廣州市嚴格控管電動自行車，年輕人不滿改乘電動輪椅上街
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這些廣州年輕人坐著電動輪椅穿梭在馬路上，有的上下班，有的去逛街吃飯，還有人刻意坐著電動輪椅去搭地鐵，更有人號召一同在路上以電動輪椅競速「賽輪椅」。
（中央社）廣州市7月1日頒布新規嚴管電動自行車，不但引發強烈反彈，更被官媒指為「一刀切」。許多廣州年輕人因此改乘電動輪椅上街，蔚為奇觀。但網友直指，這其實是民眾對官方無理嚴管電動自行車的另類抗議。
廣州市官方6月下旬宣布，依照廣東省及廣州市「推進電動自行車管理改革方案」等2項文件，全市頒布電動自行車管理新規，並自7月1日起實施。其中，新規赫然出現電動自行車「不得裝設後視鏡」、不可搭載高於120公分的兒童等措施及罰則，讓不少廣州民眾哭笑不得，大加撻伐。
同時，新規同時增加電動自行車必須領取車牌、佩戴安全帽、過斑馬線下車推行及限速25公里、部分路段特定時間禁駛等措施及罰則。雖然相對符合道路交通安全原則，但對以往自由慣了的廣州電動自行車駕駛者而言，卻覺得徒增限制。
因此，電動車管理新規近來被廣州民眾上網大肆抨擊，甚至有人號召發動千人抗議，但隨即遭到官方的「維穩」而未付諸行動。同時，中共官媒人民網也在微博發文，指「倘若有的地方對摩托車、電動車一味限制、禁行，群眾無路可走的『一刀切』，如何讓民眾福祉達到新水平」？
在這種情況下，廣州街頭近1週來赫然湧現大量的電動輪椅，但坐在輪椅上的卻不是老年人及身障者，而是好手好腳的年輕人，蔚為奇觀，也頓時成為中國網路近日的熱議話題。
綜合中國網路訊息，這些廣州年輕人坐著電動輪椅穿梭在馬路上，有的上下班，有的去逛街吃飯，還有人刻意坐著電動輪椅去搭地鐵，更有人號召一同在路上以電動輪椅競速「賽輪椅」。
但這些廣州年輕人直言，他們之所以改乘電動輪椅，是為了規避7月1日起對電動自行車的嚴管措施。其中有人表示，交警不會管電動輪椅，且坐電動輪椅既不用戴頭盔（安全帽），又不用找停車位，也不會被限行，「方便得很」。
但有中國網友指出，電動自行車是廣州人非常普遍的交通工具，也造成一定程度的交通紊亂。雖然需要管理，但官方的嚴管新規卻讓電動自行車失去了方便性。在抗議無門下，人們才會想出用目前沒被納入管理電動輪椅來規避新規，既是「上有政策，下有對策」，也是另類的抗議。
但也有廣州民眾擔心，以官方的慣性，電動輪椅如今被熱議後，恐怕日後也會被列入管理對象，那就「無路可逃」了。此外，也有人批評，好手好腳的年輕人也搶著坐電動輪椅，在路上橫衝直撞不說，坐久了「好手好腳也會坐成缺手缺腳」。
《中新財經》報導，由於廣州的上述新規帶動電動輪椅熱銷，今年上半年電動輪椅的成交訂單年增率高達60%。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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