《Flesh Love All》及《姊妹》：愛何以讓人窒息？遍佈傷痕的語言和情緒勒索
我們想讓你知道的是
《姊妹》用兩人的對話構成戰爭，劇作由始至終只是姊妹之間的一場罵戰。但透過這場罵戰，可以看出劇本精心的設計和安排，像在一層一層地剖開洋蔥，每次展開的對罵都在揭穿彼此心聲，不和背後的歷史原因，讓人鼻酸。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
There’s no place like home. 天下無不是之父母。
托爾斯泰卻說：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」社會教育我們相信愛和家庭，奉之為金科玉律，皆因所有愛的形式，都是指向、匯聚昇華至親人之愛，細水長流。
魔鬼真相是，你我都曾被人濫借愛的名號勒索、利用，盲目相信與幻想家庭的圓滿，三番四次失望，到最後只得痛苦承認，You can’t choose your family。
到底什麼是愛和家庭，為何令我們如此痛苦？日本攝影師川口晴彥深知愛的實踐源於肉體，也是最為直接、客觀的呈現，其攝影作品《Flesh Love All》，就駭目驚心地呈現了人類之間的相愛相殺。
《Flesh Love All》系列將家庭的人和物，置放在密封的透明塑膠袋，抽走所有空氣，攝影師只有十至二十秒拍照，否則隨時性命堪虞。
川口晴彥曾形容，愛就像處身真空的透明塑膠袋，自己的生死安危全都託付在他人手中。而其創作靈感源自柏拉圖的人球神話，你我皆是遭神明劈開，終生都在尋求另一半不完整的人。
完整的渴求，驅使我們捉緊種種能夠稱之為愛的關係。就像父母對子女，許多時候愈想控制對方，愈容易像一束沙在指縫流逝。相愛的寄託，也等同相殺的利器，那層真空塑膠膜早已無形地存在於我們的心靈。
所謂的「情緒勒索」也許不會威脅我們的生命，但卻會奪走我們非常珍貴的一項資產——自我完整性。自我價值及自我評量全奠基於此項要素，我們也依此來辨別是非。
蘇珊‧佛沃（Susan Forward）和唐娜‧費瑟（Donna Frazier）合著的《情緒勒索》（Emotional Blackmail），點出如何以愛為名號，運用語言作諸種勒索。情緒勒索多數不會訴之形體的暴力，「棍棒或石頭這些堅硬的東西也許會傷害我們的身體，但如果從親密的人口中說出這些形容詞，對我們更是莫大的傷害」，無形的語言束縛心靈，窒息至死。
就像佛洛姆（Erich Fromm）在《愛的藝術》（The Art of Loving）說：「不成熟的愛是：因為我需要你，所以我愛你。成熟的愛是：因為我愛你，所以我需要你。」當彼此的需要互相壓迫，關係不再理想，我們依賴的慣性傾向先粉飾太平，假裝自己快樂幸福，抹殺情緒，也使關懷與親密成了虛偽的敷衍，隱藏真實的自我。
那些愛發脾氣的人，心中其實是充滿恐懼的，但他們卻鮮少面對問題或想辦法消弭恐懼感。相反地，當他們無法證明自己的力量時，就會把氣出在別人身上。這樣自然會造成許多不快，讓周遭親密的家人、朋友最後都選擇離開——這更荒謬地證實了他們原先最害怕的事。
法國著名劇場及電影導演、編劇Pascal Rambert 的《姊妹》，以兩姊妹的視覺，精準地探討了家庭對我們所產生的各種影響，充分展演了一切的語言和情緒投射，都是愛的渴求，導致兩位主角傷痕累累，畢生也糾纏於讓人窒息的關係。
原生家庭留下的創傷，是我們需要花一輩子解決的課題，過程猶如是一場冷酷無情的戰爭，血肉横飛。
我哋要用呢種方式去講我愛你 我幾咁憎你 就算我體能上冇你咁強 我都會用盡全身嘅氣力去憎死你。
——《姊妹》文本
《姊妹》用兩人的對話構成戰爭，劇作由始至終只是姊妹之間的一場罵戰。但透過這場罵戰，可以看出劇本精心的設計和安排，像在一層一層地剖開洋蔥，每次展開的對罵都在揭穿彼此心聲，不和背後的歷史原因，讓人鼻酸。
Pascal於2016年獲法蘭西學術院戲劇大獎，於法國出版的舞台劇、小說及詩歌作品被翻譯成二十多種語言，在全球各地發行與演出。他的劇場包充斥著困擾人類的議題：愛、兄弟之情、姊妹之情、家人、傷痛、自責、內省等等。2019年，他創作的《姊妹》在法國首演，亦曾在2022年經香港話劇團改編成粵語版本公演，備受好評。
今年六月至七月，這部劇作再度在香港上演，故事講述兩位從小不和，長大後分隔異地不再接觸的姊妹，因母親患病離世，促成姊妹會面對質種種不堪回首的往事，諸如父母施加的高壓教育，姊妹彼此的傷害與攻詐等。
我摧毁你嘅語言就可以摧毁你 我摧毁到你嘅用字就可以摧毁你嘅世界。
——《姊妹》文本
這場以愛之名發動的戰爭，炮火連天的激烈，連珠爆發的緊湊，到底，姊妹兩人到最後有沒有和解的可能？其實，妹妹已經坦承自白：「我以前好愛好愛你我好仰慕你我以前好希望好希望你都愛我。」這次妹妹主動與姊姊對質，也源於希望撕開、摧毀彼此之間遍佈傷痕的語言。
回到《情緒勒索》給我們的提醒：誠懇的溝通，表達自己的真實感情，永遠是理想關係最關鍵的基礎。《姊妹》真實得殘酷，但在煙霧彌漫背後，始終潛藏了愛的可能，也正是你我在現世的諸種人際關係必須面對、學習的事情。
《姊妹》詳情：
日期：29.6.2023–16.7.2023
地點：香港話劇團黑盒劇場（上環文娛中心8 樓）
票價：$280 （不設劃位）
訂票：3166 1288 / www.urbtix.hk
節目詳情：https://shorturl.at/oVXY4
粵語演出
本劇含粗俗用語
建議十六歲或以上人士觀看
聯合製作：structure
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。