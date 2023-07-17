《賓．拉登文件》：理解基地組織與中東國際政治的癥結，勾勒21世紀初全球聖戰的興起與發展
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《賓．拉登文件》是作者奈莉．拉胡德針對蓋達組織解密的內部通信和文件所做的研究。這些文件涵蓋賓．拉登與同僚的內部通信，以及他的個人反思。賓．拉登將電子文件保存，透過熟識可信的快遞員傳遞訊息，與家人和其他基地組織成員進行交流。
文：侍建宇（台灣國防安全研究院國安所副研究員）
【導讀】《賓．拉登文件》所展現的基地組織與全球聖戰
二○一一年五月，美國海軍海豹部隊突擊奧薩馬．賓．拉登（Osama bin Laden）在巴基斯坦阿伯塔巴德（Abbottabad）。在撤離之前，額外花費十八分鐘來奪取電腦與相關電子通訊設備。其中所藏的文件（其中六千頁為阿拉伯文），現已解密。
《賓．拉登文件》一書分為三個部分。第一篇講述二○○一至二○一一年遭受重創的基地組織情況，第二篇著重於二○○四至二○一一年基地組織與相關組織的關係，第三篇則是賓．拉登家庭與相關人員的情形。重組這些文件得以讓我們對基地組織得以進行全面的理解。不僅有機會一睹九一一恐襲的幕後設想，以及後來沒有實現的其他恐襲計畫。也可以藉此一窺基地組織與其他附屬與結盟組織間的運作方式、並展現基地組織與伊朗、巴基斯坦和沙烏地阿拉伯各個國家之間的關係與敵意。美國入侵阿富汗對基地組織造成重創、藉由這些文件也可以描述出賓．拉登當時的心理狀態，以及對他的家庭帶來的衝擊。
作者內莉．拉胡德（Nelly Lahoud）曾在西點軍校任教，現為新美國智庫（New America）國際安全項目高級研究員。在《賓．拉登文件》一書中，她對這些檔案進行全面整理。這些文件涵蓋賓．拉登與同僚的內部通信，以及他的個人反思。賓．拉登將電子文件保存，通過熟識可信的快遞員傳遞訊息，與家人和其他基地組織成員進行交流。
《賓．拉登文件》這本書展現了我們在九一一恐襲後過於高估基地組織的實力，基地組織領導人也透過宣傳將自己誇張或等同於全球聖戰運動的主導勢力。過去我們並不了解在美國發動全球反恐戰後，幾個月裡基地組織的實力就已經嚴重耗損，甚至困難到無法實質控制和影響全球相關聖戰組織的情況。《賓．拉登文件》一書填補過去二十多年恐怖主義實務研究的部分，勾勒描述出二十一世紀初全球聖戰的興起與發展景致，並立論有據。
一、背景
理解基地組織出現的背景，可能首先需要對中東國際政治的癥結，以及蘇聯在一九八○年代入侵阿富汗的影響有一個基礎的認識。
一九七九年二月伊朗國王被宗教學者何梅尼（Sayyid Khomeini）發動伊斯蘭革命推翻，並劫持美國駐伊朗大使館，發生人質危機，讓美國政府陷入外交困境。這個事件對伊斯蘭世界有著深遠的啟發，本土草根伊斯蘭教士一樣能夠成功推翻世俗統治者，而美國作為世俗統治者的後盾與強權，卻無力挽救，所以穆斯林必須堅定信念。
一九七九年三月埃及總統薩達特（Anwar Sadat）、以色列總理貝京（Mena em Begin）和美國總統卡特（Jimmy Carter）齊聚簽署《大衛營協議》，嘗試確立中東和平，埃及也成為第一個正式外交承認以色列的阿拉伯國家，引起中東地區譁然。這個協定象徵美國直接並強力涉入以色列與阿拉伯糾纏的中東區域國際政治，「壓逼」穆斯林「叛教」與以色列進行讓步與妥協。伊斯蘭主義 [1] 復興運動者當然無法接受這樣的安排，武裝份子最後在一九八一年成功暗殺埃及總統薩達特，做為表態。
一九七九年十一月伊斯蘭瓦哈比狂熱分子佔領麥加聖地清真寺，宣稱執政的沙烏地阿拉伯皇室已經失去正當性，腐敗又炫富、並實施西化政策，與美國結盟，摧毀阿拉伯傳統文化。瓦哈比宣稱根據《聖訓》所述，最後審判前的馬赫迪（意即宗教導師）已經降臨，呼籲穆斯林遵從末日遺訓。
儘管最後這批瓦哈比狂熱分子被擊敗，並梟首處死，但是這次佔領對整個穆斯林世界帶來衝擊。賓．拉登當時是二十二歲的年輕人，雖然沒有參與此次事件，但是家族有人涉案。[2] 伊斯蘭激進勢力與向西方妥協的阿拉伯統治者正式決裂，以武力復興伊斯蘭勢在必行。
阿拉伯世俗政權開始全力鎮壓伊斯蘭主義武裝份子，他們被迫向外逃竄；有的前往西方國家以人權名義尋求政治庇護，隨著一九七九年十二月蘇聯入侵阿富汗，引發全世界穆斯林反共風潮，也有頗多跨國阿拉伯戰士直接進入阿富汗參戰。蘇聯進軍阿富汗並不順利，陷入泥淖。以「遷徙聖戰」之名，阿富汗作為阿拉伯伊斯蘭聖戰武裝力量的一個出口，也是後來全球聖戰興起一個「實驗場」。
其實這些背景事件烘托出一個中東國際局勢：伊斯蘭主義就是要歸罪美國，作為伊斯蘭世界紛亂的始作俑者，以色列問題持續被當作聖戰憤怒不滿的源頭，最終導致鼓吹全球聖戰運動的基地組織出現。蘇聯從阿富汗撤軍是運動的轉捩點，阿拉伯武裝聖戰分子第一次感覺到有可能贏得「勝利」，相信他們打垮當時作為世界強權之一的蘇聯。所以只要繼續聖戰，喚醒全球穆斯林，終有一天也能把美國趕出中東，消滅以色列。[3] 基地組織也在中東國際政治糾結序列發展過程中，逐漸的被凝聚並塑造而成。
二、基地組織的結構
基地組織是一群充滿極度不滿國際現狀的伊斯蘭主義者所集結而成。他們嘗試革命，打擊家鄉腐敗的統治者，他們認為腐敗的源頭就是這些政權與美國西方世界聯盟。他們相信伊斯蘭文明終會復興，所以需要不斷的聖戰；用現代學術的話語來講，他們反殖民、也反民族主義、甚至反對隨著工業化而來的現代社會價值。他們相信一個由所有穆斯林組成的共同體，也就是烏瑪（Ummah），最後會由政教合一的哈里發（Caliphate）來統治。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。