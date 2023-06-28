《芭比》真人比例粉紅娃娃屋現身洛杉磯，Airbnb開放申請免費入住

即將在今（2023）年7月暑期檔於全球盛大上映的《芭比》，也進入如火如荼的宣傳檔期，而華納兄弟也與知名出租住宿公司Airbnb合作，在洛杉磯著名的馬里布海灘（Malibu beach）搭建一座「芭比」真人比例的娃娃屋，引發影迷以及芭比迷的熱議。

Photo Credit: AirBnb 「芭比」真人比例的娃娃屋一景

《芭比》曾推出過多部專屬的動畫電影，「芭比」這名角色也多次在皮克斯的動畫系列電影《玩具總動員》之中登台，不過，這次的真人版電影，應可說是好萊塢近年最一波三折的改編歷程。

此拍攝版權原先由索尼影業向推出「芭比」的玩具廠商美泰兒（Mattel）買下，且在2016年12月時，謠傳將由喜劇女星艾美舒默（Amy Schumer）主演，不過此風聲遭到普遍芭比迷的反彈，推測主因為艾美舒默平常無俚頭的惡搞形象，以及所謂的「外型體態」不符合芭比，因次引發論戰，而後艾美舒默也就錯失接演芭比的機會。

此後，時間來到2017年7月，索尼影業旋即敲定形象符合「纖細甜美」的安海瑟薇（Anne Hathaway）出演「芭比」，之前艾美舒默因形象不符造成的反彈，也因安海瑟薇而平息。

不過，索尼影業《芭比》的檔期，從2018年的暑期檔延宕至2020年的5月，此舉似乎惹怒了原版權持有者美泰兒，收回了拍攝版權，正式宣告與索尼影業的合作破局。

最終，美泰兒與華納兄弟合作，真人版《芭比》的拍攝計畫才又重新推動。而到了這版本的芭比，則是找來澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）飾演，且瑪格羅比同時擔任製片；至於男伴肯尼，則是由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）出任，且終於拍攝完畢，將於今年暑期上映。

Photo Credit: 華納兄弟 《芭比》劇照

而《芭比》導演是曾憑藉《淑女鳥》、《她們》多次入圍奧斯卡的葛莉塔潔薇（Greta Gerwig），葛莉塔潔薇除了執導之外，也與其伴侶名導諾亞波拜克（Noah Baumbach）共同擔任編劇，葛莉塔潔薇與諾亞波拜克也多次合作，包含《白噪音》、《紐約新鮮人》、《紐約哈哈哈》、《愛上草食男》等片，此次極富才華的兩人，合作編導，也讓許多影迷倍加期待《芭比》真人版電影的最終面貌。

至於這棟改裝過的《芭比》別墅，就位於洛杉磯的馬里布海灘，此處聚集一票名人的奢豪別墅，也讓這懂充滿「粉紅泡泡」的真人比例娃娃屋形成強烈的風格對比，而此娃娃屋，名義上是肯尼的家。

此新裝修的粉紅別墅，採用了芭比標誌性的粉紅色拋光劑，而 入住期間，房客也將有機會仔細查看肯尼的衣櫃、在室外迪斯可地板學習排舞、在無邊泳池旁享受海灘時光，同時帶回家一件肯尼的獨家商品——溜冰鞋和衝浪板。

根據《綜藝報》指出，肯尼甚至發布新聞稿，說道：「我們都有夢想，芭比很幸運能擁有一棟塞滿屋子的夢想。現在輪到我了，我迫不及待地想在這個獨一無二的房子裡接待客人。」

此棟別墅預計將在太平洋時間7月17日上午10點，從Airbnb的網站開放對外申請，最多可入住兩晚，一間房間可容納兩位客人，被選中的申請者，就能夠在7月21日和22日免費入住這棟屬於肯尼的粉色豪宅。

至於Airbnb也表示，此次 將向救助兒童會進行一次性捐款，該組織為兒童、家庭和社區提供學習資源和支持，以增強女孩們的信心。

Photo Credit: AirBnb 「芭比」真人比例的娃娃屋一景

Photo Credit: AirBnb 「芭比」真人比例的娃娃屋一景

Photo Credit: AirBnb 「芭比」真人比例的娃娃屋一景

Photo Credit: AirBnb 「芭比」真人比例的娃娃屋一景

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核稿編輯：翁世航