消失中的香港：尋找西貢天后廟的海岸線

文：梁啟智

在香港做歷史地理考究，其中一個常見的定位方法是看天后廟。廟宇歷史久遠，本身就是很好用的地標。而在香港，天后廟還有另一個功能：告訴你在未填海之前，海岸線的位置。香港開埠前各處都是漁村，漁民信奉天后保佑出海安全，天后廟也就建在岸邊。隨各處填海，海岸線越推越遠，天后廟便成為原海岸線的印記。之前有提過大埔舊墟的天后廟，這次我們來看西貢墟。

按學者考據，西貢墟的歷史早於英國租借新界。不過翻看當時的地圖，並無標示天后廟的位置，年份未能考證。不過在一張一九零九年的地圖當中，西貢聖心堂倒是有所標記，看來製地圖還是關心西洋宗教多一點。當時的西貢沒有道路對外連接，今天的西貢公路是二次大戰之後才建成的。

圖片來源：HKMS2.0

我們還是從一九六三年開始。圖中的西貢墟和今天的西貢墟有明顯分別：以前的西貢墟是一個半島來的。這兒需要大家用一點想像力。今天的西貢墟明顯分兩部分：在宜春街西南面是新界村落建築，路彎巷窄。東北面則是許多並排同樣是六層高的白色建築，街道寬闊畢直。在圖片中見到的這個半島，就是今天宜春街西南面的那一邊；至於東北面的那一邊，當時還是海。

海岸線的位置，並不難找。現在西貢街市對面有一排獸醫之類的商店，其實是西貢戲院的原址。西貢戲院於一九五八年開業，就在當時的海邊。從這兒一直向西北走，就見到西貢天后廟，當時剛剛好就在海邊。今天的同一位置，就是宜春街的轉角，對面是籃球場。在天后廟的旁邊，還可以見到西貢公立學校。

圖片來源：HKMS2.0

我們再來看下一張，這次是一九六八年。這張看起來和上一張沒有分別，其實已經有一點點的填海。在西貢公立學校對出，填了一個小小的三角形，應該是巴士總站來的。西貢墟的巴士總站有好幾代，下面會再說到。

圖片來源：HKMS2.0

來到一九七零年，大規模填海開始了。圖中上方的大片填海地，大約是現在萬年街方逸華診所的位置。為什麼要填海呢？因為要蓋房子安置受萬宜水庫興建影響的村民。由於建造過程淹沒了不少村落，所以政府在原西貢墟的東北面填海造地，建屋安置。則才說到在西貢墟的六層高白色建築，原本都是安置村民之用的。

圖片來源：HKMS2.0

在上面這張一九七三年的圖片當中，我們可以見到這些安置村民的大廈都在興建當中，其中最北面的一排已經落成。我們也見到本來天后廟那邊的巴士站已搬到北面，佔地更大，位置大約是今天西貢花園麥當勞的位置。現在的巴士站又搬到公眾碼頭那邊了。

最後放一張相同範圍的街道圖，給各位對應參考。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alvin