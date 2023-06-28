NCC排審確認《鏡電視》最快7月上架86台，國民黨批踐踏新聞自由

國家通訊傳播委員會（NCC）今（28）日排審《鏡電視》上架86台事宜，在野黨立委抗議NCC趁立法院休會、反對上架的委員確診，才火速排審闖關，NCC則強調，除了須迴避的委員以外其他6人全數與會。《鏡電視》最終在今日通過上架，但董事需簽不可代持股權的切結書，且《鏡電視》承諾一個月內增資10億，最快7月中就可在86台看到《鏡電視》。

NCC今日排審《鏡電視》申請變更負責人、公司章程及上架等討論案。對此，時代力量立委陳椒華在NCC大門前抗議主委陳耀祥，趁副主委翁柏宗因洩密案迴避、及反對《鏡電視》上架的委員確診時開會闖關。國民黨籍費鴻泰等立委、前議員羅智強、台北市議員張斯綱等人也進入NCC大樓抗議，卻發現通往8樓會議室的安全門全數鎖上，費鴻泰要求NCC「開大門走大路」，和社會大眾講清楚有沒有圖利、黑箱。

國民黨還召開記者會，發言人楊智伃指出，NCC趁立法院休會、及一位堅持不放水的委員確診請假，火速排審《鏡電視》議案。侯友宜競選工作室發言人柳采葳認為，《鏡電視》非正常程序撤換董事長、聘用NCC官員撰寫營運計畫、財務爭議不斷，且執照和人事都有英系要角的影子，董事裴偉還曾說《鏡電視》案是總統的旨意，「民進黨要把新聞媒體當作自己的鷹犬，就是在踐踏新聞自由」。

《鏡電視》通過上架

NCC今日做成決議，通過《鏡電視》董事長鄭優、總經理蔡滄波的董監事變更，並上架中嘉、凱擘、台固等32個有線電視系統的86頻道。但在同時依照《行政程序法》93條第2項附加停止條件，要達成條件成就以後，許可案才會生效，停止條件內容是要求公司全體股東切結以下內容：「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」。NCC表示，將持續依法監督鏡電視，追蹤「鏡電視新聞台」申設許可附款之履行情形。

NCC主秘黃文哲說明，會議考量消費者、收視者權益，以及沒有影響到競爭，或是有助於多元呈現，才予以通過上架。

Photo Credit：中央社 NCC主秘黃文哲澄清，今日的會議跟立法院休不休會沒有關聯。

對於外界關心，NCC是否等到立法院休會、委員確診才火速排審，黃文哲澄清，今日的會議跟立法院休不休會沒有關聯，搜集到足夠事證就開會；除了迴避的翁柏宗以外，其餘6名委員都有開會，確診的委員王維菁則是依照最近剛修過的議事要點線上與會。最終表決以4比0通過，具有媒改背景的王維菁、林麗雲對於報告內容不夠滿意，沒辦法得到充分心證，來確定要通過還是不通過，所以以棄權方式表達，目前沒有表示要寫不同意見書。

最快7月上86台

《鏡電視》在去（2022）年曾發生一個月換4次董事長的經營風波，從大眾銀行前董座陳建平、紙風車創辦人李永豐、導演楊雅喆，換成前中華電信董事長鄭優。而財務方面也是頻頻出問題，因此《鏡電視》在審查中承諾盡快完成增資，從20億元增加到30億元，NCC專委陳金霜表示，股東都很支持增資，今日委員會審議時便通過議案。

針對《鏡電視》目前的持股狀況，陳金霜說明，國巨集團董事長陳泰銘、穩懋董事長陳進財各2億，各佔10％；甲山林董事長祝文宇1.5億，佔7.5％；皇普建設董事長蘇永平、萬海少東陳致遠所持股的翰林育成公司、麗綺開發公司負責人朱劭華、英業達集團創辦人葉國一都是3億，各佔15％；《鏡電視》前董事長裴偉2.5億，12.5％。

至於何時能上架，NCC專委黃睿迪說明，《鏡電視》最快要到7月中旬左右才上架86台，因為依照程序，下週要確認議事規則再發函。

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核稿編輯：翁世航