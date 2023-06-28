如何安慰喪親者：分享自己的感受，也鼓勵他分享

文：安寧服務社工梁梓敦

早前我分享安慰喪親者時不要說的話。接着陸續分享一些有效幫助喪親者紓緩哀傷的建議方法。

分享自己的感受

如果死者本身是你所認識的人，我建議你可直接分享自己對死者的感受，例如你可以說：「當我聽到他去世的消息時，我都覺得很突然，心裏很難過。我一直都在想為甚麼像他那麼善良的人會這麼年輕就離開呢？」

分享自己的感受首先必然能夠去除客套的感覺，並且讓喪親家屬感到你的真摯，因為那些感覺是真實地屬於你自己的。除此之外，當對方知道你與他一樣為死者的逝世難過時，通常都可以讓對方感到安慰和支持，因為透過你的分享，他知道自己並不是唯一哀傷的人，他原來並不孤單。找到同路人同時伴隨着被理解和被包容的感覺，對喪親者而言，都是精神上非常重要的支持和鼓勵。

鼓勵對方分享感受以及有關死者的往事

鍾女士是單親母親，她一直與兩位女兒相依為命。兩年前，就讀中三的小女兒懷疑因為在學校被欺凌，最終選擇在家吊頸自殺。鍾女士當然傷心不已，而且極掛念死去的女兒。兩年過去，她的思念並沒有因時間流逝減少——雖然她的日常生活大致回復正常——但當到了女兒生日等特別紀念日，她便控制不到自己的情緒，淚水潸潸落下。

鍾女士的親友目睹她的狀況，不斷勸說她不要多想，要積極一點，況且時間已經過了這麼久，多想也沒用。她聽後心情不但沒有放輕鬆，反而有一份被強烈壓抑的感覺，令她不能喘息。鍾女士的故事反映：拒絕及阻止喪親家屬表達情感，對減低悲傷往往只會適得其反。

面對哀傷的人，親友只需要溫柔地鼓勵對方分享他們內心的悲傷，在過程中給予舒適安全的氣氛，不打斷和不批評分享內容，亦不用過度給予意見和指導。真正見面時，可以說「我聽到你表示仍然很掛念他，可以跟我再多說一點你現在的感覺嗎？」、「我剛才看見你流淚，你還是很難過嗎？不如我們靜靜坐下來再詳談？」

如果你發現對方未能分享太多感受，又或者情緒仍然混亂，你可轉為邀請對方分享一些與死者有關的事，例如他的為人、過去的生活片段、一起做過的事等等。不用擔心以上做法會進一步刺激到對方的情緒，令他們更悲傷。事實上，你或許是他生命中唯一願意聆聽其感受的人。而且即使沒有你說的話，在日常生活中，已經有無數事物能讓他們想起逝者。

但必須緊記，聆聽最需要的是耐性和專注，所以當對方想分享時，請立刻放下手上的工作和電話，即使他說的內容已經重複，亦不要表現不耐煩的表情，或打斷他的分享。

最後，如發現對方不願多談，千萬不要強迫他，相反只需要禮貌地感謝對方，並祝福他一切平安就已足夠。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex