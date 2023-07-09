《日常髮則》：吹風機的冷風可不是在夏天拿來當電風扇用的

文：佐藤友美

讓分邊不那麼明顯，就能很上鏡

女性時尚雜誌裡的模特兒很少會讓頭髮的分邊太過明顯。因為如果頭髮的分邊太過明顯，底下的頭皮就會露出來，頭髮看起來也會塌塌的，看上去不是很好看。

拍照時，髮型師一定會讓頭髮的分邊變得不那麼明顯，如此一來就不會太在意髮量稀疏的問題。

若問該怎麼讓頭髮的分邊不那麼明顯，具體來說就是「別讓頭髮的分邊分成一直線」。請從Ⓐ～Ⓒ之中，挑一個比較簡單的方法試試看，頭髮的分邊會變得不那麼明顯。

圖片來源：遠流出版提供 Ⓐ利用梳子的柄部將頭髮的分邊分成鋸齒狀。

圖片來源：遠流出版提供 Ⓑ用手指把頭髮的分邊分成鋸齒狀。

圖片來源：遠流出版提供 Ⓒ將頭髮的分邊撥高一點，讓頭髮往上蓬。

冷風不是電風扇

頭髮是由蛋白質組成，所以可利用熱風做造型，再利用冷風固定。舉例來說，若想讓頭髮蓬蓬的，可先利用髮捲捲彎頭髮，利用熱風吹出造型，之後再以冷風固定。反之，如果想撫平翹起來的髮梢，則可先用手指拉直頭髮，再以熱風吹直，然後以冷風固定。

冷風可不是在夏天拿來當電風扇用的。

讓毛鱗片關閉，頭髮就有光澤

除了造型之外，在吹乾頭髮之後，再利用冷風吹一吹，可讓毛鱗片瞬間關閉，頭髮也會變得更有光澤。

絕對不能讓毛鱗片剝落

話又說回來，千萬別讓吹風機的風由下往上吹，因為這種吹法會讓毛鱗片像魚鱗剝落一樣往上翻。

吹頭髮的時候，務必順著毛鱗片的方向由上往下吹。

圖片來源：遠流出版提供 由上往下吹，毛鱗片的方向會一致。

圖片來源：遠流出版提供 由下往上吹，毛鱗片會翻起來。

髮梢會亂翹，問題出在髮根

頭髮的特性是會朝著髮根毛髮生長的反方向翹起，所以就算用吹風機一直吹，或是用直髮整髮器燙直，也沒辦法讓髮梢不翹。如果不從髮根著手解決，就無法撫平捲翹。

圖片來源：遠流出版提供

臉部附近的頭髮能讓人看起來瘦三公斤

讓一些頭髮輕輕飄在臉龐旁邊，可在臉上製造一些陰影，讓臉看起來瘦一點。感覺就像化妝技巧中的修容陰影。

讓這附近的頭髮捲起來或是晃動，看起來也很性感。

垂下髮絲顯得時尚，髮絲散亂卻顯老

要注意的是，不能讓這些該輕輕飄在臉龐旁邊的頭髮看起來像是「疲於生活的亂髮」。

這兩者的差異在於「是不是整理過」。如果你自覺「這些頭髮是故意放在臉龐旁邊的」，就是看起來時尚的髮型。

如果你覺得「自覺」這個詞太過虛無縹緲，可利用髮蠟將放下來的頭髮黏成一撮，強調「這是故意放下來的頭髮」。

圖片來源：遠流出版提供

書籍介紹

本文摘錄自《日常髮則：關於頭髮的全部！解決頭髮煩惱的293則實用小知識》，遠流出版

作者：佐藤友美

譯者：許郁文

展現優雅自信的模樣，就從頭髮開始！

我們習慣透過鏡子來檢視自己的狀態。但你知道嗎？其他人幾乎都是看到你「正面以外」的面貌，也就是──側臉與背影。所謂的側臉，幾乎都是頭髮；至於背影，也 100%是頭髮。換言之，你的頭髮，就是你給別人的第一印象。

什麼樣的髮型讓人一看就顯得年輕呢？

起床後發現頭髮亂翹該怎麼辦？

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Photo Credit: 遠流

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航