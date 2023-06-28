美國緬因州眾議會表決通過「性別肯定照護」法案，造福青年跨性別者

根據《美聯社》報導，緬因州眾議院在當地時間26日，以73票對60票通過一項法案，允許患有性別焦慮症，或是正在接受創傷諮詢的16到17歲的青少年，不需經由父母同意，即可接受性別肯定的激素治療。緬因州眾議院投票在州政府醫療補助計劃中，把性別肯定照護納入法律。目前該法案將提交參議院，做進一步的討論。

何謂「性別肯定照護」？

「性別肯定照護」（gender-affirming care）是一種在醫學採取多學科，並以證據為基礎的護理方式，旨在幫助人們從其出生時被指定的性別（即出生時賦予的性別）轉變為當事人希望被認可的性別。

近20州禁止「性別肯定照護」

儘管緬因州眾議院為「性別肯定照護」跨出一大步，然而，美國越來越多的州反對青年跨性別者進行性別置換手術。《CNN》表示，今（2023）年反LGBTQ立法創下了歷史紀錄，有19個州已禁止為跨性別未成年人提供性別肯定醫療護理。

據估計，美國各地有超過5萬8000名13歲及以上的跨性別青少年面臨難題限制，且很快可能會失去獲得性別肯定照護的機會。《CNN》指出共和黨人正試圖扭轉LGBTQ的權利。

根據加州大學洛杉磯分校威廉姆斯研究所的數據，約5萬8000跨性別者生活在15個州， 這些州已經頒布或正在考慮制定禁令限制性別醫療照護，甚至還試圖懲罰醫療照護提供者，以及獲得此類醫療服務的家庭。阿肯色州、愛荷華州、密西西比州和印第安納州等規定，向未成年人提供性別肯定治療的醫護人員，將祭出刑罰。

不過，其他州則允許未成年人在特定情況下，可接受藥物或非手術形式的醫療照護。此種錯綜複雜的法律，帶給跨性別者諸多限制。

阿肯色州反性別肯定照護法令違憲

《衛報》指出，阿肯色州東區地方聯邦法官穆迪（Jay Moody）當地時間20日判定，阿肯色州禁止為青年提供「性別肯定照護」的法律違憲，該法律限制醫生向18歲以下的人提供性別肯定的激素治療、青春期遮擋劑或手術。

穆迪表示該法剝奪跨性別青少年和家庭的權利，也因其禁止醫院轉診病人的規定，認為該法違反醫療提供者的第一修正案權利。

穆迪說：「『性別肯定照護』可改善患者的心理健康和福祉，禁止這些照護方式只會削弱州方聲稱正在推動的利益，而非保護兒童或維護醫療倫理。」

主流醫療協會支持性別肯定照護

對此，阿肯色州辯稱，該法律屬於其監管醫療行業的權力範圍，而反對「性別肯定照護」的人們認為，青年尚未成熟到能對自己的決定負責。主要醫學協會反對這些禁令——包括美國醫學會、美國精神病學協會、美國兒科學會和美國兒童與青少年精神病學學會一致認為，性別肯定照護在臨床上適合成年人與兒童，認為如果管理得當，治療是安全的。

擁有超過27萬名醫的美國醫學協會，反對限制跨性別者的醫療護理，並認為針對性別焦慮症的藥物和手術治療在醫學上是必要的。 儘管跨性別成年人可能會尋求手術干預，但此類手術通常不會對兒童進行，而且許多醫療保健提供者也不會向未成年人提供此類手術。

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責任編輯：洪瑩霏

核稿編輯：翁世航