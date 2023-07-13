不願過勞、要求工作生活平衡， Z世代人才為德國企業帶來新挑戰
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越來越多Z世代年輕人，在觀察到年長職員因為工作過勞、在工作與生活之間缺乏平衡，以及經歷經濟不安全感後，開始要求減輕工作量、不容許被雇主剝削，也期望雇主提供彈性的工作時間。德國半導體供應商公司Advantest，讓員工自由安排工作時間時或是在家辦公，也能自行減少每週的工時。員工可以早上在家辦公，接著在上午健身房比較沒有客人的時段去健身兩個小時。
全球許多國家都面臨勞動力短缺的問題，在德國更是不例外。
根據德國《明鏡商業週刊》今（2023）年3月的報導，德國職缺數量再創新高，全國約有198萬個職缺仍待填補。對此，德國總理蕭茲也呼籲，企業需提供更多培訓機會，且應盡努力持續增加德國的培訓名額。
針對此現象值得探討的議題之一，是企業對於招募Z世代人才，所面臨的新挑戰。
Z世代，英文為Generation Z，也簡稱Gen Z，指的是1990年中期到2010年初所出生的人。目前所謂的Z世代也紛紛進入勞動力市場，然而，他們對於工作的價值觀和高度的期望，卻給企業雇主帶來了前所未有的挑戰。
在過去，西方國家的工作文化一直都是強調，只要努力工作就將會得到回報，如果是為了自己喜歡的工作而努力，那麼報酬就會令人滿意，一切努力都是值得的。最後工作成了一種痴迷，也是一種身份象徵。
但越來越多的Z世代年輕人，在觀察到年長的職員因為工作過勞、在工作與生活之間缺乏平衡，以及經歷經濟不安全感後，對於工作有了更多的期望。他們要求減輕工作量、絕對不容許被雇主剝削，也期望雇主提供彈性的工作時間，每週只需工作四天的可能性以及在家辦公的機會，甚至也爭取「workation」，意即工作和假期的結合。
對於許多Z世代的年輕人來說，休閒時間遠比工作還來得重要。去（2022）年Quiet quitting成了一個在抖音上瘋傳的職場關鍵詞，中文可以翻譯成「安靜辭職」，意思是員工只完成工作最低的需求，不願加班也不主動承擔額外的責任，對於生活與工作之間的平衡有給予了新的定義。
除此之外，工作中的樂趣、良好的工作氛圍、自我實現感的獲得，皆是Z世代年輕人求職所會顧慮的條件。如果他們的需求得不到滿足，他們願意離開雇主。根據最新的調查顯示，30歲以下的年輕員工對雇主的忠誠度低於較年長的員工，對他們來說，雇主並沒有很高的重要性，他們也不會想要長期為同一個雇主工作。
面對Z世代求職者對於工作條件的期望，企業雇主批評他們為懶惰、被寵壞、挑剔並有過多的要求，且許多人也認為他們是對於雇主最不忠誠的一代。
然而對此批評，萊茵蘭-普法爾茨州勞工部長亞歷山大・施韋策（Alexander Schweitzer）有截然不同的看法。他認為年輕人提出的許多要求並不是壞事，因為這能促成人類的健康水平。
施韋策表示：「成功人士說：『我只能付出最高的代價，也就是說，我會放棄我的家庭，我會放棄我的休閒時間，我會放棄我的俱樂部活動，我會放棄週末。』當然，這會讓你成功。但在生命的盡頭，你會想到：『也許我人生錯過了很多。』企業雇主必須接受新的價值觀和工作文化，並在其中看到新的契機。」
在2030年，Z世代就會與千禧世代，一起成為勞動力市場上最重要的群體之一。面臨勞工力短缺的問題，企業雇主也必須改變運作模式與思維，滿足Z世代年輕人對於工作條件的要求，提供吸引人的福利，才能找到並留下所需的人才。
對此德國許多企業也正在調整適應新一代的想法，好比自從COVID-19疫情爆發之後，在家辦公原本是必須且能避免染疫的工作方式，直到如今，則成了德國許多公司為了招攬人才所必須提出的福利之一。
其中一個範例，是德國伯布林根（Böblingen）的半導體供應商公司Advantest。他們讓員工自由安排工作時間或是在家辦公，也能自行減少每週的工作時間。該公司的人資經理表示，重要的是有達到公司所設立的目標。而從中受益的是一名23歲的工程師，他可以早上在家辦公，接著在上午健身房比較沒有客人的時段去健身兩個小時，並能夠更有效率的訓練。
社群網站公司Xing的勞動力市場專家朱利安・斯塔爾（Julian Stahl）表示，任何不考慮讓員工在家辦公、提供邊度假邊工作機會（workation），或是休假等福利的企業，都無法成為Z世代年輕人的雇主。
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：朱家儀
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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