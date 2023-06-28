2023/06/28,
教育

迎接「虛擬運動」熱潮：台師大與美國學術電競聯總合作培育人才，延續退役運動員競技生命

迎接「虛擬運動」熱潮：台師大與美國學術電競聯總合作培育人才，延續退役運動員競技生命
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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隨著AI（人工智慧）、擴增／虛擬實境（AR/VR）科技運用越來越成熟，國際奧會在2021年提出「奧林匹克2020+5改革議題」，其中一項目標是發展虛擬運動賽事，在未來的奧運會中，虛擬運動將會是熱門新興領域。

專家認為，「虛擬運動」將會成為熱門運動新興領域，甚至進軍奧運，而台灣也要為此預作準備。台灣師範大學與美國學術電競聯合總會（NASEF）、中華民國電子競技運動協會及多所大學合作，引入NASEF的課程教材，將以虛擬運動為媒介，達到國際交流以及跨域人才培育，甚至有助於退役運動員延續競技生命。

台師大運動與休閒學院院長王鶴森表示，隨著AI（人工智慧）、擴增／虛擬實境（AR/VR）科技運用越來越成熟，國際奧會在2021年提出「奧林匹克2020+5改革議題」（Olympic Agenda 2020+5），其中一項目標是發展虛擬運動賽事，在未來的奧運會中，虛擬運動將會是熱門新興領域。

而在台灣，COVID-19疫情讓虛擬運動在近1、2年來逐漸受到重視，中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮指出，傳統電競已經是國人比較重視的運動項目，而「虛擬電競」就成為下個階段需要強化的目標，目前國科會有在這塊領域做擴大增能。台師大運動休閒與餐旅管理研究所教授陳美燕也說，虛擬運動競賽會越來越成熟，台灣要預作準備。

余錦亮受訪時解釋，虛擬運動可以說是所謂「模擬類運動」，也就是模擬真實運動的場地和環境所做的運動；傳統電競則是從遊戲本身的對戰呈現出觀賞性，成為一種電子競技。談到虛擬運動推廣的難處，余錦亮說，相對傳統電競只需要手機、電腦就可以玩，虛擬運動似能讓運動不受限於場地，實際上還是要配合硬體的裝置、器材，例如AR、VR載具，且硬體價格並不親民，要讓虛擬運動進入民眾家裡會比較困難。

虛擬運動推廣偏鄉，還可延續運動員競技生命

不過，藉由行政院所推動的「台灣運動x科技行動計畫」，台師大與NASEF、中華民國電子競技運動協會、台北大學、城市科大、正修科大等共8所學校簽署虛擬數位運動人才的培育合作計畫。NASEF一直以來藉由電競運動遊戲，提供創新的沈浸式體驗學習發展模式，讓年輕學子在遊玩中學習成長，其設計的課程證實「學術電競」對社群、歸屬感、跨學科的STEAM教育、社交情感學習與挫敗應對都有正面影響。

美國學術電競聯合總會（NASEF）執行長Gerald Solomon受訪時表示，NASEF提供的課程結合加州大學STEM課程內容，融入遊戲、學習、教育到生活中，讓學生能在相關領域找到更多有興趣的方向。這項合作計畫會借鏡NASEF的理念架構、課程規劃和賽事舉辦經驗，以數位虛擬運動為媒介，達成國際交流和跨域人才培育，同時強化台灣數位電子運動產業職業發展生態系。

計畫合作的台北大學提供課程的驗證場域，該校休閒運動管理學系副教授謝立文指出，未來希望能引進NASEF虛擬運動的課程和訓練方案到台灣，並像其他國家一樣翻譯他們的課程內容；另一方面，NASEF很注重弱勢族群，因此期待能在台灣將課程推廣到學習弱勢群體，目前規劃結合中華民國電競協會的資源，計畫也會提供AR、VR訓練運動的器材讓偏鄉小朋友體驗。除此之外，陳美燕說，運動員退役也可以繼續走虛擬運動，延續競技生命，追求另一個競技運動的高峰。

陳美燕指出，許多合作的科技大學有設置電競館，未來能規劃相關學位學程，且這項計畫的內容廣泛，除了教材、教法的認證以外，也包含外籍教師來台的交流。透過這些方式，讓計畫影響到更多人，陳美燕希望能透過教育，讓台灣能跟上世界虛擬運動的潮流。

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核稿編輯：翁世航


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