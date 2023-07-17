《富者的態度》：假如你是投資新手，比起高風險的一般買賣，建議先從法拍屋入門

文：J won（제이원）

第一次投資，就從競標法拍屋做起

我經由股票賺了很多錢，但也是憑藉所謂的短線交易，一夜暴富。

但我為什麼不建議投資新手投資股票呢？

原因在於，股票並非新手可以駕馭的領域，這個領域屬於具備投資眼光與時間充裕的老手們。

可惜的是，大部分的投資新手都是從股票入門。因為只要開立帳戶、設置交易系統，然後點點電腦或滑滑手機，就能輕鬆買賣股票。

這算是優點，也算是致命的缺點。輕鬆買賣，代表除了你以外，也適用於所有人。換句話說，這之間存在無數的心理變數。

一般的股市書籍常說，個股下跌時，必須快點停損，認賠出場，那種想法實在太單純又不實際了。投資股票的人何止一、兩名，要是大家都因為心理層面的影響而認賠出場，行情有可能維持現狀嗎？

假設有十個人想在一萬的時候認賠出場，但願意以一萬買進的只有五個人，這麼一來，事情會如何發展呢？只有五個人賣掉股票，剩下的五個人不得不在更低點賣掉股票。

停損目標崩盤時，新手總是害怕得不知所措，甚至盲目持有到底。出於損失規避的心態，多數人會在出現虧損時，變得左右為難。

相對的，個股上漲的時候呢？

常聽到有人建議投資者設定「目標價」，達到目標價時就賣出。這無非是忽略現實的假說。就算設定了目標價，新手們碰到股票上漲的時候，多半還是會捨不得賣掉。非得等到止升轉跌，才匆匆脫手。原本想獲取更多的利益，反倒讓獲利減少。

就經驗不足的新手來說，股票投資領域太容易受到心理因素干擾，所以勝率不高。

投資股票這件事，不是待個幾年或幾十年，就能經驗滿等。正如同長期待在同一家公司，不代表你能當上老闆一樣。金字塔式的股票勝率中，時間歷練也不代表投資實力。

你必須放眼整體市場，充分了解個股，並且懂得如何管理時間。

即便是簡單到不行的原理，能否確實實踐，也是取決於每個人的能力。

新手們不過看了幾本書，聽別人說了幾句話（別人絕對不會幫你賺錢！），便貿然進入股票市場，意圖賺別人的錢。股票市場絕對不是新手一跳進來，就能輕鬆賺錢的地方。股市波動變化多端，就算深諳管理資金、時間、心理，也很容易在此動搖。

反之，不動產呢？

相較於隨時都能交易的股票，買賣不動產的手續繁複，商品數量有限，想要交易，必須花費很多時間。

價格下跌時，鮮少有人購買不動產，因此很難認賠殺出。價格上漲時，想買的人比想賣的人更多，但商品數量有限，所以價格會在短期內暴漲。

有鑒於此，不動產交易的等候時間較長，較少受到心理因素的影響。對於投資新手而言，不動產可謂是高勝率的投資對象。

這麼說的話，為什麼要從競標法拍屋做起呢？

競標法拍屋的優點多於一般買賣和預售，是個容易管控的投資方式。

一般不動產買賣和預售，通常會將交易的程序或選擇權交給其他人。仲介或代銷推薦你不錯的物件，你再付錢請他們代行處理流程。那仲介和代銷如何賺錢呢？不管你是賺是賠，他們都會從中收取手續費。

付錢委託他人執行的，就是一般買賣或預售。你可能會問，要是自己挑選投資標的，然後再請仲介協助呢？

這是新手的想法。如前所述，不動產商品數量有限，你親自挑選之後，再找仲介幫忙，該物件有可能已經沒了。不動產並非便利商店販賣的香菸，而是有人願意出售，才有機會購買的東西。即便如此，新手們仍然老是誤以為隨時都能買到不動產。有時候，我們在網路上看好想買的商品，到了百貨公司，也時常買不到，何況是數量有限的不動產。

缺貨的時候，百貨公司職員會怎麼做呢？讓顧客空手離開嗎？這樣的話，他不就賺不到錢了嗎？當然是推薦其他商品，說服你那是為你量身打造。

百貨公司職員其實根本不在意自己推薦的東西適不適合顧客，只是為了賣出商品而已。仲介和代銷也一樣。假如沒有賣出物件，他們就收不到手續費，所以會說服客人買其他物件。

然而，競標法拍屋不一樣。這場交易，從頭到尾都是你自己的選擇與決定。

競標的法拍屋是債務人（不動產持有者）因為還不出錢，不得不拍賣的物件。它們就像陳列在便利商店的商品一樣，陳列在法院裡面，童叟無欺，法院也不會使用行銷手法誘導你購買。

只要你的眼光不錯，懂得辨別這當中哪個是好貨，然後在競標者中脫穎而出就行了。完全以本人的意願取得物件，不參雜別人的意見。

進行不動產一般買賣時，行情愈好，可交易物件愈少。因為大家都會抱著待價而沽的心態，不願意輕易出售。但法拍屋不同，持有人無法償還債務時，不動產就會列管拍賣，所以永遠都有商品。也就是說，不管行情是漲是跌，拍賣市場上總有待售物件。

此外，不動產一般買賣需按照《民法》交易。買方和賣方中，只要有一人違約，或單方面取消交易，就必須按照《民法》規範處置，縱使突然發生問題，也不能取消交易。已經繳納的訂金或中期付款，在法院判決出爐前，都不能收回。仲介在交易時開具的「扣款證明」，可以讓你在出問題時申請理賠，但不保證全額返還，依韓國法律，理賠金額最高只到一億韓元。

有些人以為不動產交易出問題時，仲介會負起責任，但事實並非如此。仲介需要做的只有履行告知義務（表明事實），交易中發生的問題是當事者（買方和賣方）的事，雙方必須自行解決。法院實際判例中，幾乎沒有仲介全額賠償的情形。之所以必須部分賠償，多半是仲介未履行告知義務的緣故。