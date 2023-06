美參議院針對國會暴動再提調查報告，指FBI等情報單位「忽略」一連串威脅警訊

2021年1月6日,美國前總統川普(Donald Trump)的支持者們闖入美國國會,試圖阻擾國會對於拜登(Joe Biden)當選第46屆美國總統的認證儀式。根據《路透社》報導,民主黨27日在美國參議院國土安全與政府事務委員會(Homeland Security and Governmental Affairs Committee)中,提出一份105頁的報告,指稱美國各個政府機關,包含聯邦調查局(FBI)、美國國土安全部(Department of Homeland Security)等,輕忽了2020年12月就已經發出的暴動警訊。

川普的支持者們將行動的發起與細節全都張貼在網路社群,《美聯社》的報導中描述,該報告詳細地列出相關單位如何「忽略」一系列公開的反動訊息。

委員會主席、民主黨籍密西根州議員蓋瑞・彼得森(Gary Peters)說:「相關政府機關沒聽見警鐘已被敲響,也沒有分享這些重要的情報資訊,導致執法單位無法在暴動前做好準備。」彼得森與委員會提出一份名為〈一目瞭然的計畫:回顧2021年1月6日失敗的情報工作〉(Planned in Plain Sight, A Review of the Intelligence Failures in Advance of Jan 6th, 2021),詳細描述事件爆發前後,情報系統的失靈。

12月以來的警訊

綜合《路透社》、《美聯社》和《紐約時報》的報導,2020年12月,FBI曾收到來自極右派團體驕傲男孩(Proud Boys)「真正的殺人」計畫,表示將闖入總統拜登的勝選儀式。同時,國土安全與政府事務委員會也指出,相關政府單位也接收各個社群媒體中的暴力預告。這類型的貼文,召喚川普的支持者武裝起來,一同衝進國會山莊,殺死立法者、燒毀國會。

事發前三天,2021年1月3日,FBI發現數則號召暴力的貼文。社交平台Parler受到川普支持者的喜愛,一位用戶曾說:「武裝起來吧!(Come armed)」

2021年1月4日,美國司法部的領導者們意識到許多令人擔憂的貼文。內容寫下:「佔領聯邦大樓」或是「怎麼入侵國會大樓」的討論,也有一些人獨自穿戴武器加入政治暴動。

1月6日,社交平台Parler也在暴動前夕,直接向FBI傳遞他們的對1月6日即將發動的動亂感到擔憂。此外,一名司法部官員傳送一張來自「誓死守護極端份子」的社團貼文截圖,貼文寫道:「這是唯一的方法,不是象徵、不是集會,這是子彈!」

參議院發現,儘管收到警告,FBI仍然聲稱沒有可信的威脅。同樣的,1月6日,上午8點57分,一位國土安全部國家營運中心的高級監測員寫下:「目前未出現公民不服從運動的跡象。」

失效的情報系統

《紐約時報》引述報告,表明FBI在事發前幾天,對於社群中的威脅訊息監控早已弱化。然而,調查報告中則顯示,監測並非唯一的問題,並指責FBI未能針對一系列的警訊作出任何行動。該報告中強調兩位FBI領導者,表示他們並不知道國會有可能被包圍。

《美聯社》的報導中亦說到,參議院的新報告裡談及暴動當天,當國會警察努力清空大樓時,國土安全部卻聲明:「仍在積極評估國會大廈威脅訊息的可信度,並報告其情報。」該報告提及相關單位缺乏協調與合作,再加上官僚主義延誤,或是情報人員因恐懼而駁回數十條關於1月6日的暴力提示。

綜合《美聯社》和《路透社》報導,報告內容提到,在2020年夏天,佛洛伊德事件爆發後,多個城市發起示威活動,使得情報單位被批評過度收集美國公民情報,導致情報單位在處理1月6日的暴力警示時,顯得猶豫不定。

《美聯社》指出,國土安全部發言人安傑洛・費爾南德斯(Angelo Fernandez)在一份聲明中表示,國土安全部在事發兩年後,已經加強該部門的情報分析、資訊共享和行動準備,以幫助預防暴力行動,保護國家和社區的安全。FBI宣告他們的決心,表明FBI將積極應對所有國內暴力極端分子所構成的威脅。

《紐約時報》報導中談到這份報告是彼得森所屬的國土安全與政府事務委員會,進行的國會史上最大的調查工作之一。此報告並非委員會提出的第一份報告,2021年6月,委員會曾釋出一份報告,概述此次情報情動大規模的失敗。彼得森說,這一份參議院報告旨在「填補一些空白」。在此報告的結論處強調,聯邦政府必須要重新評估國內情報的收集、分析和傳播過程。

《路透社》指出,2021年1月6日的暴動最終造成140多名警察受傷、多人死亡,目前美國政府已成功起訴數百位騷動者,有些人必須長期服刑。然而,川普有望成為2024年共和黨的總統候選人,川普和其他共和黨總統候選人對手,皆承諾若成功勝出,將考慮或批准赦免騷動者的刑期。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

核稿編輯:翁世航