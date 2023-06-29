女性遭職場性騷擾比例高達六成，馬來西亞法律是否足夠保障受害者？

數年前曾經席捲歐美演藝圈的 #metoo運動，近日在台灣遍地開花，而且越演越烈。越來越多曾遭遇性侵害或性騷擾的受害者都挺身而出提出控訴，被指控的公衆人物來自台灣政治圈、運動圈、文藝圈以及演藝圈等等，令人譁然。

作爲大中華區的一份子，馬來西亞華人社會在軟文化方面都受到台灣的影響，無論是台灣的影視作品、流行歌曲、文學創作甚至政治動態，對馬來西亞華社而言都不算陌生。甚至有一種説法是，從趨勢上看，在台灣流行的事物，大概在三到五年后會在馬來西亞掀起熱潮，比如YouTube創作、脫口秀、Podcasts等等。那麽，目前在台灣蔓延的#metoo運動，或許會在數年後降臨在馬來西亞華社。

事實上，在馬來西亞，職場性騷擾可能比想象中更加普遍。根據馬來西亞婦女援助組織WAO在2020年針對1010多名女性的調查發現，高達62%的女性曾經在職場上遭遇不同形式的性騷擾，包括冒犯性的色情笑話或性暗示、未經同意的身體接觸、帶有性暗示的語言或肢體動作等等。

對女性的性騷擾也不僅限於職場範疇。根據馬來西亞治理與政治研究中心與婦女行動協會AWAM的調查顯示，57%的女性曾經在街上行走的時候遭遇性騷擾，44%的女性表示在求學階段經歷老師説過色情玩笑，71%的女性表示曾在社交平台收到帶有性暗示的陌生信息。

雖然上述調查都是從女性的角度出發，但男性也可以是性騷擾的受害者。根據警方接獲投報的性騷擾數據，截至2021年，男性受害者大約占了12%。如果還要加上礙於顔面而不敢投報的男性，這個比例可能會進一步增加。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為馬來西亞捷運的女性專用車廂。

馬來西亞防治性騷擾的法律改革

即便如此，在捍衛性騷擾受害者方面，馬來西亞的法律并不是最積極和有效的。自獨立以來，馬來西亞主要依靠《刑事法典》中的非禮罪或猥褻罪來進行調查和檢控。然而，刑事案的舉證責任相對更高，受害者也要在法庭上被辯護律師盤問經歷二度傷害，導致更多受害者寧可息事寧人。這也是爲什麽，不少人權組織和學者呼籲政府必須推出更加完善的法律框架，確保受害者的權益得到更好的保護。

來到2012年，也就是大馬獨立55年之後，國會才通過修正《1955年雇傭法令》，加入了性騷擾的相關條文，强制雇主必須針對雇員所提呈的性騷擾投訴展開調查和裁決，否則最高可以被罰款馬幣一萬令吉（約新台幣66476元）。