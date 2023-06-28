「黑人」陳建州MeToo受害者再+1，郭源元：「我不想讓大牙只有一個人」

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而目前遭爆性騷擾的知名藝人就包含許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼、炎亞綸、NONO等人。

至於昨（27）日，P. LEAGUE+職籃執行長「黑人」陳建州也爆出性醜聞，昔日綜藝節目《我愛黑澀會》固定班底「大牙」，在臉書粉專指出曾在2012年遭黑人性騷擾，而陳建州本人在作日透過律師發布聲明稿，指出「內容全然不實」之後，今（28）日下午再發律師聲明稿，揚言已提出民事訴訟，向大牙求償1000萬元，並要求於臉書致歉。

時間軸來到今晚8點19分，曾出過寫真書以及參與各大節目的女藝人郭源元，也在臉書粉專發文，道出昔日遭受陳建州性騷擾的過程，並表示：「現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」

本名周宜霈的大牙，發文表示，2012年與陳建州當時前往香港錄製節目《18/22》，而陳建州就以「鬆一下」暗示大牙，而後兩人到了下塌飯店旅館，陳建州便進入大牙房間，「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣」，接著大牙也表示，陳建州回覆大牙：「『怎麼樣？壯吧！』」並且將大牙推倒在床上。

大牙也指出，「我很認真的告訴他，我是把你當哥哥，所以你開開玩笑我並沒有放在心上，你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪」！而陳建州則是回應：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

此文一出，也引起眾網友熱議，紛紛要求陳建州出面回應。

而陳建州也在當日就透過律師聲明指出，「關於周宜霈女士今日之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任。」聲明也同步表示：「2012年7月香港錄製節目形成，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」

昨晚，大牙又於臉書發文，表示：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」而到了今日，陳建州則是再發出律師聲明，表示已經向台北地方法院提起民事訴訟，聲明中表示，除了向大牙求償1000萬台幣之外，也要求大牙於臉書刊登道歉啟事，以恢復名譽。

就在陳建州公告律師聲明之後，大牙則在於臉書發文表示：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」

就在事情停留在陳建州對大牙提告之際，藝人郭源元於今晚8點19分發文，清楚寫下遭受陳建州性騷擾的過往。

郭源元文中提及，第一次是發生在陳建州位於松菸的辦公室：「當天辦公室裡只有我跟他，我正盯著牆上裱掛起來的幾件球衣，等待黑人去取要送給我的商品。身高將近一百七，體重五十五公斤，覺得自己總是很大隻的我，被突然從後面環抱起來，雙腳離地。黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。我愣住，也許是因為不知所措，我傻笑，並掙扎著要起身，黑人再繼續加強力道按住我，就這樣反覆。『你先親我一下，你先親我一下。』黑人不斷這樣說，我的恐懼已經爬滿全身，但我還是傻笑，與繼續要起身的掙扎。」

至於第二次則是發生在陳建州的家中，郭源元表示：「我餘光看到他把東西放靠牆，我才要轉身想說怎麼了，他整個人壓上來環抱住我。一切很快，我被很輕易地抓抱起來，往房子深處去，我的視野因為整個人被抓抱起來，變得很高。我掙扎，很驚慌，黑人很開心，像一切只是在玩鬧，他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以。』我腦中閃過對那句話的理解是，『這是他與范范的主臥室』，然後我又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。過程中我不斷掙扎，奮力掙扎。」

這兩段受害經驗，明確指出陳建州性騷擾的過程，而郭源元也在文中解釋了自己在這幾年面對創傷的過程，並表示「想起來還是非常痛苦」。

最後，郭源元也解釋會在這個時間點發文陳述遭到陳建州侵犯的過程，是因為，「不想讓大牙只有一個人」。大牙也在其貼文底下留言，表示：「我哭了，我懂你的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」

至於陳建州則尚未回覆。

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核稿編輯：翁世航