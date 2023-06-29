李正皓退選、林飛帆落馬、「堅偉之戰」擺不平，民進黨提名亂流何時休？

文：郭瓊俐

民進黨近來深陷性騷擾風波，除了多位涉入的黨公職人員去職之外，繼徵召參選新北市永和區的李正皓退選，參選台北市中山北松山選區立委的林飛帆也宣布退選，再度重創民進黨的立委布局。傳聞黨內還有涉及性騷擾的未爆彈，考驗黨主席暨總統參選人賴清德的危機處理能力。

民進黨立委提名布局一波三折，現任立委蔡適應、江永昌、劉世芳及與綠營友好的林昶佐等人不競選連任，4位接棒的新人能否在這些相對艱困的選區突圍，已是黨中央沉重的考驗。繼之而來的宜蘭縣立委陳歐珀捲入im.B詐騙集團爭議案，雖然陳歐珀自行宣布退選，已傷害民進黨的形象。

民主大聯盟提名，出師不利

此外，現任台北市士林大同區立委何志偉、台東縣立委劉櫂豪都在黨內初選中敗陣，改由台北市議員王世堅、前立委賴坤成上場。但王世堅、何志偉的「堅偉之戰」砍到刀刀見骨，裂痕尚未補平；連任3屆立委的劉櫂豪意外敗給賴坤成後，更表明續戰的意願，這些選區的分裂現象若未解決，都可能丟了既有的立委席次。

不過，現任立委棄選或初選內訌的傷害，遠不及性騷擾案一路延燒對民進黨帶來的重創。

賴清德籌組跨黨派、跨世代、跨領域的「民主大聯盟」，第一波提名參選立委的政治評論員李正皓，因為涉入性騷擾風波，6月8日宣布退選。被質疑擔任黨副祕書長時對性騷擾案「吃案」的林飛帆，雖經黨中央調查並未違規，仍然不敵四面八方而來的壓力，撐了半個月後宣布退選。原本可能加入「民主大聯盟」到台中參選的前立委陳柏惟，也因為涉及性騷擾案，宣布退出選舉。

綠營人士指出，性騷擾問題普遍存在台灣社會，目前已成為全面性的MeToo運動，而賴清德一開始以超高道德標準，往往未經調查即開鍘的方式，恐限縮後續可處理的空間。

除了性騷擾案的亂流，黨內對「2024大選提名策略小組」也頗有微詞，認為布局思慮不夠周密，抗壓性也不足。

例如策略小組拋出台北市中正萬華區徵召「雞排妹」鄭家純的風聲，引發英系全面反彈。由於策略小組在高雄市左楠區徵召菊系市議員李柏毅，而不是同樣有「刺客」形象的無黨籍議員黃捷，最後北市中正萬華區「公平地」徵召了英系市議員吳沛憶。

Photo Credit: 中央社

溝通太強硬，派系心結待解

黨內人士指出，雞排妹有年輕、論述能力強的特質，不失為一個好的刺客人選，民進黨還有苗栗、金門等數個超級艱困選區，可以徵召雞排妹去帶動選情；但經過之前的紛爭後，雞排妹似乎已被策略小組排除徵召的可能性。

賴清德與民進黨選戰策略小組召集人潘孟安，在綠營2024總統與立委選舉布局上，已形成「賴潘體制」，但賴、潘與其他派系的協調溝通過於「剛硬」，已令不少人憂心。據了解，潘孟安3月起代賴清德邀約黨內各派系餐敘，第一個邀約即是英系，但因雙方對出席成員有異議，英系取消餐敘，即使賴清德已和其他派系餐敘完畢，至今仍未與英系餐敘。

同樣地，賴清德的「信賴台灣之友會」全台遍地開花之後，如何與擁有龐大組織能量的「小英之友會」合作，至今不見具體動作，無論是總統與立委選舉，少了英系的支持與動員能量，對賴清德都將是隱憂。

賴清德如何展現調和鼎鼐的能力與氣度，妥善布局並帶領民進黨衝刺立委席次，是他邁向大位的過程中，一個重要的挑戰。

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原標題：民進黨深陷性騷擾風波...賴清德忙拆彈！林飛帆也落馬，綠委提名亂流何時休？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀