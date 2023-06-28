中國禁止同志驕傲月活動，將LGBTQ+定調「境外敵對勢力」，倡議人士被迫移居海外
我們想讓你知道的是
中國之所以如此積極打壓LGBTQ+族群，是因為政府將這些組織描繪成，外國敵對勢力滲透中國的工具。龍大瑞指出，政府與民間對這些團體的指控，主要都是認為他們在「在社會內部引發衝突，目的是破壞社會穩定」。上海驕傲月活動聯合創辦人彭雷表示：「隨著北京同志中心的關閉，中國最後一個大型LGBT組織被迫『休息』。」
綜合《BBC》、《美聯社》與《紐約時報》報導，中國近年逐漸加深對LGBTQ+族群的打壓，除了上個（5）月，促使北京同志中心被迫解散以外，這個（6）月政府持續禁止民眾舉辦LGBTQ+驕傲月活動。中國的打壓也讓許多性別團體，與LGBTQ+倡議人士被迫離開中國。
中國原禁止LGBTQ+遊行但未打壓其他活動
2019年，中國有7500萬名LGBTQ+人士，約佔總人口的5%。雖然同性婚姻在該國仍未得到法律上的承認，不過同性戀已於1997年在中國除罪化，中國精神病學學會也於2001年停止將同性戀列為精神疾病。
此外，2019年，中國全國人民代表大會公開表示，同性婚姻合法化是公民的首要訴求之一。
不過，中國在2021年之後開始逐漸擴大對LGBTQ+族群的限制。由於在中國任何形式的抗議、遊行都是被禁止，會招致懲罰的，因此中國沒有LGBTQ+遊行，但民眾仍可以透過舉辦舞會、電影放映及路跑等活動，表達對LGBTQ+驕傲月的支持。
然而，在2021年之後，中國政府禁止了所有形式的驕傲月活動，驕傲月的組織者遭到拘留，其親戚朋友也受到訊問。
一名匿名的倡議人士指出：「在疫情之前，LGBT群體的環境很好。我們可以大聲說話，我們贏得了一些法律訴訟，我認為我們可能是太大聲了。」
在今（2023）年中國解除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的禁令之後，中國仍沒有准許讓民眾，重新舉辦驕傲月活動。
其他打壓LGBTQ+的作為
- 封鎖LGBT社群媒體
2021年開始，中國將微信上所有散播同性戀或跨性別內容的貼文，以及數十個相關帳戶全數刪除，並且僅告知他們違反了「互聯網法規」，並未告知其他細節。
部分人士不支持政府的舉措，認為此舉進一步打壓了言論自由。但也有民眾持不同意見，質疑：「如果LGBT群體默默做自己的事情，我不介意，但為什麼他們一定要通過社群媒體，把他們的理想強推到我面前？刪除這些帳號是對的。」
針對帳號被刪除，清華大學性別社團回應：「多年心血被一口氣『燒毀』雖然使他們感到沮喪，但這只會讓他們的關係更加親密。」
- 學校教育強調「男子氣概」，禁止學生將彩虹旗上傳社群媒體
2021年，中國教育部發布聲明，暗示中國年輕男性變得過於「女性化」。教育部要求學校全面改革體育教學，加強體育的師資，招募退役運動員和有體育背景的人，並大力發展足球等特定運動，以「培養學生的男子氣概」。
2022年，兩名中國清華大學的學生，因為在校園內分發彩虹旗，遭學校高層制止並被校方處罰，今年5月，她們與彩虹旗合影，遭到一名工作人員阻止，並被命令不許將照片發佈到網路上。
- 北京同志中心被迫關閉
今年5月，在中國政府不斷的打壓下，北京同志中心被迫關閉。他們在關閉後於官方的微信帳號上，發布聲明表示：「我們非常遺憾地宣布，由於我們無法控制的力量，北京同志中心將於今天停止運營。」
北京同志中心，最初是協助當地LGBT社群舉辦活動的組織，後來也為因歧視而罹患心理疾病的LGBT民眾，提供心理諮商服務。
該組織一名匿名的活動人士指出，過去幾年，警方經常用「喝茶」的名義約談LGBTQ+團體，以追蹤這些組織的運作及動向。後來警方開始會直接出現在倡議人士的家門口，並且會把他們帶到警察局裡「喝茶」。除了約談、有時甚至逮捕倡議人士以外，警方也會約談他們的家人，最後在強烈的壓力之下，北京同志中心被迫停業。
上海驕傲月活動聯合創辦人彭雷表示：「隨著北京同志中心的關閉，中國最後一個大型LGBT組織被迫『休息』。」
中國將LGBT定調「境外敵對勢力」，倡議人士被迫逃離中國
根據《紐約時報》報導，中國之所以如此積極打壓LGBTQ+族群，是因為政府將這些組織描繪成，外國敵對勢力滲透中國的工具。
耶魯大學法學院高級研究員龍大瑞（Darius Longarino）指出，政府與民間對這些團體的指控，主要都是認為他們在「在社會內部引發衝突，目的是破壞社會穩定」。
政府的打壓也導致中國境內主要的性別倡議人士，包括彭雷，幾乎都已經逃離中國。彭雷指出，雖然現在已移居國外，不過他仍會在海外繼續支持該國的LGBT群體。
他表示：「過去十年我一直在組織上海驕傲月活動，現在這個空間非常有限，不過基層、個人和企業仍然可以在自己移居的國家內進行倡議，並在外地創造與國外盟友，以及中國LGBT族群接觸的機會。」
彭雷補充：「目前的倡議空間非常有限，但我們不應該停止嘗試。」
新聞來源
- China crackdown pushes LGBT groups into the shadows（BBC）
- China divided as WeChat deletes LGBT accounts from platform（BBC）
- Beijing LGBT Center shuttered as crackdown grows in China（AP News）
- With Rainbow Flags, 2 Students Test China’s Shrinking L.G.B.T.Q. Space（The New York Times）
延伸閱讀
- 中國近年LGBTQ+的進展與反挫：個人權益獲得鬆綁，公共行動成為威權政體的眼中釘
- 中國同志機構北同「因不可抗力」關閉，性少數群體倍感「唇亡齒寒」
- 微信封殺十多所大學LGBT社群，中國網友以「#未命名公眾號」聲援
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！