登革熱本土疫情台南累積71例、高雄出現首例，疾管署估高峰期落在10月
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疾管署副署長羅一鈞表示，國內今年截至6月26日累計72例本土病例，病毒型別均為第一型，病例數已達2017年同期以來最高，其中大於60歲以上個案占43%最多，年長者感染容易引起慢性病發作，或加重健康惡化情形，屬於重症、死亡高風險族群， 呼籲南部民眾提高警覺。
南台灣本土登革熱疫情持續升溫，衛福部疾病管制署（下稱疾管署）昨（27）日說明，上週新增55例登革熱本土病例，居住地為台南54例、高雄市1例。台南市衛生局昨日也發布新聞稿宣布新增13例，登革熱確診病例累積為71例。
疾管署表示今年本土病例增加快速，狀況已相當嚴峻，該署已派8名專家前往台南市組成機動防疫隊，協助因應疫情。環保署今（28）日則宣布，已補助台南市環保局新台幣700萬810元經費，緊急採購防疫相關物資。
確診者年齡分佈廣，長時間待在室內群眾可能為主要叮咬對象
台南市衛生局昨日發布新聞稿表示，截至昨日下午3點經疾管署檢驗確診13例登革熱確診病例，目前累積病例為71例，其中仁德區新增9例、東區新增3例、南區新增1例，年齡介於26歲至92歲，5例是由防治中心擴大採檢發現，8例由診所或醫院通報確診。
台南市衛生局指出，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，盼望能降低疫情擴散風險。
該市防治中心分次此次確診者年齡分佈，從7歲至92歲各年齡層皆有分布，顯示各年齡層皆有感染風險，這是由於病媒蚊對於叮咬對象無選擇性所造成。再加上埃及斑蚊的習性喜歡躲藏於室內陰暗處，其中51歲至70歲佔63%，顯示生活作息長時間待在室內的群眾可能為主要叮咬對象。且斑蚊易受驚動而中斷吸血並更換吸血對象，所以會有一戶多人感染的情形發生。
台南市衛生局前局長林聖哲提醒，台南市有許多市民曾於2015年感染登革熱第二型病毒，今年流行第一型，需要提醒市民注意防蚊，避免感染不同型別而造成出血性登革熱。
疾管署估登革熱高峰期在10月，已派8名專家前往台南市協助
（中央社）台南本土登革熱病例數攀升，高雄首例本土病例現蹤，疾管署表示，6月本土病例如此快速增加，意味南台灣熱區疫情相當嚴峻，估高峰期在10月，已派8名專家組機動防疫隊助防治。
衛福部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉昨日例行疫報說明，上週新增55例登革熱本土病例，個案居住地為台南市54例及高雄市1例，新增病例多與目前疫情群聚區，也就是台南市仁德區與東區交界具關聯性，但個案活動里別有外擴現象，北區及善化區出現感染源待釐清個案，整體疫情風險上升。
疾管署副署長羅一鈞表示，國內今年截至6月26日累計72例本土病例，病毒型別均為第一型，病例數已達2017年同期以來最高，其中大於60歲以上個案占43%最多，年長者感染容易引起慢性病發作，或加重健康惡化情形，屬於重症、死亡高風險族群， 呼籲南部民眾提高警覺。
羅一鈞說，以現階段台南登革熱疫情已經無法斷言屬於第幾波疫情，以過往登革熱疫情高峰期都落在10、11月而言，今年6月本土病例如此快速增加，狀況已經相當嚴峻，埃及斑蚊出沒的高雄市及屏東縣部分區域近期風險增加，當患病者南來北往，有白線斑蚊的其他縣市，同樣不能鬆懈。
羅一鈞表示，因應南台灣登革熱本土疫情，已派8名專家前往台南市，組成機動防疫隊，分為4個小組協助地方防治工作，全力圍堵疫情；另外，7月1日起仁德區、東區等疫情熱區調整登革熱確診條件，改為醫師在診間或採檢進行快篩陽性即可確診，不用再將檢體送至實驗室，縮短防治時間差。
羅一鈞提醒，埃及斑蚊喜歡在家戶陰涼環境棲息，這波疫情確診長者也多是疑似在家中、公廟或有屋頂的公有市場遭到叮咬，提醒民眾外出落實防蚊措施，如噴灑防蚊液，或避免在蚊蟲喜出沒的清晨、黃昏出外，在家中使用蚊帳或捕蚊燈，減少蚊蟲叮咬，清除家中積水容器，減少孳生源。
《中央社》報導，高雄市首例本土登革熱病例家住茄萣區，該市衛生局今日擴大清消茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里等6里環境。
陳其邁今日中午在高雄市議會接受媒體聯訪時表示，高市府15日即在北高雄成立前進指揮所，昨日2名副市長也分別到社區及工廠工地進行盤查。另也在500多家醫療診所提供快篩服務，希望能早期發現治療，阻斷傳播鏈。
環保署補助台南市環保局700多萬，以利緊急採購防疫物資
為增強地方資源並提升登革熱防治量能，環保署今日發布新聞稿表示，已補助台南市環保局新台幣700萬810元經費，緊急採購防疫相關物資包含藥品、噴藥機、割草機等，及雇用臨時人力執行登革熱孳生源清除作業，該署南區環境管理中心已於6月28日派員協助台南市及高雄市環境保護局執行登革熱防治工作。
環保署指出，今年已召開中央相關部會所轄管場域孳生源巡查會議與環保機關登革熱孳清及噴藥工作檢討協調會共6場次，請中央各部會持續落實權管場域之環境管理及孳生源清除工作為民表率外，同時督導各地方環保局持續加強宣導民眾及社區動員落實「巡、倒、清、刷」工作，並督促各相關機關提高所轄管區域巡查頻率，落實孳生源清除，髒亂點環境整理，防止病媒蚊增生。
環保署也提醒民眾，外出穿著長袖，淺色衣物、使用政府機關核准之防蚊液及正確使用環境用藥，更需加強清除居家環境如：桶、缸、甕、盆、輪胎及花器等積水容器，共同齊力維護環境衛生，有效防阻登革熱疫情擴散。
新聞來源
- 登革熱南部疫情嚴峻 疾管署估10月高峰期（中央社）
- 高雄出現本土登革熱 陳其邁：加強清消快篩防堵（中央社）
- 南部登革熱疫情擴散 環保署呼籲民眾清除積水容器（環保署新聞稿）
- 台南市登革熱疫情嚴峻，黃偉哲市長呼籲全民共同配合防疫措施，落實孳生源清除，對抗登革熱！（台南市衛生局新聞稿）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。