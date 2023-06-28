為什麼我反服貿？因為在中國大陸，台灣的服務業缺乏競爭力

我們想讓你知道的是
台灣的法院基本上還是比較公正的，在法院判決之後，獲勝的一方不需要去還那個人情。但是中國大陸的政治關係沒有所謂的「公正」可言，誰的關係好，誰就可以獲勝。而且，獲勝的一方還必須去還那個人情。所以中國大陸的服務業到台灣發展，前景一片；而台灣的服務業到中國大陸發展，困難重重。
為什麼我反服貿？
一、
我反服貿，因為在中國大陸，台灣的服務業缺乏競爭力。
而台灣的服務業在之所以缺乏競爭力，一方面是因為缺乏經濟規模，另一方面則是因為中國大陸的經商環境對台商服務業非常不友善。
二、
許多台灣人把所有在中國的台商都混為一談，但事實上，在中國的台商基本上分成兩種，一種是做外銷的，另一種是做內銷的，兩者的境遇非常不同。
做外銷的大部分是製造業，像是鴻海富士康、廣達、和碩、仁寶、緯創等等，大多混得相當好；而做內銷的大部分是服務業，像是早年的吉的堡、上島咖啡、新光天地等等，大多混得很不好。
三、
在中國大陸搞製造業做外銷，基本上是賺歐、美、日本人的錢給中國人花，所以中國政府十分歡迎，也會提供相對的保護。
但是相對的，在中國大陸搞服務業做內銷，基本上是賺中國人的錢給台灣的投資人花，所以中國政府並不特別歡迎，也不會提供相對的保護。
四、
在中國大陸做生意，「政府的保護」非常重要。因為跨國企業如果在歐、美、日本、台灣等地遇到了商業糾紛，基本上會透過法律解決。
而相對的，跨國企業如果在中國大陸遇到了商業糾紛，就必須透過政治解決。因為法律的保護相當有限，法院是中國共產黨開的，中共也不相信西方三權分立的那一套。
五、
中國大陸的最高人民法院院長周強在2017年就公開表示：「堅決抵制西方『憲政民主』、『三權分立』、『司法獨立』等錯誤思潮影響，堅定不移走中國特色社會主義法治道路，是旗幟鮮明地表明了我們堅決擁護中國共產黨領導的決心。」
既然人家都說的這麼清楚了，那台商在中國大陸遇到了麻煩，當然就不應該上法院，而是應該透過政治關係解決。
六、
舉個例子來說。2015年的時候，我的事業重心在中國大陸，而我們公司是做軟體的，算是服務業。
那時候我接獲線報，說我們在中國大陸的某代理商一邊在賣我們公司正版的產品，同時也一邊在盜版、山寨我們公司的軟體。於是我就趕緊搭了飛機去西安處理。
到了西安，西安理工大學的圖書館館長約了我跟代理商當面對質。一開始，代理商堅稱他們才是原廠，而我們台灣的這家公司反而是盜版商。後來代理商實在抵賴不過，於是就找了四個小混混在圖書館門口堵我，作勢要打我。
我人高馬大，沒有被打，但也嚇出了一身冷汗。
七、
我知道在中國大陸，法律沒有用，警察也未必能保護我。而剛好我有個好朋友在台灣當過行政院長，於是我就緊急跟他聯絡，問他要如何處理？
我那個朋友對我很好，他馬上找了一位當過台灣警政署長的朋友幫忙，然後那位前警政署長馬上就聯絡了中國大陸那邊的公安單位。
結果中國大陸那邊回覆，他們還是建議我用政治解決，不要走法律途徑。
當天晚上我仔細想了一下，決定還是算了。因為如果走政治途徑的話，那個人情必須還，而我不知道那個人情我是不是還得起？而更重要的是，我的朋友恐怕也必須去還那個人情，而我很不希望他為我去還那個人情。
八、
台商在中國大陸遇到麻煩，通常不是被當地的政府單位欺負，而是被當地的競爭者欺負。討厭的是，當服務業的台商受到欺負的時候，當地政府不見得會處理。
而台商也不是每個人都像我一樣，剛好認識一個台灣的前行政院長。然後就算我剛好認識一個前行政院長，最後也只能不了了之。
九、
台灣的法院基本上還是比較公正的，在法院判決之後，獲勝的一方不需要去還那個人情。
但是中國大陸的政治關係沒有所謂的「公正」可言，誰的關係好，誰就可以獲勝。而且，獲勝的一方還必須去還那個人情。
所以中國大陸的服務業到台灣發展，前景一片；而台灣的服務業到中國大陸發展，困難重重。
十、
總而言之，中國的服務業本來經濟規模就比較大，競爭力就比較強。再加上台商服務業到中國很容易被欺負，而中國大陸的服務業到台灣發展卻可以受到法律的保障。
所以一旦兩岸簽了服貿協議，台灣的許多服務業恐怕都要團滅。
也因此，這麼多年過去了，我還是反服貿。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！