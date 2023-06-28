中國禁止同志驕傲月活動，將LGBTQ+定調「境外敵對勢力」，倡議人士被迫移居海外

綜合《BBC》、《美聯社》與《紐約時報》報導，中國近年逐漸加深對LGBTQ+族群的打壓，除了上個（5）月，促使北京同志中心被迫解散以外，這個（6）月政府持續禁止民眾舉辦LGBTQ+驕傲月活動。中國的打壓也讓許多性別團體，與LGBTQ+倡議人士被迫離開中國。

中國原禁止LGBTQ+遊行但未打壓其他活動

2019年，中國有7500萬名LGBTQ+人士，約佔總人口的5%。雖然同性婚姻在該國仍未得到法律上的承認，不過同性戀已於1997年在中國除罪化，中國精神病學學會也於2001年停止將同性戀列為精神疾病。

此外，2019年，中國全國人民代表大會公開表示，同性婚姻合法化是公民的首要訴求之一。

不過，中國在2021年之後開始逐漸擴大對LGBTQ+族群的限制。由於在中國任何形式的抗議、遊行都是被禁止，會招致懲罰的，因此中國沒有LGBTQ+遊行，但民眾仍可以透過舉辦舞會、電影放映及路跑等活動，表達對LGBTQ+驕傲月的支持。

然而，在2021年之後，中國政府禁止了所有形式的驕傲月活動，驕傲月的組織者遭到拘留，其親戚朋友也受到訊問。

一名匿名的倡議人士指出：「在疫情之前，LGBT群體的環境很好。我們可以大聲說話，我們贏得了一些法律訴訟，我認為我們可能是太大聲了。」

在今（2023）年中國解除COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的禁令之後，中國仍沒有准許讓民眾，重新舉辦驕傲月活動。

其他打壓LGBTQ+的作為

封鎖LGBT社群媒體

2021年開始，中國將微信上所有散播同性戀或跨性別內容的貼文，以及數十個相關帳戶全數刪除，並且僅告知他們違反了「互聯網法規」，並未告知其他細節。

部分人士不支持政府的舉措，認為此舉進一步打壓了言論自由。但也有民眾持不同意見，質疑：「如果LGBT群體默默做自己的事情，我不介意，但為什麼他們一定要通過社群媒體，把他們的理想強推到我面前？刪除這些帳號是對的。」

針對帳號被刪除，清華大學性別社團回應：「多年心血被一口氣『燒毀』雖然使他們感到沮喪，但這只會讓他們的關係更加親密。」

學校教育強調「男子氣概」，禁止學生將彩虹旗上傳社群媒體

2021年，中國教育部發布聲明，暗示中國年輕男性變得過於「女性化」。教育部要求學校全面改革體育教學，加強體育的師資，招募退役運動員和有體育背景的人，並大力發展足球等特定運動，以「培養學生的男子氣概」。

2022年，兩名中國清華大學的學生，因為在校園內分發彩虹旗，遭學校高層制止並被校方處罰，今年5月，她們與彩虹旗合影，遭到一名工作人員阻止，並被命令不許將照片發佈到網路上。

北京同志中心被迫關閉

今年5月，在中國政府不斷的打壓下，北京同志中心被迫關閉。他們在關閉後於官方的微信帳號上，發布聲明表示：「我們非常遺憾地宣布，由於我們無法控制的力量，北京同志中心將於今天停止運營。」

北京同志中心，最初是協助當地LGBT社群舉辦活動的組織，後來也為因歧視而罹患心理疾病的LGBT民眾，提供心理諮商服務。

該組織一名匿名的活動人士指出，過去幾年，警方經常用「喝茶」的名義約談LGBTQ+團體，以追蹤這些組織的運作及動向。後來警方開始會直接出現在倡議人士的家門口，並且會把他們帶到警察局裡「喝茶」。除了約談、有時甚至逮捕倡議人士以外，警方也會約談他們的家人，最後在強烈的壓力之下，北京同志中心被迫停業。

上海驕傲月活動聯合創辦人彭雷表示：「隨著北京同志中心的關閉，中國最後一個大型LGBT組織被迫『休息』。」

中國將LGBT定調「境外敵對勢力」，倡議人士被迫逃離中國

根據《紐約時報》報導，中國之所以如此積極打壓LGBTQ+族群，是因為政府將這些組織描繪成，外國敵對勢力滲透中國的工具。

耶魯大學法學院高級研究員龍大瑞（Darius Longarino）指出，政府與民間對這些團體的指控，主要都是認為他們在「在社會內部引發衝突，目的是破壞社會穩定」。

政府的打壓也導致中國境內主要的性別倡議人士，包括彭雷，幾乎都已經逃離中國。彭雷指出，雖然現在已移居國外，不過他仍會在海外繼續支持該國的LGBT群體。

他表示：「過去十年我一直在組織上海驕傲月活動，現在這個空間非常有限，不過基層、個人和企業仍然可以在自己移居的國家內進行倡議，並在外地創造與國外盟友，以及中國LGBT族群接觸的機會。」

彭雷補充：「目前的倡議空間非常有限，但我們不應該停止嘗試。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航