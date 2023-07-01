【國際新聞圖輯】德州極端高溫51度逼近「生存極限」、普亭藉瓦格納兵變整肅異己
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一名北非裔少年赫爾（Nahel）因在遇到警察攔檢時未停車，遭警方近距離開槍之後身亡。巴黎大城市近郊聚集許多族裔，他們時常指控警方執法過度粗暴，人權團體也指出，法國執法系統存在嚴重的種族歧視。此事件引起法國公憤，造成各地爆發多起抗議。目前，對少年開槍的警察已依非預謀故意殺人罪接受調查。
過去這一週，俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin），以「清君側」為由發起兵變，震撼全球。然而事發隔天，普里戈任便與俄國總統普亭（Vladimir Putin）達成協議，普亭以「撤銷對普里戈任的刑事指控」，以及讓普里戈任轉赴白羅斯發展為條件，換取其放棄兵變，也讓事件成功落幕。
在印太區域，全球生育率最低的韓國為提高出生率，於本週祭出新招。韓國教育部6月26日表示，他們將成立委員會，召集公立學校教師商討，調整大學修學能力試驗（College Scholastic Ability Test）的難度。期盼能降低學生的考試負擔，以及家長需付出的補習成本，以此鼓勵父母生小孩。
本週國際上還發生了哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。
本週許多國家都舉行了LGBTQ+驕傲月遊行。6月24日，薩爾瓦多於首都聖薩爾瓦多（San Salvador）舉辦遊行。6月25日，美國的紐約與舊金山也有遊行出現。有鑒於今（2023）年全國LGBTQ+族群遭遇許多不公平待遇，舊金山將今年的遊行主題定為「回顧過去，繼續前行」（Looking Back and Moving Forward）。
此外，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）先前禁止了LGBTQ+遊行，然而民眾無視禁令，於6月25日在伊斯坦堡舉辦遊行。活動結束後，土耳其警方逮捕、拘留了至少50餘人。
6月25日，瓜地馬拉舉行了總統大選第一輪投票，此次選舉共有22名候選人角逐，由於無人得票率超過20％，瓜國將在8月20日進行第二輪投票。出線進入決選的兩名候選人，分別是呼聲最高的瓜國前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），以及另外界跌破眼鏡的黑馬候選人，中間偏左的「種子運動黨」候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。
此外，由於官員涉嫌對瓜國中南部的聖何塞德爾戈爾福（San José del Golfo）選民進行威脅，及做出其他干預選舉的違規行為，當地的一個投票站遭關閉。堅持站在該投票站外圍的民眾也遭逮捕。
近期世界各地皆遭受熱浪侵襲，在亞洲，印度的氣溫於近日達到攝氏47度，中國北京也飆出47度高溫。歐洲的西班牙則在25日迎來攝氏40度高溫，6月26日與27日的氣溫也都有36度。美國德州的氣溫也在近日達到攝氏51度，連日高溫更讓德州陷入全面缺電的嚴重危機。
專家警告，這樣的極端高溫已接近人類的「生存極限」，不過此溫度在未來恐怕會變成常態。
6月27日至7月1日，全球穆斯林迎來重要節日古爾邦節。節慶期間，穆斯林需穿著新衣，屠宰牛、羊、駱駝等牲口，並將這些肉品分發給窮人，不得出售，以確保所有穆斯林都能在節慶期間享用肉食。
然而，奈及利亞的穆斯林在舉行節慶上遇到了困難。由於奈國貨幣奈拉貶值，以及政府取消羊肉供應商的補貼，奈及利亞的羊肉價格大漲，使該國很多穆斯林買不起羊肉。
6月28日，法國全國各地爆發大規模暴動，示威民眾朝警方射放煙火，縱火焚車，以抗議警察執法過當槍殺一名17歲少年。截至28日晚間，已有150名示威者被捕。
事件起因是6月27日，一名北非裔少年赫爾（Nahel）因在遇到警察攔檢時未停車，遭警方近距離開槍之後身亡。巴黎大城市近郊聚集許多族裔，他們時常指控警方執法過度粗暴，人權團體也指出，法國執法系統存在嚴重的種族歧視。此事件引起法國公憤，造成各地爆發多起抗議。目前，對少年開槍的警察已依非預謀故意殺人罪接受調查。
瓦格納兵變日前在白羅斯斡旋下落幕，然而，就在兵變結束後，俄國多名將軍級將領突然消失，且傳出至少有一人被捕。導致外界懷疑，普亭利用兵變整肅異己。
根據《莫斯科時報》6月29日的報導，疑似被捕的將軍是被俄媒封為「末日將軍」（General Armageddon）的蘇洛維金（Sergei Surovikin）。斯洛維金也被爆出，疑似在瓦格納兵變前就已經知道了普里戈任的計畫。然而，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨後駁斥了這些消息，稱其為「臆測」、「八卦」。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。