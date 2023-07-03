TNL+ 2023/07/03,
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柯文哲出選明年大選，德國人會覺得奇怪？

柯文哲出選明年大選，德國人會覺得奇怪？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有時在新聞網上看見一些極權國家的新聞，不少人都留言說德國也沒大分別，選來選去不是基民盟／基社盟就是社民黨，一樣都沒選擇。然而他們都心知肚明，其他四黨沒辦法挑戰這兩大黨的領導地位，而就算成立新的政黨，也無法取得總理大位。

跟德國人談到柯文哲出選明年大選，他們都會覺得奇特。

只因在德國政制中，甚難出現這樣的人物，就是一個人成立新的政黨，出選國家領袖更有機會勝選。

德國總理是由國會議員選出的，非全民一人一票直選。要成為總理，先決條件是所屬政黨在國會中取得多數席位，有組成聯合政府的主動權。

現在國會有六大黨，分別是基民盟／基社盟、社民黨、自民黨、綠黨、左翼黨、選項黨。其中只有前兩者曾經成為第一大黨，自民黨和綠黨則成為過執政聯盟一部分。德國議會由單議席單票和州名單比例代表制產生，因此各黨都可以進入議會，防止一黨獨大。然而要成為總理，卻首先要有主流政黨支持，不同於一人一票選領袖的國家，政治素人也有機會獲選。

時常都聽見德國人抱怨德國政治人物無能，經濟差之外亦有很多社會民生問題。

有時在新聞網上看見一些極權國家的新聞，不少人都留言說德國也沒大分別，選來選去不是基就是社，一樣都沒選擇。然而他們都心知肚明，其他四黨沒辦法挑戰這兩大黨的領導地位，而就算成立新的政黨，也無法取得總理大位。這樣的制度好處是讓政局穩定，不讓野心家操作，但壞處是變革空間少，新人要從政和進內閣，也必要先加入政黨才有機會。

跟德國人談到柯P的上位經過，如想像柏林大型醫院夏里特醫院（Charité）外科主任宣佈參選柏林市長，更擊敗六大黨當選，幾年後組黨參選總理，並在民調中領先。德國人都會覺得這樣的故事在他們國家不可思議，震撼度絕不遜於演員出身的澤連斯基成為烏克蘭總統。

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