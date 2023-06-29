在這場台灣MeToo運動中，我認為社會欠女性一份道歉、欠男性一份溫柔

文： 柯盈如諮商心理師─謐光心理工作室

我太容易理解他人，卻常常因為這個理解，錯失了伸張自己受傷的權利。

相較於男性，女性更容易有一種忍耐，在關係裡更難以清楚地劃分界線，因為傾向於為對方設想，因為想要維護關係的和諧，比起自己被傷害的可能，更害怕拒絕或是誤解他人而引發被攻擊的可能，甚至造成對他人的傷害。往往被騷擾的當下是猝不及防，當事人的凍結，還在等待著一個合理的解釋來理解這個發生。

「應該不是惡意吧？是不小心的吧？」

「生氣的話，會不會傷害到對方？」

「是不是太敏感了，想太多了？」

「會不會誤解了對方？」

但往往等到事後，才會發現事情，沒有如他們預期地等到合理的解釋，那結果難以承受，彷彿自己也有責任一樣，充滿了自責與愧疚。為什麼當下不拒絕、不反擊？但這些指控，無論是從哪一種角度來看都是不公平的。

女人，妳要夠善良、夠可愛，因為這樣才討人喜歡。

儘管越來越多的案例中可以看到，男性也會受到性騷擾，我們仍然無法忽略這些比例中的差異。因為社會對於一個女性的期待，在這些先天與後天交錯的特質養成裡，要作為一個能被認可、被喜歡的女性，是不能輕易地表達憤怒與拒絕，更不允許能有足夠的自戀。人們對於情緒的反應，像是避之為恐不及地要貼上指責與懷疑的標籤，彷彿不夠理性的話就不算數。

你會聽到有人說一個女人情緒化，但你不太會聽到誰說哪個男人情緒化。彷彿所謂情緒都跟男人勾不上邊。

男人，你要夠強壯，因為情緒使你軟弱。

這個社會容許男性在關係裡外顯的侵略、競爭與掠奪的攻擊，但相對的，也更少地允許男性展露他們的脆弱與情感的需要。

猶記得七、八年前，曾遇到令我印象深刻的男孩，小可。

儘管小可那年13歲了，但相較其它的國中生，社會化的包袱少了一點。那學期因為喜歡我的輔導課程，小可主動報名參與了我帶領的小團體。

隨著小團體的進展，小可總是帶著小娃娃進到團體裡，彷彿這裡是他的安全基地，享受著只有在小團體裡能夠擁有的自由。在團體結束時，小可詢問著是不是還有下次，並依依不捨地，想要和我討一個擁抱。幾個同學見狀，紛紛躁動起來，開完笑小可吃老師豆腐。

但我知道，對於一個男孩能夠真誠地提出他的需要，我的態度對他會有多麼重要。我張開手，不避誨地給了他一個輕輕的搭肩式的擁抱。

我說：「我知道你是因為捨不得，所以想要擁抱。」

這份回應同時代表著一種示範，因為我知道，同學的玩笑其實正表達著，對於一個男孩提出親近需求的焦慮。而我更期待的是小可這樣珍貴的直率，建立在人與人之間敞開的互動與尊重裡，能夠被好好地接納與包容。尤其對於一個男孩來說，這會是很重要的經驗。

但有多少的男性，在日漸年長後，是否還能保有那樣表達的純粹？

在這幾年與兒童青少年工作的經驗裡，我看見年紀越小的男孩，越能表露他們對於被撫育、被照顧的渴望，想要撒嬌、想要討抱、受傷了會想哭、難過了會想被呵護，只是隨著年紀增長，這些表達能否被很好地接納與保留下來，取決照顧者對他們的期待，如何回應他們的需要。

太多男性的情感與需求，往往會在成長的期待中被掩藏與遺忘。尤其男性在發展自我認同的過程中，相較於女性，對於維護自尊有著更大的焦慮，更容易透過膨脹與自戀的方式來面對挫折感。

同樣的，你會聽到有人說：「你還是個男人嗎！」但你不太會聽到誰說：「妳還是個女人嗎？」這句話裡其實隱藏著失去陽剛特質的恐懼。

很多恐同的男性之所以恐同，是因為最被挑戰的是：「原來作為一個男人，可以擁有陰性、柔軟的特質，可以作為被動、接受的那方，而不用一直扮演著主動、積極與攻擊的角色。」

原來可以不用像個男人。

可是，作為男性，失去了「雄風」，那我要依靠什麼來支撐自己呢？明明渴望親密靠近的需要，卻又得佯裝強大的不需要任何人。

「否則我不知道我的自尊還能不能撐得住自己。」明明也好想要說我做不到，卻又得繼續扮演一肩扛起的模樣。

「否則我不知道我如何去面對那個連我都會不知所措的情感。」因為承認自己也渴望被愛、卻不知道如何求愛，這些都太令人脆弱而不安。

維持既有的架構，維持「陽剛－陰柔」界線明確的異性常規，這似乎更有安全感，因為依循著結構運行，就不用去思考更多的感受，不用去看見心裡的衝突與兩難。

結果是當男人被拒絕、感到不自信時，他們不能承受自己的失敗，反倒要更用力地去隱藏內在的脆弱，扮演起一名稱職的獵人、一名強大的掠奪者，並享有某種權利來感受到自己擁有能力，就像可以不顧另一個人的主體性，不去想另一個人的意願、感受與情感，物化自己、也物化他人，這種控制感也很好地迴避了自己對內在情感的碰觸。

談論這些理解，並不是讓行為人的犯行能有開脫的理由，而是我們從這些事件裡可以看見，原來我們的社會欠缺了什麼，而我們還能往哪裡去。

我們對女性欠缺一份道歉，在這個歷史共業中，對陰性力量的排斥與畏懼，承受了多少的投射與汙名；同樣的，對男性也欠缺一份溫柔，在這個陽剛特質推崇的世界裡，能不能有一種「阿姨，我不想努力了」的允許，而不用畏懼軟弱與受挫。

即使事過境遷，痛苦並不曾被遺忘。為什麼要在這時候說出來？這波浪潮席捲而來，那會不會意味著這個社會開始有著更大的動能運轉，或許我們有了那麼一點力氣，準備好去迎回那些被社會分裂、遺忘的另一個自己。