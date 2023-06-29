TNL+ 2023/06/29,
性別

玉里屁孩性騷擾：我是個「政確」的人，但自從搬到鄉下事情就不太一樣了

玉里屁孩性騷擾：我是個「政確」的人，但自從搬到鄉下事情就不太一樣了
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

有些人的權勢凌駕法律，有些人身處在潛規則大於法律的圈子，這些地方永遠都會存在著無法約束慾望的變態，你再努力貫徹心中的「正確」都不會讓他們消失。因此除了「勇敢向性騷擾說不」的口號和的防身術，更需要持續進行自我覺察，從而逐步建立內部自信，使每個人的內心足夠強大，強大到不會成為壞人心目中的理想受害者。

台灣ＭeToo性騷擾風波持續中，隱約有越演越烈的趨勢，有受害者已建立台灣性騷擾犯資料庫，企圖延續社會能量，相信在這波批判與反思的浪潮中，性別互動的相關倫理價值即將面臨一次重構。

從前，我在交大讀書時修了不少女性主義、倫理學之類和道德社會相關的課程，對相關議題也很關心，簡言之就是一個重視「政確」的人。然而自從在鄉下定居後，事情就不太一樣了。

陸劇《去有風的地方》描述了都會女子去海邊的村莊短居三個月，結識了一眾好友，大家共同努力找到人生新方向，是一部平淡而溫暖的好劇。八月開始，我會協助一個青發署計畫，關於都市青年移居農村部落的60天短居實驗，目標是讓擁有專長的青年進入農村，留在農村，從而去改變農村。短居夥伴是五名都市女性，儼然是《去有風的地方》的真實版。

然而，現實有不少問題是劇裡沒有出現的，本文的主題——性騷擾便是一項。

在鄉下，幾乎無人在關注性別議題，甚至若以城市人的標準來看，滿地都是性騷擾犯，若太過在意性別互動的道德界線，日子過起來可能會挺不愉快，這是想移居鄉下的女孩子必須考慮和設法突破的關卡，作為接納她們的在地男性，我也必須謹慎地面對這課題。

玉里屁孩性騷擾

球場上，高中生們正在嬉鬧，男生向女生開了不少充滿性暗示的玩笑，但或許因為全員都是原住民，場面自帶一股活潑喜感，所有人都笑得很開心。

「男人的嘴，騙人的鬼！」女孩子這樣說。

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