【專訪】臺灣吧執行長蕭宇辰：教育現場一定要改變，這一代孩子擁有自主找到解答的能力
我們想讓你知道的是
「學生有這麼多種個性，怎麼可能用一種教學方式符合多數人？」蕭宇辰以學習金字塔來解釋，單純用口說傳達的吸收度約5%，加入視覺與聲音輔佐的多媒體教材吸收度能提升15%；若要達到及格的60%，至少要讓孩子能主動參與、互動；而最最最好的狀態，則是孩子能教導彼此，這才是真正有效的吸收。
文：Stella Tsai
當時空倒轉回2014年初，俄羅斯與烏克蘭斷交，世界情勢悄悄改變；三月，太陽花運動佔領立法院，一曲〈島嶼天光〉唱響整個台灣；五月，台灣舉辦首屆國中教育會考，沿用近50年的九年國民義務教育，在暑假後正式擴大為十二年國民基本教育，強調自主行動、溝通互動，與社會參與的「108課綱」發布，大方向改變了往後的台灣教育面貌。
同年9月1日，一支由臺灣吧（Taiwan Bar）發布的影片「Taiwan for Sale？」以台灣差點被日本賣給法國的冷門歷史，搭配有趣的配音與活潑的動畫，在台灣意識高漲的時空背景下橫空出世，有著雄厚歷史背景撐起的《動畫台灣史》系列影片，開始為眾人帶來一段段「有點陌生又有點有趣」的台灣歷史故事。
各有正職工作的四個創辦人，則在同年12月正式將臺灣吧立案為公司，開始內容產製的創意旅途。
創辦人之一的蕭宇辰，歷經10年的募資、轉型與經營，從當年的主要內容生產者，成為如今的主要經營者（董事長）。畢業於台大歷史系的他，小時候最喜歡橫山光輝的《三國志》系列漫畫，出社會第一份工作就是歷史老師，他一直深知學習歷史對人類的好處，更從教學現場逐步擴展對教育的熱情。
創造多元教材，讓因材施教不只是口號
大三實習那年，蕭宇辰前往三芝國中做暑期輔導，雖然不是正式實習，但班級導師們也都在教室後頭陪伴著，適時地給這一群師培生教學回饋。這個暑假改變了蕭宇辰，不僅是他第一次真正以「老師」的身分來看待學校與學生，也是在過程中逐漸堅定從事教育的決心。
出社會後，蕭宇辰的第一份工作就直奔教學現場，進入學校任教。儘管是教歷史，但他做的第一件事卻是要同學寫摘要，更驚訝地發現這樣基本的語文邏輯，居然是多數人欠缺的能力。
「而歷史的學習可以讓學生看事情時多一點角度，也多一點時間的深度」，他強調，歷史不只能訓練基本文字表達能力，還能增進思考的邏輯、脈絡，以及多元角度的延伸，「往後他們不管做什麼工作，都會是重要的輔助技能」。
自嘲板書寫得很爛的他，從教學第一天開始就耗費心力發展多媒體教材，更在教學第二年申請教育部「平板電腦融入教學計畫」，開啟數位互動教學的設計。
「學生有這麼多種個性，怎麼可能用一種教學方式符合多數人？」蕭宇辰以學習金字塔來解釋，單純用口說傳達的吸收度約5%，加入視覺與聲音輔佐的多媒體教材吸收度能提升15%；若要達到及格的60%，至少要讓孩子能主動參與、互動；而最最最好的狀態，則是孩子能教導彼此，這才是真正有效的吸收。
然而過往資源有限，老師們多半用一張嘴、一面黑板教遍所有人，但總會有一小部分的族群是被忽略的。因此不管是自己設計的多媒體教材，或是後來結合平板的互動式教學，蕭宇辰從未停止思考如何透過教材的變化，觸碰不同需求的學習者，提升學生的吸收率。
「因材施教是亙古以來大家都知道的道理，每個孩子接收資訊的方式都不一樣，教育現場是一定要改變的。」儘管部分人將數位普及視為這一代孩子注意力分散的負面因子，但蕭宇辰認為，這只是過去沉痾不變的教學方法遇上新世代的撞擊、而不得不改變的必要經過。
他相信這一代孩子擁有自主找到解答的能力，因此作為教育工作者，創造並讓大家有機會找到自己需要的教材，既是不可抗拒的時代趨勢，也是他努力的方向。
從教學現場到教育的普及推廣
回到2014年臺灣吧發布的《動畫台灣史》，不難看出是蕭宇辰集結過往經歷與夥伴一起創造的集大成。歷史依舊是他的所愛與專長，但他的目光放得更遠，想做的事也更廣。
臺灣吧在成立初始就在群眾募資上獲得重要的成功，說明了台灣正踏上嶄新的時代——人們對好的內容有需求，也願意付出金錢與行動支持。踩在浪尖上的臺灣吧也沒有浪費這次機會，用往後十年的創作不輟，帶來豐富的教育素材。
蕭宇辰目前也經營管理「故事StoryStudio」，以文字推動歷史普及；與此同時他依然鍾情多媒體教材的設計與傳播，臺灣吧不但接下各方託付的內容產製專案，從歷史一路橫跨哲學、經濟、法律、自然科學等多個領域，也將《動畫台灣史》的黑熊造型虛擬角色「黑啤」打造成具識別度的角色IP。
而臺灣吧創作的內容，更曾獲翰林版教科書邀請，授權收錄進國小社會課本之中，是臺灣吧投注內容開發以來的重要里程碑。
除了擅長的影像製作，臺灣吧也積極開發各式有聲書、Podcast、桌遊與繪本等多元媒材的教育內容，近期與Pinway攜手打造的「捌零參大戲院」就是以高雄鹽埕的百年風華史，打造成串連景點的實境解謎導覽遊戲。
「地方導覽有場次與時間的限制，很難商業化或普及化，但數位導覽可以解決這個問題。」蕭宇辰解釋，結合視覺與聲音的引導，再加入遊戲的趣味，不僅兼具真人導覽的生動與知識性，還能在玩耍中融會貫通認識歷史；最重要的是，能不受天氣、人、或時空等因素限制，達到推廣最大化。
蕭宇辰一如初衷，創造多元內容讓每個人都能選擇自己需要的教材。與此同時，他也隨著公司的業務擴大，在三年前漸漸從內容製造者轉型為公司的經營者，努力將過往「專案導向」的經營策略，朝向「產品開發」邁進。近期與作家朱宥勳、國文教育者陳茻一起合作的「6G高效讀寫術」，就是透過數位學習訓練學童閱讀與寫作能力的課程產品，也是臺灣吧要逐步建立的產品基礎。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。