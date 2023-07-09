《日常髮則》：吹風機的冷風可不是在夏天拿來當電風扇用的
我們想讓你知道的是
我們習慣透過鏡子來檢視自己的狀態。但你知道嗎？其他人幾乎都是看到你「正面以外」的面貌，也就是──側臉與背影。所謂的側臉，幾乎都是頭髮；至於背影，也 100％是頭髮。換言之，你的頭髮，就是你給別人的第一印象。
文：佐藤友美
讓分邊不那麼明顯，就能很上鏡
女性時尚雜誌裡的模特兒很少會讓頭髮的分邊太過明顯。因為如果頭髮的分邊太過明顯，底下的頭皮就會露出來，頭髮看起來也會塌塌的，看上去不是很好看。
拍照時，髮型師一定會讓頭髮的分邊變得不那麼明顯，如此一來就不會太在意髮量稀疏的問題。
若問該怎麼讓頭髮的分邊不那麼明顯，具體來說就是「別讓頭髮的分邊分成一直線」。請從Ⓐ～Ⓒ之中，挑一個比較簡單的方法試試看，頭髮的分邊會變得不那麼明顯。
冷風不是電風扇
頭髮是由蛋白質組成，所以可利用熱風做造型，再利用冷風固定。舉例來說，若想讓頭髮蓬蓬的，可先利用髮捲捲彎頭髮，利用熱風吹出造型，之後再以冷風固定。反之，如果想撫平翹起來的髮梢，則可先用手指拉直頭髮，再以熱風吹直，然後以冷風固定。
冷風可不是在夏天拿來當電風扇用的。
讓毛鱗片關閉，頭髮就有光澤
除了造型之外，在吹乾頭髮之後，再利用冷風吹一吹，可讓毛鱗片瞬間關閉，頭髮也會變得更有光澤。
絕對不能讓毛鱗片剝落
話又說回來，千萬別讓吹風機的風由下往上吹，因為這種吹法會讓毛鱗片像魚鱗剝落一樣往上翻。
吹頭髮的時候，務必順著毛鱗片的方向由上往下吹。
髮梢會亂翹，問題出在髮根
頭髮的特性是會朝著髮根毛髮生長的反方向翹起，所以就算用吹風機一直吹，或是用直髮整髮器燙直，也沒辦法讓髮梢不翹。如果不從髮根著手解決，就無法撫平捲翹。
臉部附近的頭髮能讓人看起來瘦三公斤
讓一些頭髮輕輕飄在臉龐旁邊，可在臉上製造一些陰影，讓臉看起來瘦一點。感覺就像化妝技巧中的修容陰影。
讓這附近的頭髮捲起來或是晃動，看起來也很性感。
垂下髮絲顯得時尚，髮絲散亂卻顯老
要注意的是，不能讓這些該輕輕飄在臉龐旁邊的頭髮看起來像是「疲於生活的亂髮」。
這兩者的差異在於「是不是整理過」。如果你自覺「這些頭髮是故意放在臉龐旁邊的」，就是看起來時尚的髮型。
如果你覺得「自覺」這個詞太過虛無縹緲，可利用髮蠟將放下來的頭髮黏成一撮，強調「這是故意放下來的頭髮」。
書籍介紹
本文摘錄自《日常髮則：關於頭髮的全部！解決頭髮煩惱的293則實用小知識》，遠流出版
作者：佐藤友美
譯者：許郁文
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展現優雅自信的模樣，就從頭髮開始！
我們習慣透過鏡子來檢視自己的狀態。但你知道嗎？其他人幾乎都是看到你「正面以外」的面貌，也就是──側臉與背影。所謂的側臉，幾乎都是頭髮；至於背影，也 100%是頭髮。換言之，你的頭髮，就是你給別人的第一印象。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
例如出差或旅行在外，擔心氣候炎熱但父母在家捨不得開冷氣時，透過手機ThinQ APP遠端啟動家中DUALCOOL雙迴轉變頻空調，隨時調整最舒適的溫度與模式；或是透過手機ThinQ APP監控家中空氣品質，一旦發現空氣品質不良時，即能為家人開啟家中的PuriCareTM 360°空氣清淨機，即使人不在身邊，也能為家人安排舒適健康的居家環境。
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家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
「LG ThinQ」為智慧家電應用帶來無限想像，然而更重要的是，這些互聯網與高科技，串聯的不只是家電產品，更打破時空距離串起人與人之間的情感。若你不擅於表達心意，今天起就用「LG ThinQ」為你傳情說愛、照顧心愛的人，展現對他們的愛。
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