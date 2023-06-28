獅子山共和國總統大選：執政黨1％之差避開決選獲勝，選委會遭質疑有造假嫌疑

綜合《CNN》與《半島電視台》與《France 24》報導，獅子山共和國於6月24日舉行總統大選，最終由現任總統，獅子山共和國人民黨（SLPP）候選人比奧（Julius Maada Bio）勝選連任。

然而，該國多個開票中心在投票期間被傳出有暴力事件、選務人員不當打開投票箱的情況，也讓在野黨全國人民代表黨候選人卡瑪拉（Samura Kamara），抨擊此次選舉程序不透明，指控選舉委員會捏造得票數，並且不承認此次選舉的結果。卡瑪拉表示：「此次選舉對我們剛剛起步的民主而言，是一次正面攻擊。」

比奧以1％之差避開決選

獅子山共和國共有13名候選人角逐總統，其中最主要的兩名候選人為比奧與卡瑪拉，比奧最終以56.1％的得票率，擊敗了卡瑪拉的41％當選總統。根據獅子山共和國的選制，在第一輪投票中，若沒有候選人的得票率超過55％，則選舉就會進入第二輪決選，比奧僅以1％的差距避開決選。

比奧在勝選後發表感言，感謝選民的「信任與奉獻」。他補充：「這是我們的勝利，也是所有獅子山共和國人民的勝利。」

獅子山共和國從去（2022）年開始爆發嚴重的通貨膨脹，導致全國各地的人民發起抗議。世界銀行指出，該國本就存在就業不足的情況，60%的人民生活在貧困之中，其青年失業率也是西非最高的國家之一。去年的經濟衰退使該國的社會發展陷入停滯，雪上加霜。

全國人民代表黨與卡瑪拉，透過不斷攻擊比奧放任物價上漲，承諾若勝選會改善國內經濟狀況，獲得了大批民眾的支持，也被外界視為最有可能擊敗比奧的候選人。

卡瑪拉抗議選舉不公

此次選舉引發許多獅子山共和國人民，以及外國民眾的質疑，認為選舉有造假嫌疑。早在選前，卡瑪拉即公開質疑選舉委員會偏袒執政黨，認為選委會公佈的選舉登記冊資訊不夠詳細，他也號召人民在6月21日上街抗議，要求選委會主席科內（Mohamed Konneh）下台。

全國人民代表黨支持者上街抗議選舉不透明｜Photo Credit: GettyImages

選舉結果公佈後，卡瑪拉再次質疑選委會的計票透明度。他在一份聲明中指控，選委會並沒有在公佈選票時，說明這些票是來自哪些投票站，或哪些地區。

此外，來自歐盟的監測人員也表示，他們在投票期間，於7個開票所目睹了暴力、肢體衝突事件。從投票結束後到計票階段，他們在另外3個開票所發現暴力事件。監測人員補充，有3個地區發生涉及子彈（live ammunition）的衝突。

美國非營利組織卡特中心（The Carter Center）的觀察員，也在6月27日發布報告表示，他們僅監督了五個開票所，但就有三個開票所被發現，選票破損和選務人員不當打開投票箱的狀況。美國也在選舉結束之後，對大選的結果與過程表示擔憂。

選委會在隨後承認，投票確實存在著「零星暴力」與「投票延誤」

選舉結果出爐後，卡瑪拉在推特上回應：「選舉結果並不可信，我斷然拒絕選舉委員會宣布的結果。此次選舉對於我們深愛的國家來說，是悲傷的一天，也是對我們剛剛起步的民主的一次正面攻擊。」

My compatriots. We have heard the unfortunate announcement of the elections results for the June 24 Presidential elections by the Chief Electoral Commissioner Mr Konneh. It is a sad day for our beloved country. It is a frontal attack on our fledgling democracy. These results are… — SamuraKamara2023 (@samurakamara201) June 27, 2023

全國人民代表黨也在隨後發佈聲明，重申該黨在此次選舉中是勝利的，並表示：「我們不會接受這些虛假和捏造的結果。」

面對國內外的質疑，科內則平淡回應：「若質疑選舉結果，所有合法投票的公民，都可以在選舉結果公佈後七天內，向最高法院提出質疑。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航