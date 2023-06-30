若技藝教育能更早開始，是否會少些誤入歧途的年輕學子？
我們想讓你知道的是
對已有偏差行為的學生來說，學校是令人煩躁的，他們會比較渴望賺錢和朋友，會希望學習的是可以賺錢的技能，而不是像國英數歷史地理這種看不到商機的東西。然而，目前的國中對於學業低落的學生，唯一的資源，就是國中三年級才開始實施的「技藝課程」。
文：黃荇巧（高中生）
2017年3月，國三學生因為吃醋揪眾砍死另外少年；2019年12月新北市一名國中學生拿水果刀劃傷同學，被害同學頸部、手部、背部中三刀；2022年3月宜蘭縣在用餐飲酒時，發生衝突，其中張姓少年從機車車廂拿出一把刀，砍殺三人，依傷害罪嫌移送法辦。2022年11月國二潘姓少年持刀衝進新北市一間壽司店砍傷黃姓少年後逃逸，被依殺人未遂移送少年法庭。而就在這個月，也發生一起14歲國中生凌晨持開山刀要債，要債不成就在超商門口持刀砍人事件。
身為高中生，對於這些新聞中出現「砍人的國中生」，讓我想到國中時成績不佳的同學，即使被分配B組，仍然痛苦，畢竟還是學習國英數等科目，同學會以投機取巧的方式完成作業以逃避老師的責罰，甚至漸漸的會外出遊蕩，離各種犯罪愈來愈靠近。
這些新聞關鍵字，「國中生｣、「砍人」，反映了近幾年台灣青少年犯罪低齡化、嚴重化的趨勢。國中生本該是安分坐在教室裡讀書寫字的年紀，怎麼會去砍人？我們可以從「砍人的罪犯」倒退回去看那個本來只是「不乖的學生」。
對部分同學來說，如果家庭沒法發揮其完善功能，情感需求無法滿足，那在學校的首要目標就不會是「認真讀書」」而是「交朋友」，以補足他沒能從父母得到的關心及注意。然而在台灣升學主義的濾鏡下，不會看重高超的社交技巧，只會看到「該死的爛成績」，並要求罰寫或訂正，這無疑是增加其壓力，畢竟沒在認真讀書又怎能訂正學習？也有可能對老師大小聲，因為沒能獲得情感需求，甚至有可能聯想到父母。
在家裡和在學校的雙重壓力下，開始外出遊蕩，畢竟不到學校就不用面對，在外遊蕩就容易遇到壞朋友，原因很簡單──同溫層，對彼此的困境有共鳴，所以能在這個壞朋友小團體裏互相取暖。而壞朋友很有趣，會做一切瘋狂好玩的事，畢竟都不讀書，就只能找事做。甚至也可能會接觸毒品一起尋歡作樂，然後漸漸的離各種犯罪愈來愈靠近。
對部分個案來說，從「不乖的學生」到「砍人的罪犯」有如一串連鎖反應，整個環節出了許多問題，有「家庭因素」、「學校功能」及「壞朋友」。本文從「學校功能」加以探討。
對已有偏差行為的學生來說，學校是令人煩躁的，他們會比較渴望賺錢和朋友，會希望學習的是可以賺錢的技能，而不是像國英數歷史地理這種看不到商機的東西。然而，目前的國中對於學業低落的學生，唯一的資源就是學校會辦理的技藝課程。
而根據教育部國中技藝教育課程之實施辦法，主要是升上九年級的學生，也就是國中三年級學生，一星期三堂課。一個星期只有三節課時間不但太少， 而且國三時也鄰近會考的時間點。
其實仔細觀察的話不難發現，從國一開始學校總有一群同學成績不佳，整日不是睡覺就是打電動、抄作業，而砍人新聞中的少年也可能曾是這群體中的一人，但那時候的他可能還未到處遊蕩、還未發生憾事。技藝教育的立意雖然很好，但是目前得等到國中三年級才實施； 倘若能將技藝教育從國一就開始提供，是不是就會少一些中輟的學生、少一些低成就自我毀滅的年輕學子？
這不只對能預防有偏差行為的學生，對於一般國中生也有益處，對技藝班課程的了解，將來升學選擇時也較能釐清自己適合就讀的學校與科系。國一起就安排一些技藝試探的課程，國二的時候技藝分組，類似本來的國英數分組，用跑班的形式。這計畫如果實行的好，台灣的青少年犯罪說不定會有意想不到的好成果。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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