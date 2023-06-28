【未來大人物進行式】黃雅聖：我們走在一條培養大人物的路上，繼續用教育雕琢更多台灣璞玉們
我們想讓你知道的是
9年前黃雅聖返回故鄉台南後壁，從工程師變成每年超過500多個學生的老師。成立「臺灣璞育文教發展協會」陪伴與培力孩子成長，並且開始轉化發酵。找到在故鄉生存的模式、甚至進化成為青年回鄉的力量。黃雅聖：「成為未來大人物或許不簡單，但幫助別人成為大人物會更加不簡單！」
未來大人物徵選正式進入第7屆，現正報名中。除了熱邀走在逐夢路上的每個年輕人加入外，我們更邀請了歷屆未來大人物一同分享。此時、此刻，你成為自我定義成功的那種大人了嗎？
這是來自2021年未來大人物 黃雅聖的專文。
文：黃雅聖
自從2021年入選了未來大人物後，我和「臺灣璞育文教發展協會」的夥伴們也走入新的階段，不管是組織型態還是服務內容都有相當多新的改變。
找到在家鄉留下的生存理由
我們和兒福聯盟建立了社區型課輔班的模式，在指導學童功課之餘，也把更多社區人文產業變成特色課程來讓孩子們學習；也成立了青銀合唱團，讓祖孫們可以一起練習並歡唱，已經成為社區及具特色的表演團體。
另外並帶著孩子們成為社區小志工，打掃公共環境之餘，也到長照機構關懷長輩們，讓孩子們變成社區裡值得期待的新生力量。隨著後壁的璞育塾園區日益穩定發展，吸引了許多回鄉和留鄉的青年加入。
他們學著辦理社區體驗活動、幫忙地方農產的銷售、學習烹煮課輔班孩子們的晚餐，大家漸漸習慣後發現：
原來這就是我們可以在故鄉生存的模式呀！
2022年，我們也和鴻海教育基金會有了全新的合作案-星光計畫，成為共同協助全台18個課輔據點的角色，媒合上百位大學生及社會人士，透過線上視訊的形式協助數百位偏鄉孩子可以獲得陪伴教育，完成功課並關懷他們的狀況。
並試著陪伴這些據點找到永續發展的方法，讓在地師資結合科技遠距成為孩子們最堅實的成長後盾，也讓更多青年世代可以一起投入偏鄉教育的工作當中。
或許，這裡面也會出現下一批未來大人物也說不一定?
展望2023未來的模樣
2023年，我們延續著每個充滿價值的工作項目，雖然已經忙到不可開交，但又選擇迎來新的挑戰，我們與台南新營區的團隊共同籌備的新聚落終於落成，取名為「辻間創生聚落」。
這是荒廢的10間警察宿舍透過重新活化的創生場域，取名「辻間」是因為有著關鍵路口和時間醞釀的意義，而且剛好也是10間。目前已經進駐許多青創單位並營運中，而我們也成為陪伴大家一起營運培力和辦理各種教育活動的角色。
也將會設置我們全新的青少年培力據點，讓國小到高中的孩子都可以在這邊認識不同的職業和實作，並建立青少年自學組織，讓孩子們學習為自己的人生和學習作更全面的規劃並執行，這也是我們要跨出的全新篇章。
看到這些逐年增加的青年夥伴們，帶著許多衝勁和想法回鄉投入教育和地方發展，就像當年的我們一樣，讓我們這群資深的青年們感到相當欣慰。
為了讓他們可以更加義無反顧的放手去做更多嘗試，「臺灣璞育文教發展協會」也在今年轉型成為社團法人，並準備開辦更多新業務來增加營運的穩定資源，讓我們繼續進化成為青年回鄉的堅定力量。
或許就像我當初說的「成為未來大人物或許不簡單，但幫助別人成為大人物會更加不簡單！」
我和伙伴們會繼續走在這條培養更多大人物的路上，繼續用教育雕琢更多台灣的璞玉們！期許大家也一起投入關心教育及地方發展的行列，和我們一起種下台灣的未來！
- 認識更多璞育空間
- 社團法人臺灣璞育文教發展協會
- 璞育塾文創園區 地址：台南市後壁區後壁里198-1號(後壁國小旁)
- 辻間創生聚落 地址：台南市新營區三民路92、94號(原警察宿舍、新營文化中心旁)
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。