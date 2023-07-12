【專訪】臺灣吧執行長蕭宇辰：教育現場一定要改變，這一代孩子擁有自主找到解答的能力

文：Stella Tsai

當時空倒轉回2014年初，俄羅斯與烏克蘭斷交，世界情勢悄悄改變；三月，太陽花運動佔領立法院，一曲〈島嶼天光〉唱響整個台灣；五月，台灣舉辦首屆國中教育會考，沿用近50年的九年國民義務教育，在暑假後正式擴大為十二年國民基本教育，強調自主行動、溝通互動，與社會參與的「108課綱」發布，大方向改變了往後的台灣教育面貌。

同年9月1日，一支由臺灣吧（Taiwan Bar）發布的影片「Taiwan for Sale？」以台灣差點被日本賣給法國的冷門歷史，搭配有趣的配音與活潑的動畫，在台灣意識高漲的時空背景下橫空出世，有著雄厚歷史背景撐起的《動畫台灣史》系列影片，開始為眾人帶來一段段「有點陌生又有點有趣」的台灣歷史故事。

各有正職工作的四個創辦人，則在同年12月正式將臺灣吧立案為公司，開始內容產製的創意旅途。

創辦人之一的蕭宇辰，歷經10年的募資、轉型與經營，從當年的主要內容生產者，成為如今的主要經營者（董事長）。畢業於台大歷史系的他，小時候最喜歡橫山光輝的《三國志》系列漫畫，出社會第一份工作就是歷史老師，他一直深知學習歷史對人類的好處，更從教學現場逐步擴展對教育的熱情。

Photo Credit: 臺灣吧提供 橫空出世的《動畫臺灣史》，點燃當年大眾對臺灣身世的好奇

創造多元教材，讓因材施教不只是口號

大三實習那年，蕭宇辰前往三芝國中做暑期輔導，雖然不是正式實習，但班級導師們也都在教室後頭陪伴著，適時地給這一群師培生教學回饋。這個暑假改變了蕭宇辰，不僅是他第一次真正以「老師」的身分來看待學校與學生，也是在過程中逐漸堅定從事教育的決心。

出社會後，蕭宇辰的第一份工作就直奔教學現場，進入學校任教。儘管是教歷史，但他做的第一件事卻是要同學寫摘要，更驚訝地發現這樣基本的語文邏輯，居然是多數人欠缺的能力。

「而歷史的學習可以讓學生看事情時多一點角度，也多一點時間的深度」，他強調，歷史不只能訓練基本文字表達能力，還能增進思考的邏輯、脈絡，以及多元角度的延伸，「往後他們不管做什麼工作，都會是重要的輔助技能」。

自嘲板書寫得很爛的他，從教學第一天開始就耗費心力發展多媒體教材，更在教學第二年申請教育部「平板電腦融入教學計畫」，開啟數位互動教學的設計。

「學生有這麼多種個性，怎麼可能用一種教學方式符合多數人？」蕭宇辰以學習金字塔來解釋，單純用口說傳達的吸收度約5%，加入視覺與聲音輔佐的多媒體教材吸收度能提升15%；若要達到及格的60%，至少要讓孩子能主動參與、互動；而最最最好的狀態，則是孩子能教導彼此，這才是真正有效的吸收。

然而過往資源有限，老師們多半用一張嘴、一面黑板教遍所有人，但總會有一小部分的族群是被忽略的。因此不管是自己設計的多媒體教材，或是後來結合平板的互動式教學，蕭宇辰從未停止思考如何透過教材的變化，觸碰不同需求的學習者，提升學生的吸收率。

「因材施教是亙古以來大家都知道的道理，每個孩子接收資訊的方式都不一樣，教育現場是一定要改變的。」儘管部分人將數位普及視為這一代孩子注意力分散的負面因子，但蕭宇辰認為，這只是過去沉痾不變的教學方法遇上新世代的撞擊、而不得不改變的必要經過。

他相信這一代孩子擁有自主找到解答的能力，因此作為教育工作者，創造並讓大家有機會找到自己需要的教材，既是不可抗拒的時代趨勢，也是他努力的方向。

Photo Credit: 臺灣吧提供 蕭宇辰深信導入多媒體教材，是提升學生吸收率的方式之一

從教學現場到教育的普及推廣

回到2014年臺灣吧發布的《動畫台灣史》，不難看出是蕭宇辰集結過往經歷與夥伴一起創造的集大成。歷史依舊是他的所愛與專長，但他的目光放得更遠，想做的事也更廣。

臺灣吧在成立初始就在群眾募資上獲得重要的成功，說明了台灣正踏上嶄新的時代——人們對好的內容有需求，也願意付出金錢與行動支持。踩在浪尖上的臺灣吧也沒有浪費這次機會，用往後十年的創作不輟，帶來豐富的教育素材。

蕭宇辰目前也經營管理「故事StoryStudio」，以文字推動歷史普及；與此同時他依然鍾情多媒體教材的設計與傳播，臺灣吧不但接下各方託付的內容產製專案，從歷史一路橫跨哲學、經濟、法律、自然科學等多個領域，也將《動畫台灣史》的黑熊造型虛擬角色「黑啤」打造成具識別度的角色IP。

而臺灣吧創作的內容，更曾獲翰林版教科書邀請，授權收錄進國小社會課本之中，是臺灣吧投注內容開發以來的重要里程碑。

除了擅長的影像製作，臺灣吧也積極開發各式有聲書、Podcast、桌遊與繪本等多元媒材的教育內容，近期與Pinway攜手打造的「捌零參大戲院」就是以高雄鹽埕的百年風華史，打造成串連景點的實境解謎導覽遊戲。

「地方導覽有場次與時間的限制，很難商業化或普及化，但數位導覽可以解決這個問題。」蕭宇辰解釋，結合視覺與聲音的引導，再加入遊戲的趣味，不僅兼具真人導覽的生動與知識性，還能在玩耍中融會貫通認識歷史；最重要的是，能不受天氣、人、或時空等因素限制，達到推廣最大化。

蕭宇辰一如初衷，創造多元內容讓每個人都能選擇自己需要的教材。與此同時，他也隨著公司的業務擴大，在三年前漸漸從內容製造者轉型為公司的經營者，努力將過往「專案導向」的經營策略，朝向「產品開發」邁進。近期與作家朱宥勳、國文教育者陳茻一起合作的「6G高效讀寫術」，就是透過數位學習訓練學童閱讀與寫作能力的課程產品，也是臺灣吧要逐步建立的產品基礎。

Photo Credit: 臺灣吧提供 臺灣吧的內容產製備受各界肯定，包含黑啤在內的原創角色IP也擁有高人氣

Photo Credit: 臺灣吧提供 翰林版國小社會課本

Photo Credit: 臺灣吧提供 與Pinway攜手打造的《捌零參大戲院》打破真人導覽的時空與天氣限制

Photo Credit: 臺灣吧提供 轉型後的臺灣吧，開始投入課程產品開發

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