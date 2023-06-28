登革熱本土疫情台南累積71例、高雄出現首例，疾管署估高峰期落在10月

南台灣本土登革熱疫情持續升溫，衛福部疾病管制署（下稱疾管署）昨（27）日說明，上週新增55例登革熱本土病例，居住地為台南54例、高雄市1例。台南市衛生局昨日也發布新聞稿宣布新增13例，登革熱確診病例累積為71例。

疾管署表示今年本土病例增加快速，狀況已相當嚴峻，該署已派8名專家前往台南市組成機動防疫隊，協助因應疫情。環保署今（28）日則宣布，已補助台南市環保局新台幣700萬810元經費，緊急採購防疫相關物資。

確診者年齡分佈廣，長時間待在室內群眾可能為主要叮咬對象

台南市衛生局昨日發布新聞稿表示，截至昨日下午3點經疾管署檢驗確診13例登革熱確診病例，目前累積病例為71例，其中仁德區新增9例、東區新增3例、南區新增1例，年齡介於26歲至92歲，5例是由防治中心擴大採檢發現，8例由診所或醫院通報確診。

台南市衛生局指出，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，盼望能降低疫情擴散風險。

該市防治中心分次此次確診者年齡分佈，從7歲至92歲各年齡層皆有分布，顯示各年齡層皆有感染風險，這是由於病媒蚊對於叮咬對象無選擇性所造成。再加上埃及斑蚊的習性喜歡躲藏於室內陰暗處，其中51歲至70歲佔63%，顯示生活作息長時間待在室內的群眾可能為主要叮咬對象。且斑蚊易受驚動而中斷吸血並更換吸血對象，所以會有一戶多人感染的情形發生。

台南市衛生局前局長林聖哲提醒，台南市有許多市民曾於2015年感染登革熱第二型病毒，今年流行第一型，需要提醒市民注意防蚊，避免感染不同型別而造成出血性登革熱。

疾管署估登革熱高峰期在10月，已派8名專家前往台南市協助

（中央社）台南本土登革熱病例數攀升，高雄首例本土病例現蹤，疾管署表示，6月本土病例如此快速增加，意味南台灣熱區疫情相當嚴峻，估高峰期在10月，已派8名專家組機動防疫隊助防治。

衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉昨日例行疫報說明，上週新增55例登革熱本土病例，個案居住地為台南市54例及高雄市1例，新增病例多與目前疫情群聚區，也就是台南市仁德區與東區交界具關聯性，但個案活動里別有外擴現象，北區及善化區出現感染源待釐清個案，整體疫情風險上升。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內今年截至6月26日累計72例本土病例，病毒型別均為第一型，病例數已達2017年同期以來最高，其中大於60歲以上個案占43%最多，年長者感染容易引起慢性病發作，或加重健康惡化情形，屬於重症、死亡高風險族群， 呼籲南部民眾提高警覺。

羅一鈞說，以現階段台南登革熱疫情已經無法斷言屬於第幾波疫情，以過往登革熱疫情高峰期都落在10、11月而言，今年6月本土病例如此快速增加，狀況已經相當嚴峻，埃及斑蚊出沒的高雄市及屏東縣部分區域近期風險增加，當患病者南來北往，有白線斑蚊的其他縣市，同樣不能鬆懈。

羅一鈞表示，因應南台灣登革熱本土疫情，已派8名專家前往台南市，組成機動防疫隊，分為4個小組協助地方防治工作，全力圍堵疫情；另外，7月1日起仁德區、東區等疫情熱區調整登革熱確診條件，改為醫師在診間或採檢進行快篩陽性即可確診，不用再將檢體送至實驗室，縮短防治時間差。

羅一鈞提醒，埃及斑蚊喜歡在家戶陰涼環境棲息，這波疫情確診長者也多是疑似在家中、公廟或有屋頂的公有市場遭到叮咬，提醒民眾外出落實防蚊措施，如噴灑防蚊液，或避免在蚊蟲喜出沒的清晨、黃昏出外，在家中使用蚊帳或捕蚊燈，減少蚊蟲叮咬，清除家中積水容器，減少孳生源。

《中央社》報導，高雄市首例本土登革熱病例家住茄萣區，該市衛生局今日擴大清消茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里等6里環境。

陳其邁今日中午在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，高市府15日即在北高雄成立前進指揮所，昨日2名副市長也分別到社區及工廠工地進行盤查。另也在500多家醫療診所提供快篩服務，希望能早期發現治療，阻斷傳播鏈。

環保署補助台南市環保局700多萬，以利緊急採購防疫物資

為增強地方資源並提升登革熱防治量能，環保署今日發布新聞稿表示，已補助台南市環保局新台幣700萬810元經費，緊急採購防疫相關物資包含藥品、噴藥機、割草機等，及雇用臨時人力執行登革熱孳生源清除作業，該署南區環境管理中心已於6月28日派員協助台南市及高雄市環境保護局執行登革熱防治工作。

環保署指出，今年已召開中央相關部會所轄管場域孳生源巡查會議與環保機關登革熱孳清及噴藥工作檢討協調會共6場次，請中央各部會持續落實權管場域之環境管理及孳生源清除工作為民表率外，同時督導各地方環保局持續加強宣導民眾及社區動員落實「巡、倒、清、刷」工作，並督促各相關機關提高所轄管區域巡查頻率，落實孳生源清除，髒亂點環境整理，防止病媒蚊增生。

環保署也提醒民眾，外出穿著長袖，淺色衣物、使用政府機關核准之防蚊液及正確使用環境用藥，更需加強清除居家環境如：桶、缸、甕、盆、輪胎及花器等積水容器，共同齊力維護環境衛生，有效防阻登革熱疫情擴散。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航