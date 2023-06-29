在這場台灣MeToo運動中，我認為社會欠女性一份道歉、欠男性一份溫柔
我們想讓你知道的是
他們說：女人，妳要夠善良、夠可愛，因為這樣才討人喜歡——你會聽到有人說一個女人情緒化，但你不太會聽到誰說哪個男人情緒化。他們說：男人，你要夠強壯，因為情緒使你軟弱——這個社會容許男性在關係裡外顯的侵略、競爭與掠奪的攻擊，但也更少地允許男性展露他們的脆弱與情感的需要。
文： 柯盈如諮商心理師─謐光心理工作室
我太容易理解他人，卻常常因為這個理解，錯失了伸張自己受傷的權利。
相較於男性，女性更容易有一種忍耐，在關係裡更難以清楚地劃分界線，因為傾向於為對方設想，因為想要維護關係的和諧，比起自己被傷害的可能，更害怕拒絕或是誤解他人而引發被攻擊的可能，甚至造成對他人的傷害。往往被騷擾的當下是猝不及防，當事人的凍結，還在等待著一個合理的解釋來理解這個發生。
「應該不是惡意吧？是不小心的吧？」
「生氣的話，會不會傷害到對方？」
「是不是太敏感了，想太多了？」
「會不會誤解了對方？」
但往往等到事後，才會發現事情，沒有如他們預期地等到合理的解釋，那結果難以承受，彷彿自己也有責任一樣，充滿了自責與愧疚。為什麼當下不拒絕、不反擊？但這些指控，無論是從哪一種角度來看都是不公平的。
女人，妳要夠善良、夠可愛，因為這樣才討人喜歡。
儘管越來越多的案例中可以看到，男性也會受到性騷擾，我們仍然無法忽略這些比例中的差異。因為社會對於一個女性的期待，在這些先天與後天交錯的特質養成裡，要作為一個能被認可、被喜歡的女性，是不能輕易地表達憤怒與拒絕，更不允許能有足夠的自戀。人們對於情緒的反應，像是避之為恐不及地要貼上指責與懷疑的標籤，彷彿不夠理性的話就不算數。
你會聽到有人說一個女人情緒化，但你不太會聽到誰說哪個男人情緒化。彷彿所謂情緒都跟男人勾不上邊。
男人，你要夠強壯，因為情緒使你軟弱。
這個社會容許男性在關係裡外顯的侵略、競爭與掠奪的攻擊，但相對的，也更少地允許男性展露他們的脆弱與情感的需要。
猶記得七、八年前，曾遇到令我印象深刻的男孩，小可。
儘管小可那年13歲了，但相較其它的國中生，社會化的包袱少了一點。那學期因為喜歡我的輔導課程，小可主動報名參與了我帶領的小團體。
隨著小團體的進展，小可總是帶著小娃娃進到團體裡，彷彿這裡是他的安全基地，享受著只有在小團體裡能夠擁有的自由。在團體結束時，小可詢問著是不是還有下次，並依依不捨地，想要和我討一個擁抱。幾個同學見狀，紛紛躁動起來，開完笑小可吃老師豆腐。
但我知道，對於一個男孩能夠真誠地提出他的需要，我的態度對他會有多麼重要。我張開手，不避誨地給了他一個輕輕的搭肩式的擁抱。
我說：「我知道你是因為捨不得，所以想要擁抱。」
這份回應同時代表著一種示範，因為我知道，同學的玩笑其實正表達著，對於一個男孩提出親近需求的焦慮。而我更期待的是小可這樣珍貴的直率，建立在人與人之間敞開的互動與尊重裡，能夠被好好地接納與包容。尤其對於一個男孩來說，這會是很重要的經驗。
但有多少的男性，在日漸年長後，是否還能保有那樣表達的純粹？
在這幾年與兒童青少年工作的經驗裡，我看見年紀越小的男孩，越能表露他們對於被撫育、被照顧的渴望，想要撒嬌、想要討抱、受傷了會想哭、難過了會想被呵護，只是隨著年紀增長，這些表達能否被很好地接納與保留下來，取決照顧者對他們的期待，如何回應他們的需要。
太多男性的情感與需求，往往會在成長的期待中被掩藏與遺忘。尤其男性在發展自我認同的過程中，相較於女性，對於維護自尊有著更大的焦慮，更容易透過膨脹與自戀的方式來面對挫折感。
同樣的，你會聽到有人說：「你還是個男人嗎！」但你不太會聽到誰說：「妳還是個女人嗎？」這句話裡其實隱藏著失去陽剛特質的恐懼。
很多恐同的男性之所以恐同，是因為最被挑戰的是：「原來作為一個男人，可以擁有陰性、柔軟的特質，可以作為被動、接受的那方，而不用一直扮演著主動、積極與攻擊的角色。」
原來可以不用像個男人。
可是，作為男性，失去了「雄風」，那我要依靠什麼來支撐自己呢？明明渴望親密靠近的需要，卻又得佯裝強大的不需要任何人。
「否則我不知道我的自尊還能不能撐得住自己。」明明也好想要說我做不到，卻又得繼續扮演一肩扛起的模樣。
「否則我不知道我如何去面對那個連我都會不知所措的情感。」因為承認自己也渴望被愛、卻不知道如何求愛，這些都太令人脆弱而不安。
維持既有的架構，維持「陽剛－陰柔」界線明確的異性常規，這似乎更有安全感，因為依循著結構運行，就不用去思考更多的感受，不用去看見心裡的衝突與兩難。
結果是當男人被拒絕、感到不自信時，他們不能承受自己的失敗，反倒要更用力地去隱藏內在的脆弱，扮演起一名稱職的獵人、一名強大的掠奪者，並享有某種權利來感受到自己擁有能力，就像可以不顧另一個人的主體性，不去想另一個人的意願、感受與情感，物化自己、也物化他人，這種控制感也很好地迴避了自己對內在情感的碰觸。
談論這些理解，並不是讓行為人的犯行能有開脫的理由，而是我們從這些事件裡可以看見，原來我們的社會欠缺了什麼，而我們還能往哪裡去。
我們對女性欠缺一份道歉，在這個歷史共業中，對陰性力量的排斥與畏懼，承受了多少的投射與汙名；同樣的，對男性也欠缺一份溫柔，在這個陽剛特質推崇的世界裡，能不能有一種「阿姨，我不想努力了」的允許，而不用畏懼軟弱與受挫。
即使事過境遷，痛苦並不曾被遺忘。為什麼要在這時候說出來？這波浪潮席捲而來，那會不會意味著這個社會開始有著更大的動能運轉，或許我們有了那麼一點力氣，準備好去迎回那些被社會分裂、遺忘的另一個自己。
“2023台灣MeToo事件”的相關議題
- 2023-06-29 在這場台灣MeToo運動中，我認為社會欠女性一份道歉、欠男性一份溫柔
- 2023-06-29 玉里屁孩性騷擾：我是個「政確」的人，但自從搬到鄉下事情就不太一樣了
- 2023-06-28 「黑人」陳建州MeToo受害者再+1，郭源元：「我不想讓大牙只有一個人」
Tags：
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！