如何安慰喪親者：分享自己的感受，也鼓勵他分享
我們想讓你知道的是
分享自己的感受首先必然能夠去除客套的感覺，並且讓喪親家屬感到你的真摯，因為那些感覺是真實地屬於你自己的。除此之外，當對方知道你與他一樣為死者的逝世難過時，通常都可以讓對方感到安慰和支持，因為透過你的分享，他知道自己並不是唯一哀傷的人，他原來並不孤單。
文：安寧服務社工梁梓敦
早前我分享安慰喪親者時不要說的話。接着陸續分享一些有效幫助喪親者紓緩哀傷的建議方法。
分享自己的感受
如果死者本身是你所認識的人，我建議你可直接分享自己對死者的感受，例如你可以說：「當我聽到他去世的消息時，我都覺得很突然，心裏很難過。我一直都在想為甚麼像他那麼善良的人會這麼年輕就離開呢？」
分享自己的感受首先必然能夠去除客套的感覺，並且讓喪親家屬感到你的真摯，因為那些感覺是真實地屬於你自己的。除此之外，當對方知道你與他一樣為死者的逝世難過時，通常都可以讓對方感到安慰和支持，因為透過你的分享，他知道自己並不是唯一哀傷的人，他原來並不孤單。找到同路人同時伴隨着被理解和被包容的感覺，對喪親者而言，都是精神上非常重要的支持和鼓勵。
鼓勵對方分享感受以及有關死者的往事
鍾女士是單親母親，她一直與兩位女兒相依為命。兩年前，就讀中三的小女兒懷疑因為在學校被欺凌，最終選擇在家吊頸自殺。鍾女士當然傷心不已，而且極掛念死去的女兒。兩年過去，她的思念並沒有因時間流逝減少——雖然她的日常生活大致回復正常——但當到了女兒生日等特別紀念日，她便控制不到自己的情緒，淚水潸潸落下。
鍾女士的親友目睹她的狀況，不斷勸說她不要多想，要積極一點，況且時間已經過了這麼久，多想也沒用。她聽後心情不但沒有放輕鬆，反而有一份被強烈壓抑的感覺，令她不能喘息。鍾女士的故事反映：拒絕及阻止喪親家屬表達情感，對減低悲傷往往只會適得其反。
面對哀傷的人，親友只需要溫柔地鼓勵對方分享他們內心的悲傷，在過程中給予舒適安全的氣氛，不打斷和不批評分享內容，亦不用過度給予意見和指導。真正見面時，可以說「我聽到你表示仍然很掛念他，可以跟我再多說一點你現在的感覺嗎？」、「我剛才看見你流淚，你還是很難過嗎？不如我們靜靜坐下來再詳談？」
如果你發現對方未能分享太多感受，又或者情緒仍然混亂，你可轉為邀請對方分享一些與死者有關的事，例如他的為人、過去的生活片段、一起做過的事等等。不用擔心以上做法會進一步刺激到對方的情緒，令他們更悲傷。事實上，你或許是他生命中唯一願意聆聽其感受的人。而且即使沒有你說的話，在日常生活中，已經有無數事物能讓他們想起逝者。
但必須緊記，聆聽最需要的是耐性和專注，所以當對方想分享時，請立刻放下手上的工作和電話，即使他說的內容已經重複，亦不要表現不耐煩的表情，或打斷他的分享。
最後，如發現對方不願多談，千萬不要強迫他，相反只需要禮貌地感謝對方，並祝福他一切平安就已足夠。
（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
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