【國際新聞圖輯】德州極端高溫51度逼近「生存極限」、普亭藉瓦格納兵變整肅異己

過去這一週，俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin），以「清君側」為由發起兵變，震撼全球。然而事發隔天，普里戈任便與俄國總統普亭（Vladimir Putin）達成協議，普亭以「撤銷對普里戈任的刑事指控」，以及讓普里戈任轉赴白羅斯發展為條件，換取其放棄兵變，也讓事件成功落幕。

在印太區域，全球生育率最低的韓國為提高出生率，於本週祭出新招。韓國教育部6月26日表示，他們將成立委員會，召集公立學校教師商討，調整大學修學能力試驗（College Scholastic Ability Test）的難度。期盼能降低學生的考試負擔，以及家長需付出的補習成本，以此鼓勵父母生小孩。

本週國際上還發生了哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。

LGBTQ+驕傲月遊行畫面｜Photo Credit: GettyImages

本週許多國家都舉行了LGBTQ+驕傲月遊行。6月24日，薩爾瓦多於首都聖薩爾瓦多（San Salvador）舉辦遊行。6月25日，美國的紐約與舊金山也有遊行出現。有鑒於今（2023）年全國LGBTQ+族群遭遇許多不公平待遇，舊金山將今年的遊行主題定為「回顧過去，繼續前行」（Looking Back and Moving Forward）。

此外，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）先前禁止了LGBTQ+遊行，然而民眾無視禁令，於6月25日在伊斯坦堡舉辦遊行。活動結束後，土耳其警方逮捕、拘留了至少50餘人。

瓜地馬拉一名站在投票站外圍的婦女被逮捕｜Photo Credit: GettyImages

6月25日，瓜地馬拉舉行了總統大選第一輪投票，此次選舉共有22名候選人角逐，由於無人得票率超過20％，瓜國將在8月20日進行第二輪投票。出線進入決選的兩名候選人，分別是呼聲最高的瓜國前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres），以及另外界跌破眼鏡的黑馬候選人，中間偏左的「種子運動黨」候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）。

此外，由於官員涉嫌對瓜國中南部的聖何塞德爾戈爾福（San José del Golfo）選民進行威脅，及做出其他干預選舉的違規行為，當地的一個投票站遭關閉。堅持站在該投票站外圍的民眾也遭逮捕。

美國一名孩童因不堪高溫跑至噴水池前玩耍｜Photo Credit: GettyImages

近期世界各地皆遭受熱浪侵襲，在亞洲，印度的氣溫於近日達到攝氏47度，中國北京也飆出47度高溫。歐洲的西班牙則在25日迎來攝氏40度高溫，6月26日與27日的氣溫也都有36度。美國德州的氣溫也在近日達到攝氏51度，連日高溫更讓德州陷入全面缺電的嚴重危機。

專家警告，這樣的極端高溫已接近人類的「生存極限」，不過此溫度在未來恐怕會變成常態。

奈及利亞一名小販扛著公羊至市場｜Photo Credit: GettyImages

6月27日至7月1日，全球穆斯林迎來重要節日古爾邦節。節慶期間，穆斯林需穿著新衣，屠宰牛、羊、駱駝等牲口，並將這些肉品分發給窮人，不得出售，以確保所有穆斯林都能在節慶期間享用肉食。

然而，奈及利亞的穆斯林在舉行節慶上遇到了困難。由於奈國貨幣奈拉貶值，以及政府取消羊肉供應商的補貼，奈及利亞的羊肉價格大漲，使該國很多穆斯林買不起羊肉。

Photo Credit: GettyImages

6月28日，法國全國各地爆發大規模暴動，示威民眾朝警方射放煙火，縱火焚車，以抗議警察執法過當槍殺一名17歲少年。截至28日晚間，已有150名示威者被捕。

事件起因是6月27日，一名北非裔少年赫爾（Nahel）因在遇到警察攔檢時未停車，遭警方近距離開槍之後身亡。巴黎大城市近郊聚集許多族裔，他們時常指控警方執法過度粗暴，人權團體也指出，法國執法系統存在嚴重的種族歧視。此事件引起法國公憤，造成各地爆發多起抗議。目前，對少年開槍的警察已依非預謀故意殺人罪接受調查。

一個拿著玩具AK47步槍的玩偶被放在烏克蘭的路邊｜Photo Credit: GettyImages

瓦格納兵變日前在白羅斯斡旋下落幕，然而，就在兵變結束後，俄國多名將軍級將領突然消失，且傳出至少有一人被捕。導致外界懷疑，普亭利用兵變整肅異己。

根據《莫斯科時報》6月29日的報導，疑似被捕的將軍是被俄媒封為「末日將軍」（General Armageddon）的蘇洛維金（Sergei Surovikin）。斯洛維金也被爆出，疑似在瓦格納兵變前就已經知道了普里戈任的計畫。然而，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）隨後駁斥了這些消息，稱其為「臆測」、「八卦」。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航