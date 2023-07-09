2023/07/09,
生活

《日常髮則》：吹風機的冷風可不是在夏天拿來當電風扇用的

《日常髮則》：吹風機的冷風可不是在夏天拿來當電風扇用的
圖片來源：遠流出版提供

我們想讓你知道的是

我們習慣透過鏡子來檢視自己的狀態。但你知道嗎？其他人幾乎都是看到你「正面以外」的面貌，也就是──側臉與背影。所謂的側臉，幾乎都是頭髮；至於背影，也 100％是頭髮。換言之，你的頭髮，就是你給別人的第一印象。

文：佐藤友美

讓分邊不那麼明顯，就能很上鏡

女性時尚雜誌裡的模特兒很少會讓頭髮的分邊太過明顯。因為如果頭髮的分邊太過明顯，底下的頭皮就會露出來，頭髮看起來也會塌塌的，看上去不是很好看。

拍照時，髮型師一定會讓頭髮的分邊變得不那麼明顯，如此一來就不會太在意髮量稀疏的問題。

若問該怎麼讓頭髮的分邊不那麼明顯，具體來說就是「別讓頭髮的分邊分成一直線」。請從Ⓐ～Ⓒ之中，挑一個比較簡單的方法試試看，頭髮的分邊會變得不那麼明顯。

1-5-1
圖片來源：遠流出版提供
Ⓐ利用梳子的柄部將頭髮的分邊分成鋸齒狀。
1-5-2
圖片來源：遠流出版提供
Ⓑ用手指把頭髮的分邊分成鋸齒狀。
1-5-3
圖片來源：遠流出版提供
Ⓒ將頭髮的分邊撥高一點，讓頭髮往上蓬。

冷風不是電風扇

頭髮是由蛋白質組成，所以可利用熱風做造型，再利用冷風固定。舉例來說，若想讓頭髮蓬蓬的，可先利用髮捲捲彎頭髮，利用熱風吹出造型，之後再以冷風固定。反之，如果想撫平翹起來的髮梢，則可先用手指拉直頭髮，再以熱風吹直，然後以冷風固定。

冷風可不是在夏天拿來當電風扇用的。

讓毛鱗片關閉，頭髮就有光澤

除了造型之外，在吹乾頭髮之後，再利用冷風吹一吹，可讓毛鱗片瞬間關閉，頭髮也會變得更有光澤。

絕對不能讓毛鱗片剝落

話又說回來，千萬別讓吹風機的風由下往上吹，因為這種吹法會讓毛鱗片像魚鱗剝落一樣往上翻。
吹頭髮的時候，務必順著毛鱗片的方向由上往下吹。

1-6-2
圖片來源：遠流出版提供
由上往下吹，毛鱗片的方向會一致。
1-6-1
圖片來源：遠流出版提供
由下往上吹，毛鱗片會翻起來。

髮梢會亂翹，問題出在髮根

頭髮的特性是會朝著髮根毛髮生長的反方向翹起，所以就算用吹風機一直吹，或是用直髮整髮器燙直，也沒辦法讓髮梢不翹。如果不從髮根著手解決，就無法撫平捲翹。

1-7
圖片來源：遠流出版提供

臉部附近的頭髮能讓人看起來瘦三公斤

讓一些頭髮輕輕飄在臉龐旁邊，可在臉上製造一些陰影，讓臉看起來瘦一點。感覺就像化妝技巧中的修容陰影。
讓這附近的頭髮捲起來或是晃動，看起來也很性感。

垂下髮絲顯得時尚，髮絲散亂卻顯老

要注意的是，不能讓這些該輕輕飄在臉龐旁邊的頭髮看起來像是「疲於生活的亂髮」。

這兩者的差異在於「是不是整理過」。如果你自覺「這些頭髮是故意放在臉龐旁邊的」，就是看起來時尚的髮型。

如果你覺得「自覺」這個詞太過虛無縹緲，可利用髮蠟將放下來的頭髮黏成一撮，強調「這是故意放下來的頭髮」。

1-8
圖片來源：遠流出版提供

書籍介紹

本文摘錄自《日常髮則：關於頭髮的全部！解決頭髮煩惱的293則實用小知識》，遠流出版

作者：佐藤友美
譯者：許郁文

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

展現優雅自信的模樣，就從頭髮開始！

我們習慣透過鏡子來檢視自己的狀態。但你知道嗎？其他人幾乎都是看到你「正面以外」的面貌，也就是──側臉與背影。所謂的側臉，幾乎都是頭髮；至於背影，也 100%是頭髮。換言之，你的頭髮，就是你給別人的第一印象。

  • 什麼樣的髮型讓人一看就顯得年輕呢？
  • 起床後發現頭髮亂翹該怎麼辦？
  • 自己剪瀏海也不會失敗的祕訣
  • 洗頭要在早上還是晚上？洗澡要先洗身體還是先洗頭？
  • 要拔？要染？要藏？要露？恰到好處的白髮對策

✦ 293 則豐富且全面的建議 ✦

你我日常生活中曾遇到的對於頭髮的所有困惑，從此迎刃而解。所有與頭髮有關的知識，全都收錄在這本書。

未命名
Photo Credit: 遠流

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。