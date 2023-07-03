《Flesh Love All》及《姊妹》：愛何以讓人窒息？遍佈傷痕的語言和情緒勒索

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

There’s no place like home. 天下無不是之父母。

托爾斯泰卻說：「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。」社會教育我們相信愛和家庭，奉之為金科玉律，皆因所有愛的形式，都是指向、匯聚昇華至親人之愛，細水長流。

魔鬼真相是，你我都曾被人濫借愛的名號勒索、利用，盲目相信與幻想家庭的圓滿，三番四次失望，到最後只得痛苦承認，You can’t choose your family。

到底什麼是愛和家庭，為何令我們如此痛苦？日本攝影師川口晴彥深知愛的實踐源於肉體，也是最為直接、客觀的呈現，其攝影作品《Flesh Love All》，就駭目驚心地呈現了人類之間的相愛相殺。

《Flesh Love All》系列將家庭的人和物，置放在密封的透明塑膠袋，抽走所有空氣，攝影師只有十至二十秒拍照，否則隨時性命堪虞。

川口晴彥曾形容，愛就像處身真空的透明塑膠袋，自己的生死安危全都託付在他人手中。而其創作靈感源自柏拉圖的人球神話，你我皆是遭神明劈開，終生都在尋求另一半不完整的人。

完整的渴求，驅使我們捉緊種種能夠稱之為愛的關係。就像父母對子女，許多時候愈想控制對方，愈容易像一束沙在指縫流逝。相愛的寄託，也等同相殺的利器，那層真空塑膠膜早已無形地存在於我們的心靈。

圖片來源：日本攝影師川口晴彥《Flesh Love All》系列

所謂的「情緒勒索」也許不會威脅我們的生命，但卻會奪走我們非常珍貴的一項資產——自我完整性。自我價值及自我評量全奠基於此項要素，我們也依此來辨別是非。

蘇珊‧佛沃（Susan Forward）和唐娜‧費瑟（Donna Frazier）合著的《情緒勒索》（Emotional Blackmail），點出如何以愛為名號，運用語言作諸種勒索。情緒勒索多數不會訴之形體的暴力，「棍棒或石頭這些堅硬的東西也許會傷害我們的身體，但如果從親密的人口中說出這些形容詞，對我們更是莫大的傷害」，無形的語言束縛心靈，窒息至死。

就像佛洛姆（Erich Fromm）在《愛的藝術》（The Art of Loving）說：「不成熟的愛是：因為我需要你，所以我愛你。成熟的愛是：因為我愛你，所以我需要你。」當彼此的需要互相壓迫，關係不再理想，我們依賴的慣性傾向先粉飾太平，假裝自己快樂幸福，抹殺情緒，也使關懷與親密成了虛偽的敷衍，隱藏真實的自我。

那些愛發脾氣的人，心中其實是充滿恐懼的，但他們卻鮮少面對問題或想辦法消弭恐懼感。相反地，當他們無法證明自己的力量時，就會把氣出在別人身上。這樣自然會造成許多不快，讓周遭親密的家人、朋友最後都選擇離開——這更荒謬地證實了他們原先最害怕的事。

Design: Peacock｜Photography: Simon C 《姊妹》宣傳照

法國著名劇場及電影導演、編劇Pascal Rambert 的《姊妹》，以兩姊妹的視覺，精準地探討了家庭對我們所產生的各種影響，充分展演了一切的語言和情緒投射，都是愛的渴求，導致兩位主角傷痕累累，畢生也糾纏於讓人窒息的關係。

原生家庭留下的創傷，是我們需要花一輩子解決的課題，過程猶如是一場冷酷無情的戰爭，血肉横飛。

我哋要用呢種方式去講我愛你 我幾咁憎你 就算我體能上冇你咁強 我都會用盡全身嘅氣力去憎死你。 ——《姊妹》文本

《姊妹》用兩人的對話構成戰爭，劇作由始至終只是姊妹之間的一場罵戰。但透過這場罵戰，可以看出劇本精心的設計和安排，像在一層一層地剖開洋蔥，每次展開的對罵都在揭穿彼此心聲，不和背後的歷史原因，讓人鼻酸。

Pascal於2016年獲法蘭西學術院戲劇大獎，於法國出版的舞台劇、小說及詩歌作品被翻譯成二十多種語言，在全球各地發行與演出。他的劇場包充斥著困擾人類的議題：愛、兄弟之情、姊妹之情、家人、傷痛、自責、內省等等。2019年，他創作的《姊妹》在法國首演，亦曾在2022年經香港話劇團改編成粵語版本公演，備受好評。

今年六月至七月，這部劇作再度在香港上演，故事講述兩位從小不和，長大後分隔異地不再接觸的姊妹，因母親患病離世，促成姊妹會面對質種種不堪回首的往事，諸如父母施加的高壓教育，姊妹彼此的傷害與攻詐等。

圖片來源：2022年《姊妹》劇照（by Snap_Shot_Sammy）

我摧毁你嘅語言就可以摧毁你 我摧毁到你嘅用字就可以摧毁你嘅世界。 ——《姊妹》文本

這場以愛之名發動的戰爭，炮火連天的激烈，連珠爆發的緊湊，到底，姊妹兩人到最後有沒有和解的可能？其實，妹妹已經坦承自白：「我以前好愛好愛你我好仰慕你我以前好希望好希望你都愛我。」這次妹妹主動與姊姊對質，也源於希望撕開、摧毀彼此之間遍佈傷痕的語言。

回到《情緒勒索》給我們的提醒：誠懇的溝通，表達自己的真實感情，永遠是理想關係最關鍵的基礎。《姊妹》真實得殘酷，但在煙霧彌漫背後，始終潛藏了愛的可能，也正是你我在現世的諸種人際關係必須面對、學習的事情。

《姊妹》詳情： 日期：29.6.2023–16.7.2023

地點：香港話劇團黑盒劇場（上環文娛中心8 樓）

票價：$280 （不設劃位）

訂票：3166 1288 / www.urbtix.hk

節目詳情：https://shorturl.at/oVXY4

粵語演出

本劇含粗俗用語

建議十六歲或以上人士觀看 聯合製作：structure

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin