然是為了履行其在2014年的競選承諾。

該報也指出，雖然印尼政府承諾在佐科威結束第二個任期之前，所有人權受害者或相關家屬將獲得賠償，但佐科威不太可能提供全面的解決方案，因此這項工作對他的繼任者將是一個挑戰，將嚴重犯罪者繩之以法，也是歷任印尼領導人所面臨的最困難的考驗。

此外，《news n’ne》報導，過去「賠償」意指戰爭中戰敗國向戰勝國支付的補償，目的為補償部分衝突成本，同時也是對戰敗國的懲罰，但印尼宣布賠償人權受害者的案例顯示，近年來賠償的定義已經擴大，並且更廣泛地代表了對暴力、侵犯人權和不平等受害者的賠償。

由於「賠償」的理念已轉變為糾正受害者遭受的所有侵犯和不公正行為，因此這種成本不能簡單地用金錢或物質來支付，因為損害難以用物質的方式修復，聯合國也制定了四項向受害者提供賠償的措施原則。

第一為恢復原狀，意即使受害人恢復到其權利受到侵犯之前的原狀；第二是向受害者賠償因違法行為而遭受的任何經濟損失；第三則是康復，包括為受害者提供必要的醫療和心理治療。第四是滿意度，包括違法者道歉、修建紀念碑、設立事實調查團以查明違法行為的全部範圍等。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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