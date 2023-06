聯合國調查報告：俄羅斯任意拘留大量平民、草率處決77人，烏克蘭也被控虐待被拘留者

聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,OHCHR​​)於6月27日發布一份調查報告,記錄了自2022年2月24日俄烏戰爭以來,俄羅斯與烏克蘭拘留平民的狀況。

根據該報告的紀錄,俄羅斯草率地處決了77名被其任意拘留的平民,同時,也記錄了864起俄羅斯任意拘留的案件(763名男性、94名女性與7名小男孩)。另一方面,報告也同樣記錄到75起(57名男性、17名女性與1名小男孩)烏克蘭任意拘留案件,其中大部分的被拘留者是涉嫌犯下刑事罪責。

關於OHCHR的調查報告

這份於6月27日發布,稱為「2022年2月24日至2023年5月23日俄羅斯聯邦武裝襲擊烏克蘭期間拘留平民(Detention of civilians in the context of the armed attack by the Russian Federation against Ukraine, 24 February 2022 – 23 May 2023)」的報告,旨在檢視衝突各方是否恪守國際人道法、國際人權法以及國際武裝衝突等規範,並對任意拘留,以及違反國際法的情況表達擔憂。

而調查發現,不僅俄羅斯大量拘留烏克蘭平民,甚至烏克蘭當局也針對犯下衝突相關罪行的俄羅斯平民進行拘留。

烏克蘭政府已與聯合國人權事務高級專員辦事處針對拘留事件展開對話,也提供拘留地點的資訊讓調查團隊能與被拘留者保持接觸。然而,於此同時,烏克蘭也隱瞞了87名俄羅斯船員的拘留下落。俄羅斯方面,儘管調查團隊不斷地要求,俄方仍不願透落拘留的細節並配合調查。

俄羅斯任意拘留的案件

調查報告認為,俄羅斯沒有依據國際人道法的原則,對被拘留者提供相對應的權利保障。同時,也未在衝突期間遵守保護平民的國際規範。

這些被俄羅斯所拘留的平民,不僅會被拘留在非官方的臨時性場所(如地下室、倉庫等),還有91%的被拘留者表示他們受到酷刑、虐待與性暴力。在大多數的拘留案件中,俄羅斯拒絕向被拘留者的家屬與律師披露拘留資訊。

此外,調查發現有26%的被拘留者遭俄羅斯轉移到其他拘留地點,或將這些受拘留的烏克蘭平民驅逐至俄羅斯境內,調查報告指出此舉明顯違反了國際人道法禁止強行轉移或驅逐出境的禁令。

另外,報告也提及俄羅斯聯邦會議已經一讀批准一項法律草案,未來可能會免除俄羅斯武裝成員在烏克蘭境內所犯下的刑事責任。

烏克蘭任意拘留的案件

烏克蘭在實施戒嚴之後,其刑法修正案賦予烏克蘭當局更廣泛的處置權力,拘留對國家安全造成威脅並犯下刑事罪刑的人。對此,調查報告指出烏克蘭的執法官員有濫用權力之虞,例如:在沒有逮捕令的情況下任意拘留平民,剝奪其自由。

經調查發現,烏克蘭擁有11處非官方拘留場所,並紀錄到65起烏克蘭在非官方場所拘留平民的案件。烏克蘭當局可能透過強制拘留,強迫被拘留者招供或作出相關犯罪陳述。

和俄羅斯被指控的事由相似,57%接受採訪的被拘留者表示,他們遭受烏克蘭的酷刑和虐待。此外,烏克蘭也有轉移被拘留者到其他地點的情況,以及拒絕向家屬與律師披露拘留資訊。

違反國際法的事由

不論是俄羅斯亦或是烏克蘭皆適用於國際武裝衝突的條約,以及國際人道法的約束,包括1949年日內瓦四公約(Four Geneva Conventions)、1977年《日內瓦公約第一附加議定書》(Additional Protocol I to the Geneva Conventions)和1907年《海牙第四公約》(Hague Convention IV)及其附件《陸戰法規和慣例公約》(Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land)。

調查報告指出​​,任意拘留的狀況,已經違反作為國際習慣法的《公民與政治權利國際公約》(International Covenant on Civil and Political Rights)第九條對於人身安全的規定。非法且任意的拘留,是對自由權的剝奪。

此外,日內瓦四公約對被拘留人的待遇規則有明確的規範與程序,包含必須確保拘留環境之衛生、應將被拘留者的消息告知其家屬,以及若未有明確拘留理由應即刻釋放等。然而,調查報告指出烏克蘭與俄羅斯在諸多細節上未能遵守國際法的規範。

調查報告以日內瓦四公約第49條以及第147條之條文,強調國際人道法已明文禁止個人或大規模強行轉移,以及將人員從被佔領土驅逐到佔領國或任何第三國的領土。

聯合國將俄羅斯列入恥辱名單

除了OHCHR的報告外,根據《路透社》的報導,​​6月22日聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)也向聯合國安理會提交報告,批評俄羅斯在2022年俄烏戰爭時,殺害136名烏克蘭兒童,並將俄羅斯武裝部隊列入全球罪犯名單。

聯合國也進一步證實,俄烏戰爭期間俄羅斯的武裝部隊使518名兒童傷殘,並利用91名兒童作為人體盾牌。

於此同時,該份向安理會提交的報告也指控烏克蘭武裝部隊殺害80名兒童,並使175名兒童傷殘,但聯合國並未將烏克蘭部隊列入全球罪犯名單內。