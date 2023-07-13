不願過勞、要求工作生活平衡， Z世代人才為德國企業帶來新挑戰

全球許多國家都面臨勞動力短缺的問題，在德國更是不例外。

根據德國《明鏡商業週刊》今（2023）年3月的報導，德國職缺數量再創新高，全國約有198萬個職缺仍待填補。對此，德國總理蕭茲也呼籲，企業需提供更多培訓機會，且應盡努力持續增加德國的培訓名額。

針對此現象值得探討的議題之一，是企業對於招募Z世代人才，所面臨的新挑戰。

Z世代，英文為Generation Z，也簡稱Gen Z，指的是1990年中期到2010年初所出生的人。目前所謂的Z世代也紛紛進入勞動力市場，然而，他們對於工作的價值觀和高度的期望，卻給企業雇主帶來了前所未有的挑戰。

在過去，西方國家的工作文化一直都是強調，只要努力工作就將會得到回報，如果是為了自己喜歡的工作而努力，那麼報酬就會令人滿意，一切努力都是值得的。最後工作成了一種痴迷，也是一種身份象徵。

但越來越多的Z世代年輕人，在觀察到年長的職員因為工作過勞、在工作與生活之間缺乏平衡，以及經歷經濟不安全感後，對於工作有了更多的期望。他們要求減輕工作量、絕對不容許被雇主剝削，也期望雇主提供彈性的工作時間，每週只需工作四天的可能性以及在家辦公的機會，甚至也爭取「workation」，意即工作和假期的結合。

對於許多Z世代的年輕人來說，休閒時間遠比工作還來得重要。去（2022）年Quiet quitting成了一個在抖音上瘋傳的職場關鍵詞，中文可以翻譯成「安靜辭職」，意思是員工只完成工作最低的需求，不願加班也不主動承擔額外的責任，對於生活與工作之間的平衡有給予了新的定義。

除此之外，工作中的樂趣、良好的工作氛圍、自我實現感的獲得，皆是Z世代年輕人求職所會顧慮的條件。如果他們的需求得不到滿足，他們願意離開雇主。根據最新的調查顯示，30歲以下的年輕員工對雇主的忠誠度低於較年長的員工，對他們來說，雇主並沒有很高的重要性，他們也不會想要長期為同一個雇主工作。

面對Z世代求職者對於工作條件的期望，企業雇主批評他們為懶惰、被寵壞、挑剔並有過多的要求，且許多人也認為他們是對於雇主最不忠誠的一代。

然而對此批評，萊茵蘭-普法爾茨州勞工部長亞歷山大・施韋策（Alexander Schweitzer）有截然不同的看法。他認為年輕人提出的許多要求並不是壞事，因為這能促成人類的健康水平。

施韋策表示：「成功人士說：『我只能付出最高的代價，也就是說，我會放棄我的家庭，我會放棄我的休閒時間，我會放棄我的俱樂部活動，我會放棄週末。』當然，這會讓你成功。但在生命的盡頭，你會想到：『也許我人生錯過了很多。』企業雇主必須接受新的價值觀和工作文化，並在其中看到新的契機。」

在2030年，Z世代就會與千禧世代，一起成為勞動力市場上最重要的群體之一。面臨勞工力短缺的問題，企業雇主也必須改變運作模式與思維，滿足Z世代年輕人對於工作條件的要求，提供吸引人的福利，才能找到並留下所需的人才。

對此德國許多企業也正在調整適應新一代的想法，好比自從COVID-19疫情爆發之後，在家辦公原本是必須且能避免染疫的工作方式，直到如今，則成了德國許多公司為了招攬人才所必須提出的福利之一。

其中一個範例，是德國伯布林根（Böblingen）的半導體供應商公司Advantest。他們讓員工自由安排工作時間或是在家辦公，也能自行減少每週的工作時間。該公司的人資經理表示，重要的是有達到公司所設立的目標。而從中受益的是一名23歲的工程師，他可以早上在家辦公，接著在上午健身房比較沒有客人的時段去健身兩個小時，並能夠更有效率的訓練。

社群網站公司Xing的勞動力市場專家朱利安・斯塔爾（Julian Stahl）表示，任何不考慮讓員工在家辦公、提供邊度假邊工作機會（workation），或是休假等福利的企業，都無法成為Z世代年輕人的雇主。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：朱家儀