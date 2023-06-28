【未來大人物進行式】黃雅聖：我們走在一條培養大人物的路上，繼續用教育雕琢更多台灣璞玉們

文：黃雅聖

自從2021年入選了未來大人物後，我和「臺灣璞育文教發展協會」的夥伴們也走入新的階段，不管是組織型態還是服務內容都有相當多新的改變。

找到在家鄉留下的生存理由

我們和兒福聯盟建立了社區型課輔班的模式，在指導學童功課之餘，也把更多社區人文產業變成特色課程來讓孩子們學習；也成立了青銀合唱團，讓祖孫們可以一起練習並歡唱，已經成為社區及具特色的表演團體。

Photo Credit - 黃雅聖 指導學童功課之餘，我們把更多社區人文產業變成特色課程來讓孩子們學習。

另外並帶著孩子們成為社區小志工，打掃公共環境之餘，也到長照機構關懷長輩們，讓孩子們變成社區裡值得期待的新生力量。隨著後壁的璞育塾園區日益穩定發展，吸引了許多回鄉和留鄉的青年加入。

Photo Credit - 黃雅聖 也帶著孩子們到長照機構關懷長輩們，讓他們變成社區裡值得期待的新生力量。

他們學著辦理社區體驗活動、幫忙地方農產的銷售、學習烹煮課輔班孩子們的晚餐，大家漸漸習慣後發現：

原來這就是我們可以在故鄉生存的模式呀！

2022年，我們也和鴻海教育基金會有了全新的合作案-星光計畫，成為共同協助全台18個課輔據點的角色，媒合上百位大學生及社會人士，透過線上視訊的形式協助數百位偏鄉孩子可以獲得陪伴教育，完成功課並關懷他們的狀況。

並試著陪伴這些據點找到永續發展的方法，讓在地師資結合科技遠距成為孩子們最堅實的成長後盾，也讓更多青年世代可以一起投入偏鄉教育的工作當中。

或許，這裡面也會出現下一批未來大人物也說不一定?

展望2023未來的模樣

2023年，我們延續著每個充滿價值的工作項目，雖然已經忙到不可開交，但又選擇迎來新的挑戰，我們與台南新營區的團隊共同籌備的新聚落終於落成，取名為「辻間創生聚落」。

這是荒廢的10間警察宿舍透過重新活化的創生場域，取名「辻間」是因為有著關鍵路口和時間醞釀的意義，而且剛好也是10間。目前已經進駐許多青創單位並營運中，而我們也成為陪伴大家一起營運培力和辦理各種教育活動的角色。

Photo Credit - 黃雅聖 取名也象徵著，關鍵路口和時間醞釀，流轉在這10間舊警察宿舍，轉化成嶄新創生場域。

也將會設置我們全新的青少年培力據點，讓國小到高中的孩子都可以在這邊認識不同的職業和實作，並建立青少年自學組織，讓孩子們學習為自己的人生和學習作更全面的規劃並執行，這也是我們要跨出的全新篇章。

看到這些逐年增加的青年夥伴們，帶著許多衝勁和想法回鄉投入教育和地方發展，就像當年的我們一樣，讓我們這群資深的青年們感到相當欣慰。

Photo Credit - 黃雅聖 讓孩子們為人生作更全面的規劃並執行，這是我們要跨出的全新篇章。

為了讓他們可以更加義無反顧的放手去做更多嘗試，「臺灣璞育文教發展協會」也在今年轉型成為社團法人，並準備開辦更多新業務來增加營運的穩定資源，讓我們繼續進化成為青年回鄉的堅定力量。

或許就像我當初說的「成為未來大人物或許不簡單，但幫助別人成為大人物會更加不簡單！」

我和伙伴們會繼續走在這條培養更多大人物的路上，繼續用教育雕琢更多台灣的璞玉們！期許大家也一起投入關心教育及地方發展的行列，和我們一起種下台灣的未來！

認識更多璞育空間

社團法人臺灣璞育文教發展協會

璞育塾文創園區 地址：台南市後壁區後壁里198-1號(後壁國小旁)

辻間創生聚落 地址：台南市新營區三民路92、94號(原警察宿舍、新營文化中心旁)

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan