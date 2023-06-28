聯電買下西門子EDA軟體卡位先進封裝，再與日本電裝合作搶攻特殊車用半導體
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相較於晶圓製造龍頭台積電（TSMC）專注於先進製程，聯電則走向先進封裝、特殊製程以及車用半導體的市場，先後向半導體自動設計大廠西門子、日本車用電子大廠電裝（DENSO）合作，力求穩固聯電的優勢。
聯電（UMC）為穩住晶圓代工大廠的地位，近日以新台幣3.85億元取得西門子電子設計自動化公司（後稱西門子）的研發生產軟體；並和車用電子供應商日本電裝（DENSO）株式會社合作生產關鍵功率半導體，聯電進攻先進封裝及特殊車用市場策略明確。
聯電取得西門子EDA工具卡位先進封裝
研究調查公司集邦科技（TrendForce）研究顯示，今（2023）年受終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，第1季全球前10大晶圓代工業者營收季跌幅達18.6%，約273億美元。
本次排名最大變動為格羅方德（GlobalFoundries）超越聯電拿下第3名，以及高塔半導體（Tower）超越力積電（PSMC）及世界先進（VIS），本季登上第7名。
聯電於6月26日公告，以新台幣3.85億元向西門子取得電子設計自動化工具（EDA）。
EDA其實是計算機輔助設計軟體，可以完成晶片的功能、驗證、物理設計等流程，目前全球3大EDA工具，聯電皆有使用，其中去年在新思科技（Synopsys）累計支出達8.5億元，西門子為5.2億元。
早在2020年，聯電已經公布向西門子旗下機構半導體設計軟體廠商明導國際Calibre Eco Fill完成14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程的設計定案流程認證。
聯華電子光罩工程服務處副處長鄧秉義表示：「透過結合Calibre ecofill流程至聯電的14奈米製程技術的設計階段，可以加快生產時間並可以加速其14奈米的新產品上市速度。此解決方案是我們與明導國際長久成功合作的關係史上最新的擴展成果。」
值得注意的是，Calibre Eco Fill流程使用聯電14奈米鰭式場效電晶體精實製程（FinFET Compact Process）規則，對開發14奈米應用或先進封裝等客戶，如加密貨幣、5G毫米波、基頻（3G/4G/5G）和CPU/ GPU都有莫大的幫助。
聯電合作車用大廠日本電裝
另一方面，全球知名車用供應商日本電裝（DENSO）也和聯電子公司USJC有合作。
兩家公司合作生產的絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）已在旗下12吋晶圓廠進入量產，去年已經展開電動車用關鍵功率半導體的策略合作夥伴關係。
聯電強調，隨著電動車的迅速普及，汽車製造商致力尋求提高動力總成效率的同時，也需要顧及電動車的成本效益。DENSO和USJC合作投資的產線負責生產開發的新一代IGBT，與早期元件相比，新一代IGBT可減少20%的功率耗損。預計到2025年，每月產量將達到1萬片晶圓。
日前，DENSO社長有馬浩二表示，「見證DENSO、UMC和USJC之間堅實的夥伴關係。來自半導體和汽車業二種企業文化的達人是競爭力的源泉。展望未來⋯⋯進一步加速移動方式的電子化，持續迎接挑戰。」
最後，聯電共同總經理王石指出，聯電成為車用解決方案領導者DENSO的策略合作夥伴。這項合作充分展現了聯電的製造能力和確保客戶成功的緊密合作模式。
他強調，在汽車電子化和自動駕駛趨勢的推動下，預期車用IC含量將會持續增加，特別是使用28奈米及以上特殊製程的產品。
王石進一步說明，身為特殊製程的領導者，聯電已準備好在車用價值鏈中扮演更重要的角色，協助合作夥伴掌握時機，在這快速發展的產業中贏得市佔率。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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