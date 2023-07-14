【國際大人物】EP3｜被政變下台又流亡海外十幾年，泰國前總理戴克辛為何還能影響泰國政治？
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通常如果政治人物遇到政變，大概都只能下台一鞠躬、告別政治圈，不過戴克辛的故事並沒有結束在政變。雖然他從政變之後就開始流亡海外，不過以前受到他政策幫助的廣大民眾，還是一樣死忠支持他。從歷年的選舉結果，就可以看出戴克辛影響力的持久程度：從2007年到2014年之間，前後有5位總理上任，跟戴克辛有關係的就有3位，分別是戴克辛的政治盟友、妹夫和親妹妹盈拉。就算戴克辛人不在國內，都還是可以一再的號召被稱為「紅衫軍」的鐵粉，跟反對勢力「黃衫軍」相互對抗，一次次讓自己的人馬登上總理大位。
文：陳韻安
泰國有個很有趣的政治人物，如果以台灣的政壇來比喻的話，他跟侯友宜一樣是警察出身，卻像郭台銘一樣靠商業累積了驚人的財富，而且還有類似於韓國瑜的群眾魅力，他就是泰國前總理——戴克辛。明明早就財富自由，為什麼戴克辛要跑去從政，還當上總理？而在他順利連任總理的時候，就發生政變被迫下台，但是下台已經快20年，戴克辛為何一直到現在，都還有辦法影響泰國的政治？我們先從戴克辛從政之路的開端，來了解這位泰國政壇的重要人物。
警察、商人、皇室血統，戴克辛如何利用自身條件前進政治圈？
網路上很多介紹戴克辛的報導都會提到，戴克辛是來自好幾代經商的華人移民家庭，但他的職業生涯起點，其實是從擔任警察開始。1973年，戴克辛從泰國皇家警校畢業，前後總共在警界待了13年。不過在這段時間裡，戴克辛其實還「斜槓」了其他身份，他開了一家電腦經銷公司當作副業，看來家族的商業頭腦，也有遺傳到戴克辛身上。
在1987年戴克辛離開警界之後，他開始專心經商，也好好的利用了過去累積的人脈，讓自己的電腦公司，得到政府電信部門的20年特許經營權，接下來在這個特許經營權的基礎上，戴克辛一步一步建立了一個龐大的商業集團，旗下的公司包含泰國最大的行動電話公司、衛星營運商、電視頻道、航空公司等等。不過走到這一步，戴克辛的人生看起來已經財富自由、可以盡情享樂了，為什麼會想要「中年轉職」、進入政治界呢？
有一篇佛光大學陳尚懋教授的論文，裡面提到，戴克辛當年利用擔任警察時的人脈，成功拓展業務的經驗，讓他了解到打好政商關係非常重要。或許是因為戴克辛在建立集團後，還是有繼續壯大事業的野心，再加上他擁有一些先天的優勢，要轉換到政治圈對他來說，沒有那麼高的門檻，所以才決定要更進一步參與政治。說到這你也許也會有點好奇，那戴克辛參政的優勢又是在哪裡呢？
首先就是戴克辛的警察出身。在泰國的文化裡，非常重視階級身份，民眾通常覺得社會階級最高的，是軍人和警察，這兩種身份甚至比皇室成員還被尊重，接下來才是學者和一般民眾。
另外，戴克辛的血統也很有意思，在泰國清邁出生的戴克辛，媽媽其實是清邁皇室的末代公主，而清邁皇室跟現在的泰國皇室也有姻親關係。所以當戴克辛決定要參選的時候，警察的身份、王室的血統，就是兩個很有力的加分條件。再加上他經商多年累積的雄厚財力，要競選、跑行程這些花費都不是問題。這些條件都讓戴克辛的政治起步，要比別人容易很多。
從商人轉戰政治界，戴克辛如何得到廣大的民意支持？
先幫大家科普一下在戴克辛參選之前，泰國當時的社會狀況。1997年的時候，泰國受到金融風暴的影響，泰銖在不到一年之內，跟1美元的匯率，從26泰銖貶值到54泰銖；泰國的股市指數也從705點下滑到459點。雖然泰國一度接受國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行的幫助，經濟卻沒有太大的改善。而在國內經濟這麼差的時候，政府官員的貪污情形卻一直非常嚴重，舉個例子給大家參考，在1988-1990的這任總理任內，官員貪污的總金額高達100多億泰銖，佔了政府預算的4%左右，這種程度的貪污，要人民不生氣都很難。
除了經濟問題之外，1990年代的泰國，還有嚴重的毒品問題，尤其當時有大量的廉價甲基安非他命，也就是俗稱的「冰毒」，持續的進入到泰國境內，而且光是1999-2002的短短3年之間，使用冰毒的人數，就從85萬人暴增到250萬人，毒癮造成很大的社會問題。
在這個背景之下，戴克辛成立政黨並參加2001年大選的時候，就看準了當時民眾最在意的點，喊出「打擊貧窮、反對毒品、對抗貪污腐敗」的口號，也推出一系列讓所有人很有感的政見，像是農民貸款可以少付利息、全國鄉鎮都可以得到一筆發展基金、還有實施平價健保讓每次門診只要30泰銖等等。
當然這些政見可能有隱藏的問題，像是這麼多錢要從哪裡來、會不會讓國家的財政負擔更重等等，但是在當時渴望改變的泰國人民眼中，戴克辛承諾要針對貧窮、毒品、貪污，這些大眾最在意的問題做出改變，這些跟其他政客不一樣的政見，簡直就是帶來希望的進步力量，這才讓戴克辛第一次參選，帶領的政黨就贏得大眾的支持，在500席眾議院席次中，得到了過半的248席，最後讓他登上總理大位。
如果政治人物只是選前出一張嘴，選後大概很快就會露出馬腳，戴克辛值得肯定的地方，就是當上總理後，有先很實際的實現承諾。過去的泰國政府總是重都市、輕農村，農民的需要常常都被忽視。但戴克辛的政策，讓過去很少被照顧到的窮人和農民，都深受感動，認為終於有個總理重視而且幫助他們，從此就變成了戴克辛的死忠支持者，一直到2023年的大選，偏鄉和農村地區的選民，都很堅定的支持戴克辛。
目前講到這邊，戴克辛看起來形象很完美，不過大家應該都可以想像，其實沒有完美的政治人物，戴克辛雖然靠著解決民眾痛點的政策，幫自己贏得高支持度，但是也有不少引起批評的行為，讓他的表現被扣分。
前面提到戴克辛答應選民，要打擊嚴重的毒品問題，他也在2003年的時候，發起了一場毒品戰爭，可是這個以掃毒為目標的行動，結果好像跟民眾想像的不太一樣，政府的掃毒行動造成了近3000人死亡，但是事後的調查卻發現，其中有將近一半的人，沒有跟毒品有關的紀錄，根本不是政府宣稱的「毒販」，這樣的結果在泰國國內或國際上，都引起了侵害人權的批評。
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