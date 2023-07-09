2023/07/09,
中國

廣州市嚴格控管電動自行車，年輕人不滿改乘電動輪椅上街

廣州市嚴格控管電動自行車，年輕人不滿改乘電動輪椅上街
Photo Credit: 中央社

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這些廣州年輕人坐著電動輪椅穿梭在馬路上，有的上下班，有的去逛街吃飯，還有人刻意坐著電動輪椅去搭地鐵，更有人號召一同在路上以電動輪椅競速「賽輪椅」。

（中央社）廣州市7月1日頒布新規嚴管電動自行車，不但引發強烈反彈，更被官媒指為「一刀切」。許多廣州年輕人因此改乘電動輪椅上街，蔚為奇觀。但網友直指，這其實是民眾對官方無理嚴管電動自行車的另類抗議。

廣州市官方6月下旬宣布，依照廣東省及廣州市「推進電動自行車管理改革方案」等2項文件，全市頒布電動自行車管理新規，並自7月1日起實施。其中，新規赫然出現電動自行車「不得裝設後視鏡」、不可搭載高於120公分的兒童等措施及罰則，讓不少廣州民眾哭笑不得，大加撻伐。

同時，新規同時增加電動自行車必須領取車牌、佩戴安全帽、過斑馬線下車推行及限速25公里、部分路段特定時間禁駛等措施及罰則。雖然相對符合道路交通安全原則，但對以往自由慣了的廣州電動自行車駕駛者而言，卻覺得徒增限制。

因此，電動車管理新規近來被廣州民眾上網大肆抨擊，甚至有人號召發動千人抗議，但隨即遭到官方的「維穩」而未付諸行動。同時，中共官媒人民網也在微博發文，指「倘若有的地方對摩托車、電動車一味限制、禁行，群眾無路可走的『一刀切』，如何讓民眾福祉達到新水平」？

在這種情況下，廣州街頭近1週來赫然湧現大量的電動輪椅，但坐在輪椅上的卻不是老年人及身障者，而是好手好腳的年輕人，蔚為奇觀，也頓時成為中國網路近日的熱議話題。

綜合中國網路訊息，這些廣州年輕人坐著電動輪椅穿梭在馬路上，有的上下班，有的去逛街吃飯，還有人刻意坐著電動輪椅去搭地鐵，更有人號召一同在路上以電動輪椅競速「賽輪椅」。

但這些廣州年輕人直言，他們之所以改乘電動輪椅，是為了規避7月1日起對電動自行車的嚴管措施。其中有人表示，交警不會管電動輪椅，且坐電動輪椅既不用戴頭盔（安全帽），又不用找停車位，也不會被限行，「方便得很」。

但有中國網友指出，電動自行車是廣州人非常普遍的交通工具，也造成一定程度的交通紊亂。雖然需要管理，但官方的嚴管新規卻讓電動自行車失去了方便性。在抗議無門下，人們才會想出用目前沒被納入管理電動輪椅來規避新規，既是「上有政策，下有對策」，也是另類的抗議。

但也有廣州民眾擔心，以官方的慣性，電動輪椅如今被熱議後，恐怕日後也會被列入管理對象，那就「無路可逃」了。此外，也有人批評，好手好腳的年輕人也搶著坐電動輪椅，在路上橫衝直撞不說，坐久了「好手好腳也會坐成缺手缺腳」。

《中新財經》報導，由於廣州的上述新規帶動電動輪椅熱銷，今年上半年電動輪椅的成交訂單年增率高達60%。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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