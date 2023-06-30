大馬華人真的都親中嗎？專訪00後大馬華人，談對香港反送中的記憶

在今年5月落幕的國立台灣大學校園選舉中，因經濟系系學會正副會長候選人政見爭議而引起全台關注，媒體也大幅報導追蹤這起爭議事件。不過，同一時期的校園選舉，還有一個候選人爭議事件則較不受媒體關注，那就是台大社科院學生會會長候選人過往對香港人的仇恨言論事件。

5月17日，台大濁水溪社與台大香港研究社（以下簡稱「港研社」）發表聯合聲明，譴責社科院學生會會長候選人莊振葳（政治系二年級）在2019至2020年間，多次在個人臉書針對反送中抗爭者發表去人性化的仇恨言論，包括批評抗爭者為「廢青」、「恐怖份子」，因此不適任社科院學生會會長，也呼籲社科院學生投下反對票。根據5月31日的選舉結果，同額競選的莊振葳僅獲得177張支持票，305張反對票與26張廢票而落選。

這起事件僅有中央社等少數媒體報導，且報導次數也不比經濟系學生會事件。儘管討論度不高，但由於當事人莊振葳是來自馬來西亞的學生，因此同為同鄉的筆者認為，有必要再次撰文探討年輕一輩的大馬華人（主要是00後）的「中國認同」，或對民主的看法，以及香港年輕人又怎麼看其他國家華人社會。

在進入主文之前，讀者們可閱讀筆者在2020年5月所寫過的相關報導：《「大中華膠、慕洋犬、廢青」這不是談香港，而是分裂中馬來西亞華人網民世界》、《為何他們寧願被罵「漢奸」，也要將馬來西亞華人的親中、種族歧視言論翻譯出去》。

馬來西亞和香港的「黃絲」大不同

大馬在2018年5月9日的大選實現了建國以來的首次政權輪替，而此前的10年正是大馬在野力量與公民組織興起的時期，而在這時期成長的大馬年輕人，也得以見證了大馬政局的劇變。

首先在2008年3月8日的第12屆全國大選中，在野黨破天荒在222個國會議席中贏得82席，首次打破了執政聯盟國陣自1957年獨立以來，掌握國會三分之二議席的絕對優勢，意味著政府無法再任意修改憲法。這一場選舉，日後被稱為「308政治海嘯」。

「308政治海嘯」後，國陣權威被削弱，公民組織力量得以興起，其中成立於2006年的「乾淨與公平選舉聯盟2.0」（BERSIH 2.0，簡稱淨選盟）是重要推手，該組織在2011、2012、2015、2016年，在吉隆坡街頭舉行的數場大規模集會遊行，且參與人數地在10萬人以上（2007年第一次舉行的遊行約1萬人）。由於淨選盟支持者所穿著的衣服主題色是黃色，湊巧和香港佔中運動、反送中運動抗爭者所代表的黃絲帶運動顏色是一樣的，但這並不代表兩地的抗爭者對民主追求的目標是一致的。

2014年9月香港爆發雨傘運動（佔中運動），淨選盟在隔年8月29日號召了20萬人走上吉隆坡街頭抗議時任首相納吉貪污腐敗。有趣的是，雖然淨選盟早在雨傘運動爆發前，就在2011、2012年舉辦過數十萬人的大規模集會，但當時香港《蘋果日報》報導2015年的淨選盟集會時，卻下標「傘落大馬」，背後的意識是認定香港人的抗爭影響了大馬人。

「傘落大馬」這標題，確實令一部分大馬華人認為不過是彰顯了香港媒體的優越感，但另一方面，也激起了部分大華人矛盾的反應，以當時網民製作的下圖為例，強調淨選盟運動的本質是大馬人民反貪腐，而香港人則是搞港獨，顯示了確實有不少支持淨選盟的華人並不認同香港雨傘運動的。

雖然當時仍有部分支持香港雨傘運動的大馬華人，想串聯大馬與香港的社運連接，但礙於大馬官方的「一中政策」立場而受挫。如學民思潮前召集人黃之鋒在2015年5月26日準備到大馬出席六四26週年及雨傘運動的講座時，就遭到大馬內政部拒絕入境並被遣返回港。當時大馬內政部長阿末扎希（現任副首相）表示對黃之鋒被拒入境不知情，但表示禁止入境通常涉及國家安全。

00後大馬華人看香港

2001年出生的曉雲（化名）自認曾是「小粉紅」，曾在個人臉書說自己是「中國人」，還因此被姐姐截圖並分享到限時動態調侃。出生在馬來西亞霹靂州一個傳統華人新村的曉雲，自小生活在親中氛圍的家庭裡，她叔叔至今還會說「為什麼中國還不派船來把我們華僑接回去？」

大馬約有680萬華裔人口，佔全國2960萬公民人數的22.9%。大馬在建國之前就有許多華文學校存在，隨著建國後政府計劃統一管理各族群的學校，一些華人辦的中學為了保有以中文母語教學的權利，拒絕成為國家教育體制的一員，而成立獨立中學（簡稱獨中）。如今大馬華人可在小學階段就讀華文小學，中學階段可選擇就讀公立的中學，或進入自成體系的63所獨中，而大部分華人是就讀公立中學的。

曉雲還記得在獨中求學，讀到《中國歷史》課本中提到近代中國受列強屈辱的部分時，她對於身為中華民族的感受是強烈的。數年前獨中課程局推出的新版高中歷史課本，已取消單獨推出《中國歷史》，改為共同探討中國、台灣、日本、韓國歷史的《東亞史》課本，至於大馬官方推出的歷史課本，對於中國歷史的篇幅並不多。雖然曉雲高三畢業後很想到中國求學，但礙於中國對國際生收費較貴，父母也覺得中國治安不好，因此她才隨著姐姐腳步來台留學。

2014年雨傘運動爆發時曉雲還在唸初中（台灣的國中部），當時她接受的媒體資訊有限，而家人也多持反對立場，因此她也跟著批評香港抗爭者太激進。對於同一時期國內也正興起的淨選盟運動，曉雲家人就和多數華裔選民一樣，因為支持反對黨，會視支持淨選盟乃正義之舉；對於雨傘運動，曉雲不諱言當時確實沒有認真去思索香港人的訴求，無論是國內或國外的政治運動，學校老師也不會拿來討論，自己是到了台灣才有價值觀的轉變。