2023/07/17,
中東

《賓．拉登文件》：理解基地組織與中東國際政治的癥結，勾勒21世紀初全球聖戰的興起與發展

《賓．拉登文件》：理解基地組織與中東國際政治的癥結，勾勒21世紀初全球聖戰的興起與發展
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我們想讓你知道的是

《賓．拉登文件》是作者奈莉．拉胡德針對蓋達組織解密的內部通信和文件所做的研究。這些文件涵蓋賓．拉登與同僚的內部通信，以及他的個人反思。賓．拉登將電子文件保存，透過熟識可信的快遞員傳遞訊息，與家人和其他基地組織成員進行交流。

文：侍建宇（台灣國防安全研究院國安所副研究員）

【導讀】《賓．拉登文件》所展現的基地組織與全球聖戰

二○一一年五月，美國海軍海豹部隊突擊奧薩馬．賓．拉登（Osama bin Laden）在巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）。在撤離之前，額外花費十八分鐘來奪取電腦與相關電子通訊設備。其中所藏的文件（其中六千頁為阿拉伯文），現已解密。

《賓．拉登文件》一書分為三個部分。第一篇講述二○○一至二○一一年遭受重創的基地組織情況，第二篇著重於二○○四至二○一一年基地組織與相關組織的關係，第三篇則是賓．拉登家庭與相關人員的情形。重組這些文件得以讓我們對基地組織得以進行全面的理解。不僅有機會一睹九一一恐襲的幕後設想，以及後來沒有實現的其他恐襲計畫。也可以藉此一窺基地組織與其他附屬與結盟組織間的運作方式、並展現基地組織與伊朗、巴基斯坦和沙烏地阿拉伯各個國家之間的關係與敵意。美國入侵阿富汗對基地組織造成重創、藉由這些文件也可以描述出賓．拉登當時的心理狀態，以及對他的家庭帶來的衝擊。

作者內莉．拉胡德（Nelly Lahoud）曾在西點軍校任教，現為新美國智庫（New America）國際安全項目高級研究員。在《賓．拉登文件》一書中，她對這些檔案進行全面整理。這些文件涵蓋賓．拉登與同僚的內部通信，以及他的個人反思。賓．拉登將電子文件保存，通過熟識可信的快遞員傳遞訊息，與家人和其他基地組織成員進行交流。

《賓．拉登文件》這本書展現了我們在九一一恐襲後過於高估基地組織的實力，基地組織領導人也透過宣傳將自己誇張或等同於全球聖戰運動的主導勢力。過去我們並不了解在美國發動全球反恐戰後，幾個月裡基地組織的實力就已經嚴重耗損，甚至困難到無法實質控制和影響全球相關聖戰組織的情況。《賓．拉登文件》一書填補過去二十多年恐怖主義實務研究的部分，勾勒描述出二十一世紀初全球聖戰的興起與發展景致，並立論有據。

一、背景

理解基地組織出現的背景，可能首先需要對中東國際政治的癥結，以及蘇聯在一九八○年代入侵阿富汗的影響有一個基礎的認識。

一九七九年二月伊朗國王被宗教學者何梅尼（Sayyid Khomeini）發動伊斯蘭革命推翻，並劫持美國駐伊朗大使館，發生人質危機，讓美國政府陷入外交困境。這個事件對伊斯蘭世界有著深遠的啟發，本土草根伊斯蘭教士一樣能夠成功推翻世俗統治者，而美國作為世俗統治者的後盾與強權，卻無力挽救，所以穆斯林必須堅定信念。

一九七九年三月埃及總統薩達特（Anwar Sadat）、以色列總理貝京（Mena em Begin）和美國總統卡特（Jimmy Carter）齊聚簽署《大衛營協議》，嘗試確立中東和平，埃及也成為第一個正式外交承認以色列的阿拉伯國家，引起中東地區譁然。這個協定象徵美國直接並強力涉入以色列與阿拉伯糾纏的中東區域國際政治，「壓逼」穆斯林「叛教」與以色列進行讓步與妥協。伊斯蘭主義 [1] 復興運動者當然無法接受這樣的安排，武裝份子最後在一九八一年成功暗殺埃及總統薩達特，做為表態。

一九七九年十一月伊斯蘭瓦哈比狂熱分子佔領麥加聖地清真寺，宣稱執政的沙烏地阿拉伯皇室已經失去正當性，腐敗又炫富、並實施西化政策，與美國結盟，摧毀阿拉伯傳統文化。瓦哈比宣稱根據《聖訓》所述，最後審判前的馬赫迪（意即宗教導師）已經降臨，呼籲穆斯林遵從末日遺訓。

儘管最後這批瓦哈比狂熱分子被擊敗，並梟首處死，但是這次佔領對整個穆斯林世界帶來衝擊。賓．拉登當時是二十二歲的年輕人，雖然沒有參與此次事件，但是家族有人涉案。[2] 伊斯蘭激進勢力與向西方妥協的阿拉伯統治者正式決裂，以武力復興伊斯蘭勢在必行。

阿拉伯世俗政權開始全力鎮壓伊斯蘭主義武裝份子，他們被迫向外逃竄；有的前往西方國家以人權名義尋求政治庇護，隨著一九七九年十二月蘇聯入侵阿富汗，引發全世界穆斯林反共風潮，也有頗多跨國阿拉伯戰士直接進入阿富汗參戰。蘇聯進軍阿富汗並不順利，陷入泥淖。以「遷徙聖戰」之名，阿富汗作為阿拉伯伊斯蘭聖戰武裝力量的一個出口，也是後來全球聖戰興起一個「實驗場」。

其實這些背景事件烘托出一個中東國際局勢：伊斯蘭主義就是要歸罪美國，作為伊斯蘭世界紛亂的始作俑者，以色列問題持續被當作聖戰憤怒不滿的源頭，最終導致鼓吹全球聖戰運動的基地組織出現。蘇聯從阿富汗撤軍是運動的轉捩點，阿拉伯武裝聖戰分子第一次感覺到有可能贏得「勝利」，相信他們打垮當時作為世界強權之一的蘇聯。所以只要繼續聖戰，喚醒全球穆斯林，終有一天也能把美國趕出中東，消滅以色列。[3] 基地組織也在中東國際政治糾結序列發展過程中，逐漸的被凝聚並塑造而成。

二、基地組織的結構

基地組織是一群充滿極度不滿國際現狀的伊斯蘭主義者所集結而成。他們嘗試革命，打擊家鄉腐敗的統治者，他們認為腐敗的源頭就是這些政權與美國西方世界聯盟。他們相信伊斯蘭文明終會復興，所以需要不斷的聖戰；用現代學術的話語來講，他們反殖民、也反民族主義、甚至反對隨著工業化而來的現代社會價值。他們相信一個由所有穆斯林組成的共同體，也就是烏瑪（Ummah），最後會由政教合一的哈里發（Caliphate）來統治。


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