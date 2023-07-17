《富者的態度》：假如你是投資新手，比起高風險的一般買賣，建議先從法拍屋入門
我們想讓你知道的是
進行不動產一般買賣時，行情愈好，可交易物件愈少。因為大家都會抱著待價而沽的心態，不願意輕易出售。但法拍屋不同，持有人無法償還債務時，不動產就會列管拍賣，所以永遠都有商品。也就是說，不管行情是漲是跌，拍賣市場上總有待售物件。
文：J won（제이원）
第一次投資，就從競標法拍屋做起
我經由股票賺了很多錢，但也是憑藉所謂的短線交易，一夜暴富。
但我為什麼不建議投資新手投資股票呢？
原因在於，股票並非新手可以駕馭的領域，這個領域屬於具備投資眼光與時間充裕的老手們。
可惜的是，大部分的投資新手都是從股票入門。因為只要開立帳戶、設置交易系統，然後點點電腦或滑滑手機，就能輕鬆買賣股票。
這算是優點，也算是致命的缺點。輕鬆買賣，代表除了你以外，也適用於所有人。換句話說，這之間存在無數的心理變數。
一般的股市書籍常說，個股下跌時，必須快點停損，認賠出場，那種想法實在太單純又不實際了。投資股票的人何止一、兩名，要是大家都因為心理層面的影響而認賠出場，行情有可能維持現狀嗎？
假設有十個人想在一萬的時候認賠出場，但願意以一萬買進的只有五個人，這麼一來，事情會如何發展呢？只有五個人賣掉股票，剩下的五個人不得不在更低點賣掉股票。
停損目標崩盤時，新手總是害怕得不知所措，甚至盲目持有到底。出於損失規避的心態，多數人會在出現虧損時，變得左右為難。
相對的，個股上漲的時候呢？
常聽到有人建議投資者設定「目標價」，達到目標價時就賣出。這無非是忽略現實的假說。就算設定了目標價，新手們碰到股票上漲的時候，多半還是會捨不得賣掉。非得等到止升轉跌，才匆匆脫手。原本想獲取更多的利益，反倒讓獲利減少。
就經驗不足的新手來說，股票投資領域太容易受到心理因素干擾，所以勝率不高。
投資股票這件事，不是待個幾年或幾十年，就能經驗滿等。正如同長期待在同一家公司，不代表你能當上老闆一樣。金字塔式的股票勝率中，時間歷練也不代表投資實力。
你必須放眼整體市場，充分了解個股，並且懂得如何管理時間。
即便是簡單到不行的原理，能否確實實踐，也是取決於每個人的能力。
新手們不過看了幾本書，聽別人說了幾句話（別人絕對不會幫你賺錢！），便貿然進入股票市場，意圖賺別人的錢。股票市場絕對不是新手一跳進來，就能輕鬆賺錢的地方。股市波動變化多端，就算深諳管理資金、時間、心理，也很容易在此動搖。
反之，不動產呢？
相較於隨時都能交易的股票，買賣不動產的手續繁複，商品數量有限，想要交易，必須花費很多時間。
價格下跌時，鮮少有人購買不動產，因此很難認賠殺出。價格上漲時，想買的人比想賣的人更多，但商品數量有限，所以價格會在短期內暴漲。
有鑒於此，不動產交易的等候時間較長，較少受到心理因素的影響。對於投資新手而言，不動產可謂是高勝率的投資對象。
這麼說的話，為什麼要從競標法拍屋做起呢？
競標法拍屋的優點多於一般買賣和預售，是個容易管控的投資方式。
一般不動產買賣和預售，通常會將交易的程序或選擇權交給其他人。仲介或代銷推薦你不錯的物件，你再付錢請他們代行處理流程。那仲介和代銷如何賺錢呢？不管你是賺是賠，他們都會從中收取手續費。
付錢委託他人執行的，就是一般買賣或預售。你可能會問，要是自己挑選投資標的，然後再請仲介協助呢？
這是新手的想法。如前所述，不動產商品數量有限，你親自挑選之後，再找仲介幫忙，該物件有可能已經沒了。不動產並非便利商店販賣的香菸，而是有人願意出售，才有機會購買的東西。即便如此，新手們仍然老是誤以為隨時都能買到不動產。有時候，我們在網路上看好想買的商品，到了百貨公司，也時常買不到，何況是數量有限的不動產。
缺貨的時候，百貨公司職員會怎麼做呢？讓顧客空手離開嗎？這樣的話，他不就賺不到錢了嗎？當然是推薦其他商品，說服你那是為你量身打造。
百貨公司職員其實根本不在意自己推薦的東西適不適合顧客，只是為了賣出商品而已。仲介和代銷也一樣。假如沒有賣出物件，他們就收不到手續費，所以會說服客人買其他物件。
然而，競標法拍屋不一樣。這場交易，從頭到尾都是你自己的選擇與決定。
競標的法拍屋是債務人（不動產持有者）因為還不出錢，不得不拍賣的物件。它們就像陳列在便利商店的商品一樣，陳列在法院裡面，童叟無欺，法院也不會使用行銷手法誘導你購買。
只要你的眼光不錯，懂得辨別這當中哪個是好貨，然後在競標者中脫穎而出就行了。完全以本人的意願取得物件，不參雜別人的意見。
進行不動產一般買賣時，行情愈好，可交易物件愈少。因為大家都會抱著待價而沽的心態，不願意輕易出售。但法拍屋不同，持有人無法償還債務時，不動產就會列管拍賣，所以永遠都有商品。也就是說，不管行情是漲是跌，拍賣市場上總有待售物件。
此外，不動產一般買賣需按照《民法》交易。買方和賣方中，只要有一人違約，或單方面取消交易，就必須按照《民法》規範處置，縱使突然發生問題，也不能取消交易。已經繳納的訂金或中期付款，在法院判決出爐前，都不能收回。仲介在交易時開具的「扣款證明」，可以讓你在出問題時申請理賠，但不保證全額返還，依韓國法律，理賠金額最高只到一億韓元。
有些人以為不動產交易出問題時，仲介會負起責任，但事實並非如此。仲介需要做的只有履行告知義務（表明事實），交易中發生的問題是當事者（買方和賣方）的事，雙方必須自行解決。法院實際判例中，幾乎沒有仲介全額賠償的情形。之所以必須部分賠償，多半是仲介未履行告知義務的緣故。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。