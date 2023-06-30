若技藝教育能更早開始，是否會少些誤入歧途的年輕學子？

文：黃荇巧（高中生）

2017年3月，國三學生因為吃醋揪眾砍死另外少年；2019年12月新北市一名國中學生拿水果刀劃傷同學，被害同學頸部、手部、背部中三刀；2022年3月宜蘭縣在用餐飲酒時，發生衝突，其中張姓少年從機車車廂拿出一把刀，砍殺三人，依傷害罪嫌移送法辦。2022年11月國二潘姓少年持刀衝進新北市一間壽司店砍傷黃姓少年後逃逸，被依殺人未遂移送少年法庭。而就在這個月，也發生一起14歲國中生凌晨持開山刀要債，要債不成就在超商門口持刀砍人事件。

身為高中生，對於這些新聞中出現「砍人的國中生」，讓我想到國中時成績不佳的同學，即使被分配B組，仍然痛苦，畢竟還是學習國英數等科目，同學會以投機取巧的方式完成作業以逃避老師的責罰，甚至漸漸的會外出遊蕩，離各種犯罪愈來愈靠近。

這些新聞關鍵字，「國中生｣、「砍人」，反映了近幾年台灣青少年犯罪低齡化、嚴重化的趨勢。國中生本該是安分坐在教室裡讀書寫字的年紀，怎麼會去砍人？我們可以從「砍人的罪犯」倒退回去看那個本來只是「不乖的學生」。

對部分同學來說，如果家庭沒法發揮其完善功能，情感需求無法滿足，那在學校的首要目標就不會是「認真讀書」」而是「交朋友」，以補足他沒能從父母得到的關心及注意。然而在台灣升學主義的濾鏡下，不會看重高超的社交技巧，只會看到「該死的爛成績」，並要求罰寫或訂正，這無疑是增加其壓力，畢竟沒在認真讀書又怎能訂正學習？也有可能對老師大小聲，因為沒能獲得情感需求，甚至有可能聯想到父母。

在家裡和在學校的雙重壓力下，開始外出遊蕩，畢竟不到學校就不用面對，在外遊蕩就容易遇到壞朋友，原因很簡單──同溫層，對彼此的困境有共鳴，所以能在這個壞朋友小團體裏互相取暖。而壞朋友很有趣，會做一切瘋狂好玩的事，畢竟都不讀書，就只能找事做。甚至也可能會接觸毒品一起尋歡作樂，然後漸漸的離各種犯罪愈來愈靠近。

對部分個案來說，從「不乖的學生」到「砍人的罪犯」有如一串連鎖反應，整個環節出了許多問題，有「家庭因素」、「學校功能」及「壞朋友」。本文從「學校功能」加以探討。

對已有偏差行為的學生來說，學校是令人煩躁的，他們會比較渴望賺錢和朋友，會希望學習的是可以賺錢的技能，而不是像國英數歷史地理這種看不到商機的東西。然而，目前的國中對於學業低落的學生，唯一的資源就是學校會辦理的技藝課程。

而根據教育部國中技藝教育課程之實施辦法，主要是升上九年級的學生，也就是國中三年級學生，一星期三堂課。一個星期只有三節課時間不但太少， 而且國三時也鄰近會考的時間點。

其實仔細觀察的話不難發現，從國一開始學校總有一群同學成績不佳，整日不是睡覺就是打電動、抄作業，而砍人新聞中的少年也可能曾是這群體中的一人，但那時候的他可能還未到處遊蕩、還未發生憾事。技藝教育的立意雖然很好，但是目前得等到國中三年級才實施； 倘若能將技藝教育從國一就開始提供，是不是就會少一些中輟的學生、少一些低成就自我毀滅的年輕學子？

這不只對能預防有偏差行為的學生，對於一般國中生也有益處，對技藝班課程的了解，將來升學選擇時也較能釐清自己適合就讀的學校與科系。國一起就安排一些技藝試探的課程，國二的時候技藝分組，類似本來的國英數分組，用跑班的形式。這計畫如果實行的好，台灣的青少年犯罪說不定會有意想不到的好成果。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九