「懷疑」是檢查伴侶手機的心理動力，但這個舉動可能會加速對方外遇

文：穗波心理師

你會不會三不五時檢查你伴侶的手機呢？擔心伴侶有一些你未知的交友狀況？這個交友狀況如果不加以控管，會不會有朝一日，危及你在伴侶中心目的地位？如果上述的答案是否定的，接下來你不必把此文看下去，可以就此打住。

通常「懷疑」是想去檢查伴侶手機的心理動力，比如「他是不是有事情瞞著我」這種內心的疑問，但是可以去仔細想想，是又如何？不是又如何？會造成關係的實質影響是什麼？會對伴侶的信任度有降低嗎？

想一想後，就會發現，去檢查伴侶的手機，並不能有效控制對方的交友活動，我有一些案主告訴我，他把外遇的對象，在手機上的名字改成「客戶」，以避免自己正式伴侶，一不小心去檢查自己的手機，每次和外遇對象講電話，自己正式伴侶都以為是和客戶講話，而這內心的小遊戲，反而帶給自己挑戰的快感，加深了自己和外遇對象的情感。

雖然知道是道德上的不應該，但自己和外遇對象偷偷摸摸的閃躲，卻讓自己和外遇對象，瞭解到他們之間的連結有多珍貴、多不容易。

所以，對身為「正宮」的伴侶來說，如果你有檢查伴侶手機的習慣，可能要思考這個習慣，是否有一天會加速把你的伴侶推向第三者，反而加值他們間的情感強度。

再者，有一個希臘神話故事，是關於小愛神邱比特（Cupid）和他的凡間愛人賽姬（psyche）的愛情故事，其中有一段故事讓邱比特離開了賽姬，而他所代表的愛情，被後世的人解讀成千古名言：「愛情不能存在於懷疑之中。」

而我的看法是，一對伴侶開始對自己的伴侶有懷疑的話，那也代表他們之間的愛情出現了裂痕，開始有不牢靠的徵兆出現。

話說回來，兩個人因為愛情的連結而在一起，它的其中一個特質是「托付」，把自己托付給對方，這個托付的精神普遍顯現在西方婚禮的結婚誓言中：「我願對你承諾，從今天開始，無論順境或逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天荒。我承諾我將對你永遠忠誠。」

而在托付中，彼此間的信任是基礎。試想若對方有疑慮，首要的工作，是返回自己和伴侶之間出現了什麼樣的信任議題？可能原因在哪？而不是往外歸因伴侶被第三者誘惑了。

當愛情建基於信任，但又出現你信任的伴侶可能有第三者的懐疑時，除了上述要想想自己和伴侶之間出現了什麼樣的信任議題之外，你還能怎麼做呢？我建議如下。

1. 先要有正確的伴侶位置認知

要知道你和伴侶之間是愛情關係的連結，是特別屬於你們兩人的資產，如果伴侶開始有第三者的跡象，那麼中心的人物是你的伴侶，不是「我不夠好」的内在聲音，而應該是去認為「伴侶要如何選擇」的問題，是伴侶的個人問題、個人責任，和你完全無關。

你只能專注於提昇兩人間的愛情品質和純度，讓伴侶感覺失去你是重大損失，他如果動了要和第三者在一起的念頭，就要冒失去你的風險。這樣無形中，你和伴侶之間存在著無形的強力情感鍵結，不易拆散。

我觀察過社會上情感衝突的案件，有人知道伴侶有第三者之後，氣得傷害伴侶；有的則是修理傷害第三者，要第三者不能追求伴侶。其實，這都是覺得自己被伴侶傷害了所引發的一些反應，仔細想想，這些方法並不是穩固兩人間的情感，反而增加伴侶對自己的嫌惡感，而更易失去伴侶。

2. 如果你自己不太能肯定自己的價值，擔心自己現有的「伴侶」位置被取代，那你可以向你覺得有可能出軌的伴侶說出自己的感覺

比如「最近我覺得你太晚回家，我覺得很不安，會讓我胡思亂想」，說出自己感覺就好，不要延伸對伴侶的要求，諸如「你一定要9點前回家」，這樣伴侶聽到你對他的擔心，如果你們情感強度夠的話，他會要求自己改變以體貼你的需求，這樣的改變是發自內心，比較持久。

如果是你要求伴侶改變而符合你的期待，那伴侶會覺得他是被逼的，也種下拆夥的種子，我曾經諮詢過一對夫婦，太太因為不喜歡先生天天喝酒都醉醺醺的，要求他先生一個月不能喝啤酒，雙方還立下切結書。

到了不喝酒的第29天時，先生突然嘴癢，偷偷地買一罐啤酒喝，心想如果被抓到，太太也會看見他已為了她28天沒喝酒而體諒他，沒想到太太真的發現了，但太太卻是勃然大怒，覺得先生說話不算話擅自毀約，因此吵得不可開交。

來到治療室還在吵，我聽完他們兩人各自說法後，拿起切結書，告訴他們兩位，改變如果不是發自內心為自己而做，而是為他人而做的話，切結書是可以丟掉了，接著我把切結書扔在垃圾桶中，當然後續還有些處遇，這裏不贅述。

如果伴侶聽到你的感受而不改變自己，你可能要思考你和伴侶之間的情感強度是不是有問題？伴侶還值得你去保有他嗎？

3. 最後是自我價值的問題

思考到最後，你會發現檢查手機的心態，恐怕和自己對自己的焦慮有關，因為自己害怕自己不夠好，想像自己會失去伴侶心中的地位，而以委曲自己或檢查手機的外控手段來告訴自己，自己地位穩固，如果這樣，自己就得對自己好好地思考一下那內容又是什麼。

當然，伴侶可能會面對外在的誘惑，除了加強自己和伴侶間的強度，認知到自己正確的位置以及自我肯定外，也可以減少伴侶碰到外在誘惑的機率，這是次一步的環境控制，比如告訴伴侶下班後都要約他一起活動，減少他下班應酬的機會。不過這是比較次要的方法就是了。