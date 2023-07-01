消失中的香港：尋找西貢天后廟的海岸線
我們想讓你知道的是
在香港做歷史地理考究，其中一個常見的定位方法是看天后廟。廟宇歷史久遠，本身就是很好用的地標。而在香港，天后廟還有一功能：告訴你在未填海之前，海岸線的位置。
文：梁啟智
在香港做歷史地理考究，其中一個常見的定位方法是看天后廟。廟宇歷史久遠，本身就是很好用的地標。而在香港，天后廟還有另一個功能：告訴你在未填海之前，海岸線的位置。香港開埠前各處都是漁村，漁民信奉天后保佑出海安全，天后廟也就建在岸邊。隨各處填海，海岸線越推越遠，天后廟便成為原海岸線的印記。之前有提過大埔舊墟的天后廟，這次我們來看西貢墟。
按學者考據，西貢墟的歷史早於英國租借新界。不過翻看當時的地圖，並無標示天后廟的位置，年份未能考證。不過在一張一九零九年的地圖當中，西貢聖心堂倒是有所標記，看來製地圖還是關心西洋宗教多一點。當時的西貢沒有道路對外連接，今天的西貢公路是二次大戰之後才建成的。
我們還是從一九六三年開始。圖中的西貢墟和今天的西貢墟有明顯分別：以前的西貢墟是一個半島來的。這兒需要大家用一點想像力。今天的西貢墟明顯分兩部分：在宜春街西南面是新界村落建築，路彎巷窄。東北面則是許多並排同樣是六層高的白色建築，街道寬闊畢直。在圖片中見到的這個半島，就是今天宜春街西南面的那一邊；至於東北面的那一邊，當時還是海。
海岸線的位置，並不難找。現在西貢街市對面有一排獸醫之類的商店，其實是西貢戲院的原址。西貢戲院於一九五八年開業，就在當時的海邊。從這兒一直向西北走，就見到西貢天后廟，當時剛剛好就在海邊。今天的同一位置，就是宜春街的轉角，對面是籃球場。在天后廟的旁邊，還可以見到西貢公立學校。
我們再來看下一張，這次是一九六八年。這張看起來和上一張沒有分別，其實已經有一點點的填海。在西貢公立學校對出，填了一個小小的三角形，應該是巴士總站來的。西貢墟的巴士總站有好幾代，下面會再說到。
來到一九七零年，大規模填海開始了。圖中上方的大片填海地，大約是現在萬年街方逸華診所的位置。為什麼要填海呢？因為要蓋房子安置受萬宜水庫興建影響的村民。由於建造過程淹沒了不少村落，所以政府在原西貢墟的東北面填海造地，建屋安置。則才說到在西貢墟的六層高白色建築，原本都是安置村民之用的。
在上面這張一九七三年的圖片當中，我們可以見到這些安置村民的大廈都在興建當中，其中最北面的一排已經落成。我們也見到本來天后廟那邊的巴士站已搬到北面，佔地更大，位置大約是今天西貢花園麥當勞的位置。現在的巴士站又搬到公眾碼頭那邊了。
最後放一張相同範圍的街道圖，給各位對應參考。
（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alvin
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。