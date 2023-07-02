禪宗公案「南泉斬貓」： 一「聲」之差，誤傳千年

文：施雅仁

南泉斬貓是禪宗史上最知名的公案，長老和尚南泉為了平息紛爭，以佛教徒不應使用的極端的方式為之，顛覆了大眾對佛教慈悲的認知，而禪宗行者因其難以參究而稱其為難關（違反了佛教價值觀當然難參究）。南泉斬貓堪稱禪宗最具爭議的公案。

公案原文（出自《景德傳燈錄》）：

池州南泉普願禪師：師因東西兩堂各爭貓兒，乃白眾曰：「道得即救取貓兒，道不得，即斬卻也！」眾無對，師便斬之。趙州自外歸，師舉前語示之，趙州乃脫履安頭上而出，師曰：「汝適來若在，即救得貓兒也！」

南泉普願禪師（唐．748-834年）的東西兩堂弟子為了爭奪一隻貓而爭執不休（因為該貓會捉老鼠，但聰明可愛可能才是主因吧？），鬧到長老和尚南泉處，南泉問說：如果眾中有人能「道得」（即悟得），則留貓，否則殺貓。眾弟子無人出聲，南泉就把貓殺了。當弟子趙州從諗（音沈shěn，唐．778-897年）禪師回來，南泉告訴他斬貓的事，趙州不發一語，把鞋子脫了，放在頭上走出去。南泉說：「當時如果你在場，貓就得救了。」

「道得」是禪師常用「何謂佛」、「何謂法」、「如何是祖師（達摩）西來意」等禪語考驗弟子。有開悟者通常能不假思索，一語道破（雖然通常看似答非所問，沒有邏輯），而未悟者則以之為話頭參究。

後世評論此公案的主流觀點大致趨向為：南泉的斬貓是一個果斷的措施，雖然有悖慈悲，但是不下猛藥無法對治弟子的妄心、爭執；而趙州狀似戲謔的「脫履安頭上而出」，則是他認為東西兩堂僧徒的養貓、爭貓，以及南泉的斬貓，兩者都是上下顛倒，本末倒置。

然而殺生是佛教戒律中的重罪，是十惡業之首，五戒排第一。佛教徒都不得犯戒殺生，何況是名震一方的高僧南泉普願禪師？

將南泉殺生合理化，首要歸功於北宋時期的幾位禪師及其著作

讚譽南泉斬貓之舉的引領人物是北宋時期的雪竇重顯法師（980–1052年，四川人）。他認為南泉揮刀斬貓是斬斷爭執是非，截斷有、無相對之執見，不得不為。隨後的圜悟克勤法師（1063-1135年，四川人）以雪竇所著的「頌古百則」（公案本則與評頌）為基礎，加上他個人的唱評（解說及評述），合成《碧巖錄》一書。此書對當代以及南宋以降的禪宗行者影響極大，幾乎蔚成禪學主流。

雪竇頌曰：「兩堂俱是杜禪和，撥動煙塵不奈何。賴得南泉能舉令（舉令即棒喝之意），一刀兩斷任偏頗。」雪竇認為東西兩堂的眾僧人，皆是不明佛法真意之禪徒（杜禪和），在清淨佛寺攪動煙塵紛爭。南泉此舉是正令當行，一刀斬斷紛爭之因，殺貓之舉雖然偏頗，但也就任人言說了。

對於趙州狀似戲謔的「脫履安頭上而出」，雪竇頌曰：「公案圓來問趙州，長安城裡任閑遊，草鞋頭戴無人會，歸到家山即便休。」雪竇已讚揚南泉的斬貓之舉。必然不能再以正常的心態評價趙州狀似戲謔嘲諷的舉動，有點不知所云的說南泉與趙州師徒二人是機鋒相投，心領神會，盡在不言中。

圜悟克勤則對雪竇的頌大加唱評，表達其個人看法，他認為：「南泉本來並無斬貓之心（好像已與當時已離世兩百多年的南泉做了訪談），但話鋒一轉又說問題不在斬或不斬，不能用世俗的觀點來評論此事，南泉的用心是要眾人不執著於「有」、「無」甚至「不有不無」上面。南泉是窮則變變則通，今人不解變通，只會照著語句方向思考～～」 [註1]。

圜悟的矛盾之處，在於一方面要求學人不能照著文字語句思考，自己卻以主觀及片面的觀點，大立文字，評斷公案，導引學人的思考方向。自相矛盾之外，更與禪宗不立文字，重在當機體悟，自由活潑的精神背道而馳。大宋時期的禪師多好與士大夫交遊，彼此作詩唱和，談禪論道，將「禪」朝文字解悟的方向發展。

雪竇並非公案頌古的始作俑者，早他三十多年出生的汾陽善昭禪師（北宋．947～1024）著作《汾陽無德禪師語錄》（或稱汾陽錄）首開頌古之風，然而其閱眾及影響力都不如雪竇與克勤的《碧巖錄》之廣，後者實為禪門宗風敗壞的搧風點火者。

南宋心聞曇賁禪師（生卒年不詳）批評曰：「教外別傳之道，至簡至要，初無他說，前輩行之不疑，守之不易。天禧間雪竇以辨博之才，美意變弄，求新琢巧，繼汾陽為《頌古》，籠絡當世學者，宗風由此一變矣。逮宣政間，圓悟又出己意，繼之為《碧巖錄》（略）於是新進後生，珍重其語，朝誦暮習，謂之至學，莫有悟其非者。痛哉！學者之心術壞矣。」（語出自禪林寶訓）

然而北宋之前，或與上述幾位禪師雖同年代，但不屬北宋治下的禪師，對南泉斬貓舉動則不以為然：北宋時期與《碧巖錄》並稱爲禪門雙璧的《從容庵錄》記載了圓通法秀禪師（北宋．1027–1090）評論該公案曰：「（前略）遼朝上人（道）㲀作鏡心錄。訶南泉輩殺生造罪。文首座作無盡燈辨誤。救云。古本以手作虛斫勢。豈直一刀兩段。鮮血淋迸哉。（略）」

文中的遼朝上人道㲀（音義同辰）法師（1056～？）是契丹人建立的遼帝國的禪師，不受北宋禪師影響，直斥南泉是殺生造罪；而文首座指的應該是雲門文偃禪師（864－949年）更是唐末五代時期的高僧，早汾陽與雪竇近百年，批南泉應該只以手作虛斬，不必真殺生。這兩位禪師都是以正常的直觀，直斥斬貓之非。

《碧巖錄》記載的「泉斬貓兒為兩段」，是後人添加

《景德傳燈錄》是北宋法眼宗僧人「道原」所撰，於景德元年（1004年）進朝廷《禪宗傳燈錄》三十卷，宋真宗詔翰林學士裁定頒行，敕入大藏經。該書為禪宗史最早也是最重要的史書，記載了上自過去七佛，西天諸祖，東土六祖，至法眼宗歷代傳法世系諸禪師，約一千七百人的簡歷以及機緣語句。道原只述公案而不作評論，該書是經過北宋的國家機關核定，甚至是以皇帝的年號命名刊行，書中公案的文字語句應該較為忠實可信。