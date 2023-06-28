水泥產業拚轉型：亞泥獨家研發低碳「卜特蘭水泥」，台泥推動綠色建材、資源循環與綠色能源3大事業
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水泥是一個相當耗能的產業，面對全球2050淨零排放趨勢，各大業者無不卯足全力轉型，亞泥獨家研發低碳卜特蘭石灰石水泥；而台泥則積極發展綠色建材、資源循環與綠色能源等三大事業。
因應2050淨零排放趨勢，台灣水泥產業走向下個階段，亞洲水泥（後稱亞泥）獨家推國內首批碳排較低的「卜特蘭石灰石水泥」，大幅降低能源使用，引起外界關注；而勁敵台灣水泥（後稱台泥）不示弱，近日推動綠色建材、資源循環與綠色能源三大事業，走出自己的轉型之路。
亞泥獨家推低碳「卜特蘭石灰石水泥」
各國因應2050淨零排放趨勢，推動各類綠色產業，目前它們最主要階段性任務是，在2030年前實現全球排放量與吸收能力達到平衡，極力減少溫室氣體的排放。
為了實現這一目標，各國需要在各個領域採取各種措施，從能源轉型到交通運輸，再到工業製造、建築業，還有森林保護及碳捕捉等。一方面減少對化石燃料的依賴，逐漸淘汰高碳排放的產品。
水泥就是一個高碳排的產業，而為了跟進趨勢，台灣亞泥近年積極布局低碳水泥版圖，今（2023）年4月出現重大進展，國內首批碳排較低的「卜特蘭石灰石水泥」已出貨給亞東預拌混凝土使用。
亞泥表示，早在1965年，德國就開始使用卜特蘭石灰石水泥，至今在歐洲使用近60年、美國及加拿大使用近15年。
然而，台灣過去受制於國家標準規範無法推廣，去（2022）年經濟部標準檢驗局修訂CNS 15286水硬性混合水泥國家標準，與國際接軌，將納入卜特蘭石灰石水泥。
亞泥強調，獨家研發出減少3%天然礦物、8%煤炭、降低5%電力消耗以及減低10%溫室氣體排放的卜特蘭石灰石水泥，為2050淨零排放邁出一大步。
亞泥表示，生產的低碳墁砌水泥，可減低18%溫室氣體排放，因優異的施工性和抗裂性能行銷全台，2022年銷售量較往年成長超過5倍。亞泥認為，提早投入循環經濟、積極發展低碳水泥，不但有助減緩未來碳費徵收對水泥業的衝擊。
不過值得注意的是，亞泥的主要競爭對手台泥也積極進行低碳轉型，專注開發綠色建材、資源循環與綠色能源3大事業。
台泥拚綠色建材、資源循環與綠色能源3大事業
台泥強調，在低碳建材上，台泥水泥與混凝土產品，是目前台灣唯一取得環保署減碳標籤和混凝土碳標籤的企業，每一張出貨單可追溯來源，同時標註碳排放量，並開發UHPC超高強度混凝土，比一般建材使用壽命可延長2倍，碳排放量平均降低60%。
台泥企業團董事長張安平指出：「台泥本業走向低碳建材、現在又跨進新能源，協助社會能源轉型，在邁向淨零過程中也注意到，沒有大自然作為基礎，不可能達到巴黎協定的目標。」
目前，台泥展開「和平生態方舟計畫」，這是希望全面研究土壤的計畫，因為土壤是很大的碳匯 （carbon sink）。
張安平指出，這個研究可能十年也不一定做得出初步成果，但終究企業必須要有決心投入。今年台泥也主動參與了聯合國自然相關財務揭露計畫。
低碳之外，同時關注能源使用的效率跟安全性，台泥推展結合綠能、儲能以及能源管理系統三合一的光充儲不斷電系統，可以穩定電網、削峰填谷，提高能源使用效率，尖峰降低電網負荷，相對達到減碳功能。
至於水泥的回收階段，台泥強調發揮水泥業核心優勢，將回收廢建材與混凝土，再回到循環圈，成為水泥替代原料、輔料或是混凝土的安全骨材，達到低碳、節能與資源循環的永續發展目標。
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核稿編輯：翁世航
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