《芭比》真人比例粉紅娃娃屋現身洛杉磯，Airbnb開放申請免費入住
我們想讓你知道的是
即將在今年7月暑期檔於全球盛大上映的《芭比》，也進入如火如荼的宣傳檔期，而華納兄弟也與知名出租住宿公司Airbnb合作，在洛杉磯著名的馬里布海灘搭建一座「芭比」真人比例的娃娃屋，並且開放申請免費入住，引發影迷以及芭比迷的熱議。
即將在今（2023）年7月暑期檔於全球盛大上映的《芭比》，也進入如火如荼的宣傳檔期，而華納兄弟也與知名出租住宿公司Airbnb合作，在洛杉磯著名的馬里布海灘（Malibu beach）搭建一座「芭比」真人比例的娃娃屋，引發影迷以及芭比迷的熱議。
《芭比》曾推出過多部專屬的動畫電影，「芭比」這名角色也多次在皮克斯的動畫系列電影《玩具總動員》之中登台，不過，這次的真人版電影，應可說是好萊塢近年最一波三折的改編歷程。
此拍攝版權原先由索尼影業向推出「芭比」的玩具廠商美泰兒（Mattel）買下，且在2016年12月時，謠傳將由喜劇女星艾美舒默（Amy Schumer）主演，不過此風聲遭到普遍芭比迷的反彈，推測主因為艾美舒默平常無俚頭的惡搞形象，以及所謂的「外型體態」不符合芭比，因次引發論戰，而後艾美舒默也就錯失接演芭比的機會。
此後，時間來到2017年7月，索尼影業旋即敲定形象符合「纖細甜美」的安海瑟薇（Anne Hathaway）出演「芭比」，之前艾美舒默因形象不符造成的反彈，也因安海瑟薇而平息。
不過，索尼影業《芭比》的檔期，從2018年的暑期檔延宕至2020年的5月，此舉似乎惹怒了原版權持有者美泰兒，收回了拍攝版權，正式宣告與索尼影業的合作破局。
最終，美泰兒與華納兄弟合作，真人版《芭比》的拍攝計畫才又重新推動。而到了這版本的芭比，則是找來澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）飾演，且瑪格羅比同時擔任製片；至於男伴肯尼，則是由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）出任，且終於拍攝完畢，將於今年暑期上映。
而《芭比》導演是曾憑藉《淑女鳥》、《她們》多次入圍奧斯卡的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），葛莉塔潔薇除了執導之外，也與其伴侶名導諾亞波拜克（Noah Baumbach）共同擔任編劇，葛莉塔潔薇與諾亞波拜克也多次合作，包含《白噪音》、《紐約新鮮人》、《紐約哈哈哈》、《愛上草食男》等片，此次極富才華的兩人，合作編導，也讓許多影迷倍加期待《芭比》真人版電影的最終面貌。
至於這棟改裝過的《芭比》別墅，就位於洛杉磯的馬里布海灘，此處聚集一票名人的奢豪別墅，也讓這懂充滿「粉紅泡泡」的真人比例娃娃屋形成強烈的風格對比，而此娃娃屋，名義上是肯尼的家。
此新裝修的粉紅別墅，採用了芭比標誌性的粉紅色拋光劑，而入住期間，房客也將有機會仔細查看肯尼的衣櫃、在室外迪斯可地板學習排舞、在無邊泳池旁享受海灘時光，同時帶回家一件肯尼的獨家商品——溜冰鞋和衝浪板。
根據《綜藝報》指出，肯尼甚至發布新聞稿，說道：「我們都有夢想，芭比很幸運能擁有一棟塞滿屋子的夢想。現在輪到我了，我迫不及待地想在這個獨一無二的房子裡接待客人。」
此棟別墅預計將在太平洋時間7月17日上午10點，從Airbnb的網站開放對外申請，最多可入住兩晚，一間房間可容納兩位客人，被選中的申請者，就能夠在7月21日和22日免費入住這棟屬於肯尼的粉色豪宅。
至於Airbnb也表示，此次將向救助兒童會進行一次性捐款，該組織為兒童、家庭和社區提供學習資源和支持，以增強女孩們的信心。
新聞來源
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！