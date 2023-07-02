TNL+ 2023/07/02,
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泰國政府部門「部徽」象徵甚麼？一文帶你了解20個「部徽」背後的宗教文化意涵

泰國政府部門「部徽」象徵甚麼？一文帶你了解20個「部徽」背後的宗教文化意涵
Photo Credit:洪銘謙 製

我們想讓你知道的是

泰國政府部門的「部徽」各個色彩鮮艷，令人眼花撩亂又極具特色，實際上這些部徽充滿泰國的宗教文化元素，本文將介紹包含總理府在內的20個泰國部門，以及其部徽所代表的意義與故事。

2023年泰國大選結束後，以前進黨為主的八個政黨組成聯合內閣，並且公告預定內閣部長名單，雖然現階段皮塔政府還需要獲得上議院（參議院）議員的支持才能突破750席的一半才能組成政府，但在新內閣確定之前，就讓讀者們了解各政府部門「部徽」設計理念。

包括泰國總理府在內，泰國政府部門主要有20個單位，各「部徽」獨具泰國宗教文化特色，光是看就覺得背後有不少故事，本文就要帶領讀者來認識這些「部徽」所代表的意涵吧。

1.能源部（กระทรวงพลังงาน）

泰國能源部
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泰國能源部

能源部的部徽是「樓古達拉（โลกุตระ）」，是來自佛教的詞彙，意思是：超越世俗、非塵世的。代表著：佛陀的預知力且勤奮努力不懈地從輪迴當中解脫，因此才能領悟並進入涅槃之道。能源部使用「樓古達拉」作為部徽取之目標於，能源部之內的所有組織單位都會透過自身的能力與努力找尋各種最佳方式，讓泰國擁有充足、安全、划算、有品質且有效率的能源使用，價格合適且公道，這是能源部的目標與宗旨，也象徵讓泰國繁榮昌盛的崇高理想。

能源部的部徽看似正在燃燒的火焰，閃耀著無比的光輝與燦爛光芒，並展現著推動經濟發展與泰國繁榮興盛的力量。能源部的工作目標與信念是，引領造福國家利益之光芒，使泰國人民能富足安樂。

2.文化部（กระทรวงวัฒนธรรม）

泰國文化部
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泰國文化部

文化部的部徽是一個「御座（บุษบก）」，在「寶龕（ซุ้มเรือนแก้ว）」內供奉著火把，外圈為雲朵形象的花紋，部徽象徵著智慧是文化的根基。

3.總理府（สำนักนายกรัฐมนตรี）

泰國總理府
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泰國總理府

泰國總理府的官方「徽章」，中間是閃耀光芒的憲法，放在兩層奉獻盤之上，最底部是一個凳子，而奉獻盤兩側則站立著「獅王（ราชสีห์）」與「象鼻獅（คชสีห์）」互相看著對方。

4.國防部（กระทรวงกลาโหม）

泰國國防部
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泰國國防部

泰國國防部的部徽是一個船錨插在法輪之中，兩側有著鳥的翅膀，上方則是象徵皇權的皇冠，船錨為泰國皇家海軍，法輪為泰國皇家陸軍，翅膀為泰國皇家空軍，皇冠則為泰國皇室的象徵。

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