俗稱「皮蛇」的帶狀泡疹嚴重恐大小便失禁，疫苗有兩種該怎麼挑？

文：王韻雅

37歲張小姐沒有慢性病史，因工作忙碌，時常需要凌晨起床工作，睡眠嚴重不足。前幾天發現背後有刺痛感，一開始不以為意，沒想到昨天晚上拿鏡子照了背部，才發現有一顆顆的小水泡，於是到家醫科門診就診詢問，醫師診斷為「帶狀疱疹」，關心她是不是最近睡眠不足或壓力太大。

72歲黃太太是另一案例，有慢性病史，前陣子左邊胸口時不時會刺痛，擔心臟有狀況，但做完心臟檢查都說沒問題，去藥房買止痛藥也幫助不大。後續至醫院經過詳細的問診和檢查，黃太太突然想起來，幾個月前同樣位置曾經長過「皮蛇」，皮疹退了一個多月之後，其實都還是隱隱作痛。醫師告訴她，這很可能就是「疱疹後神經痛」。（延伸閱讀：耳朵劇痛竟是「帶狀皰疹」作祟醫：這類人最需小心）

帶狀泡疹嚴重恐大小便失禁

郭綜合醫院家醫科主治醫師嚴珮嘉指出，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，為沿著神經皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，症狀為神經性的刺痛、癢、燒灼感。一般來說，患者1～2日過後才會長出皮疹，接著結痂，整個病程到病灶改善約莫需2～4周。

此外，帶狀疱疹雖以胸腰椎皮節最常見，但若不幸若長在重要器官附近，就會造成很大的影響。例如影響到視神經，視力會受到影響；若影響聽神經，會使聽力受損；若影響到顏面神經，就會造成顏面神經麻痺；若影響到臀部附近的神經，可能導致大小便失禁。 （延伸閱讀：他皮蛇纏身5年復發4次！醫揭患帶狀疱疹「真正主因」12類人當心）

疱疹後神經痛不易根除

根據美國疾管署統計，10～18％的帶狀疱疹患者，在皮疹退掉後仍持續疼痛，達1個月或3個月以上，即所謂的「疱疹後神經痛」。無論是急性期帶狀疱疹的疼痛，或是慢性期的「疱疹後神經痛」，其疼痛難耐程度甚至比分娩或骨關節炎還疼痛，更麻煩的是，疱疹後神經痛的治療並不容易，難以完全根除。

因此，目前帶狀疱疹的預防甚於治療，現既已發展出疫苗可有效達到預防效果，安全性高，可減輕不必要的疼痛，高風險民眾應主動至醫療院所諮詢施打。

帶狀疱疹疫苗的選擇

帶狀疱疹要如何預防呢？目前市面上有2種帶狀疱疹疫苗，一種是上市較久的「伏帶疹」，為活性減毒疫苗；另一種則是近期新上市的「欣剋疹」，為非活性基因重組疫苗，兩者可施打對象有所不同：

活性帶狀疱疹疫苗（伏帶疹，ZOSTAVAX）： 預防50～79歲之成人帶狀疱疹，適用於50～79歲之成人的免疫接種，目前建議接種一劑，效果可維持至少7～10年。

預防50～79歲之成人帶狀疱疹，適用於50～79歲之成人的免疫接種，目前建議接種一劑，效果可維持至少7～10年。 非活性重組帶狀疱疹疫苗（欣剋疹，SHINGRIX）：對於18～49歲高風險族群、80歲以上都仍有高度保護力，且由於是非活性，可適用於免疫不全的病人，即易罹患帶狀疱疹的高風險族群。

嚴珮嘉分析，就長時間的保護力來看，新型的基因重組疫苗也優於舊型活性減毒疫苗，然而欣剋疹為肌肉注射，相較伏帶疹皮下注射，注射後的局部不適較明顯，且需施打兩劑，價格也較高昂。

由於帶狀疱疹疫苗保護力佳，美國疾管署、台灣皮膚科學會、台灣家庭醫學會皆建議50歲以上應施打以預防相關疾病和併發症。嚴珮嘉建議，無論過去是否得過帶狀疱疹，或施打過舊型的帶狀疱疹疫苗，都應主動至醫療院所諮詢施打，才能避免皮蛇纏身。

參考資料

本文經uho優活健康網授權轉載，原文刊載於此

原標題：我該打帶狀皰疹疫苗嗎？「2種疫苗」哪一種適合我？醫教你這樣挑⋯

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九