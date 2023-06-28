菲律賓軍隊搜捕邁姆邦市前副市長，與當地武裝支持者爆發衝突致多人傷亡

綜合菲媒《CNN Philippines》、《馬尼拉時報》與《INQUIRER.NET》報導，菲律賓國家警察（PNP）表示，菲律賓軍隊於週六（24日）搜捕前邁姆邦市（Maimbung）副市長Pando Mudjasan時，與當地武裝支持者爆發衝突，最終造成5人死亡及10多人受傷（後追加為6人死亡）。

週六，警方在軍隊支持下試圖向Pando Mudjasan發出逮捕令，指控他涉嫌殺人，並蒐查他位於南部蘇祿省（Sulu）邁姆邦鎮的家，尋找非法槍支。然而，警方和軍方官員表示，Mudjasan和他的手下向執法人員開槍，引發了雙方持續10小時的槍戰。

警察在現場找到了一支口徑7.62毫米的M14步槍和及彈藥，此次衝突造成4名Mudjasan支持者（後追加為5名）以及1名警察死亡，以及10多人輕重傷，當中包含士兵與民眾，槍戰更迫使邁姆邦5000多位居民撤離至安全區域，而Mudjasan在衝突中逃脫。

Tinutugis na ng PNP si dating Maimbung vice mayor Pando Mudjasan at ang grupo niya.



Ito'y matapos silang maka-engkwentro ng mga pulis at sundalo.



Kaugnay na ulat: https://t.co/IfkDUjAU4G pic.twitter.com/inAqB5NUdM — TV Patrol (@TVPatrol) June 26, 2023

週一（26日），菲律賓軍隊部署了更多士兵搜捕Mudjasan和他20多名武裝支持者。

國家警察局長Benjamin Acorda稱Mudjasan因涉嫌謀殺、謀殺未遂以及非法持有爆炸物和槍支等多項罪名被通緝，他說：「政府軍未能逮捕Mudjasan，是因為他提前收到了警告。」

此外，Benjamin Acorda也表示：「我誠心讚揚參與此次行動的執法人員所表現出的勇氣和奉獻精神，儘管存在著風險，但他們無所畏懼地履行了服務和保護社區的職責，而全國警察將會動用所有的資源和力量追捕犯罪者，直到他們入獄我們才會停止。」

國家警察發言人Redrico Maranan將軍則聲明：「警察和軍隊將執行法律，我們不會畏縮或迴避任何人，因為法律終將獲勝。」

據《美聯社》報導，Mudjasan除了曾任邁姆邦市前副市長外，還是蘇祿省莫洛民族解放陣線（Moro National Liberation Front，簡稱MLF）的指揮官。

MLF過去是以建立獨立伊斯蘭教國家為宗旨的南部武裝組織，而南部地區是以天主教為大宗的菲律賓少數聚集穆斯林的區域。

MLF在1996年與政府簽署的和平協議終止了穆斯林分裂主義分子與政府軍之間長達數十年的戰鬥，但該協議沒有要求分裂主義分子解除武裝，因此MLF成員返回蘇祿和離島的村莊，在保有武器的狀況下回歸正常生活。

於1977年從MLF分離出來的莫洛伊斯蘭解放陣線（Moro Islamic Liberation Front，簡稱MILF），則在1996年之後仍持續與政府作戰，直到2014年單獨與政府簽訂了一項和平協議，才逐漸緩解了南部地區的衝突。

然而，大量私人軍隊、未經許可的槍支、偏遠社區的執法不力以及殘暴的小型穆斯林武裝團體的持續存在，使得該地區的暴力事件頻傳。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒