脫北潮再起3：朝鮮非核化誘因不足，學者促聯合國提北韓復興計畫

文：廖禹揚（中央社記者）

早年脫北者多是「為了填飽肚子」鋌而走險逃出家園。但近年出現「菁英階層」脫北潮，反映經濟因素不是驅策脫北的唯一動力，而是更深層對北韓體制及對領袖忠誠的「質變」，也無疑是對金正恩政權的一記警鐘。

北韓饑荒、人權問題由來已久，學者指出，越來越多的脫北者顯示北韓政權正走向滅亡，在此狀況下放棄核武可能性微乎其微。國際社會若想促使非核化加速，除制裁外，應提出更具體的復興支援方案作為誘因。

韓國淑明女子大學教授李珉龍接受《中央社》專訪時分析，北韓去年一年內發射飛彈多達71發，其中約一半是真正的試驗，一半是針對韓美聯合軍演的「回應」，此外，也有可能帶有穩定民心的意圖。不過，根據近期逃來韓國的脫北者說法，這樣的做法顯然造成反效果，讓他們覺得「不如直接開戰，終結現在的狀況」。

帶有政治意圖的饑荒

雖然無法取得確切數字，但據可靠消息指出，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後北韓境內餓死人數達到疫情前的3倍，連首都平壤市內都出現餓死者，其他地區就更不用說。

除了餓死以外，李珉龍說，北韓人民約41%嚴重營養失調，「一般狀況像我們是，年輕世代的體格會比父母更好，但北韓卻是相反，越來越弱小」。李珉龍指出，自日治時期至今，北韓人民始終處於飢餓狀態，「這對他們而言已經是數十年來的日常了，不會再有想爭取的想法」。

據統計，北韓一年生產穀物約450萬公噸，要餵飽全國人民則需要600萬公噸，其中150萬公噸的差距約要花5、6億美元（約合新台幣155億元至186億元）向海外購買。「你說北韓政府沒有這個錢嗎？」李珉龍指出，北韓當局不花這個錢，是擔心人民吃飽後會開始追求營養，「這要花多少錢，他們也不知道」，甚至可能產生政治上的慾求。

「所以，北韓政府不讓人民吃飽，是有政治意圖的」，李珉龍說，也正是因為如此，在脫北者不斷增加的情況下，北韓政權仍屹立不搖。

不過，「脫北者越來越多，也代表北韓正邁向滅亡」，李珉龍表示，北韓政權從第二代領導人金正日時代開始敗亡，國家失去應有的功能，「現在國際社會保持的態度就是wait and see」，李珉龍指出，等待北韓自取滅亡是最保守的方式。

促使北韓非核化的誘因不足

李珉龍說明，北韓的整體國力過去曾一度領先韓國，但在韓國經濟快速發展下，北韓已遠遠被拋在後頭，使用傳統常規武器的軍事能力落後韓國約10年；加上即使北韓軍人數為韓國的兩倍，物資供給卻嚴重不足，剩下的只有核武，這也讓北韓走向非核化的可能性微乎其微。

國際社會一直希望透過制裁迫使北韓放棄核武，但在北韓盟友中國、俄羅斯的阻礙下成效不彰，「例如聯合國安理會2017年的決議就要求北韓派遣至海外的勞工返國，但至今仍有勞工滯留在俄羅斯、烏茲別克」。

李珉龍指出，這些北韓勞工堪稱「現代版奴隸」，每天必須工作超過17個小時，勞動所得的8成都必須上繳國庫。他也提到，經過中國的脫北者至少有30萬，但中國至今不承認脫北者的難民身分，除了與北韓的盟友關係外，也可能是因為這些「違法移民」都會成為可受中方壓榨的黑工。

除此之外，李珉龍認為，要讓北韓願意放棄核武，應該要蘿蔔、鞭子齊下，但現在「蘿蔔」明顯不足。「其實我們（韓國）一直在提，像（前總統）李明博時代（2008至2013年在任）就提出『無核、開放、3000』，表示若北韓願意放棄核武，就會協助他們的人均國內生產毛額（GDP）成長至3000美元」；韓國現任總統尹錫悅提出的「大膽提案」也是同樣概念。

「但北韓就會覺得很好笑，你怎麼有辦法幫助我們人均GDP達到3000美元」，李珉龍說，但若是在聯合國安理會做這件事就不一樣了，「就像韓戰後聯合國曾組成聯合國韓國復興署（UNKRA），現在也需要提出一個具體的『北韓復興計畫』」。

李珉龍表示，若美、日、韓帶頭，將能提供的具體協助物資、方式都放進「籃子」裡，站在幫助北韓的立場上，一直以來對制裁造成阻礙的中、俄也不大可能不加入。

韓國明年起將擔任聯合國安理會非常任理事國2年，李珉龍說，雖然重大決議還是可能遭常任理事國當中的中、俄阻攔，但在以表決決定的議題設定（agenda setting）上將處於有利地位，「15個理事國中，與我們友好的國家應超過半數」，透過不停提出北韓糧食、人權、核問題等提案，某種程度也能對北韓造成壓力。

Photo Credit: 中央社 韓國淑明女子大學教授李珉龍分析，北韓政府故意不解決人民饑荒、營養失調問題，以阻絕人民慾望提升、影響政權的可能性。中央社記者廖禹揚首爾攝 112年6月28日

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀