「黑人」陳建州MeToo受害者再+1，郭源元：「我不想讓大牙只有一個人」
我們想讓你知道的是
P. LEAGUE+職籃執行長「黑人」陳建州爆出性醜聞，藝人大牙指出曾在2012年遭黑人性騷擾，而陳建州則在今日下午發出律師聲明稿，揚言已提出民事訴訟，向大牙求償1000萬元，並要求於臉書致歉。但到了晚上8點，另一名藝人郭源元，也發文道出昔日遭受陳建州侵犯的過程，強力環抱、抓抱、索吻、都出現在受害過程之中。
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而目前遭爆性騷擾的知名藝人就包含許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼、炎亞綸、NONO等人。
至於昨（27）日，P. LEAGUE+職籃執行長「黑人」陳建州也爆出性醜聞，昔日綜藝節目《我愛黑澀會》固定班底「大牙」，在臉書粉專指出曾在2012年遭黑人性騷擾，而陳建州本人在作日透過律師發布聲明稿，指出「內容全然不實」之後，今（28）日下午再發律師聲明稿，揚言已提出民事訴訟，向大牙求償1000萬元，並要求於臉書致歉。
時間軸來到今晚8點19分，曾出過寫真書以及參與各大節目的女藝人郭源元，也在臉書粉專發文，道出昔日遭受陳建州性騷擾的過程，並表示：「現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」
本名周宜霈的大牙，發文表示，2012年與陳建州當時前往香港錄製節目《18/22》，而陳建州就以「鬆一下」暗示大牙，而後兩人到了下塌飯店旅館，陳建州便進入大牙房間，「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣」，接著大牙也表示，陳建州回覆大牙：「『怎麼樣？壯吧！』」並且將大牙推倒在床上。
大牙也指出，「我很認真的告訴他，我是把你當哥哥，所以你開開玩笑我並沒有放在心上，你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪」！而陳建州則是回應：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」
此文一出，也引起眾網友熱議，紛紛要求陳建州出面回應。
而陳建州也在當日就透過律師聲明指出，「關於周宜霈女士今日之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任。」聲明也同步表示：「2012年7月香港錄製節目形成，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」
昨晚，大牙又於臉書發文，表示：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」而到了今日，陳建州則是再發出律師聲明，表示已經向台北地方法院提起民事訴訟，聲明中表示，除了向大牙求償1000萬台幣之外，也要求大牙於臉書刊登道歉啟事，以恢復名譽。
就在陳建州公告律師聲明之後，大牙則在於臉書發文表示：「再次感受到當年窒息的壓力，但是這次我會勇敢，法院見。」
就在事情停留在陳建州對大牙提告之際，藝人郭源元於今晚8點19分發文，清楚寫下遭受陳建州性騷擾的過往。
郭源元文中提及，第一次是發生在陳建州位於松菸的辦公室：「當天辦公室裡只有我跟他，我正盯著牆上裱掛起來的幾件球衣，等待黑人去取要送給我的商品。身高將近一百七，體重五十五公斤，覺得自己總是很大隻的我，被突然從後面環抱起來，雙腳離地。黑人從後面環抱起我，轉身坐上他的辦公椅，我想逃離，他加強力道將我按在他的腿上，然後，他對我說他要親親。我愣住，也許是因為不知所措，我傻笑，並掙扎著要起身，黑人再繼續加強力道按住我，就這樣反覆。『你先親我一下，你先親我一下。』黑人不斷這樣說，我的恐懼已經爬滿全身，但我還是傻笑，與繼續要起身的掙扎。」
至於第二次則是發生在陳建州的家中，郭源元表示：「我餘光看到他把東西放靠牆，我才要轉身想說怎麼了，他整個人壓上來環抱住我。一切很快，我被很輕易地抓抱起來，往房子深處去，我的視野因為整個人被抓抱起來，變得很高。我掙扎，很驚慌，黑人很開心，像一切只是在玩鬧，他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以。』我腦中閃過對那句話的理解是，『這是他與范范的主臥室』，然後我又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。過程中我不斷掙扎，奮力掙扎。」
這兩段受害經驗，明確指出陳建州性騷擾的過程，而郭源元也在文中解釋了自己在這幾年面對創傷的過程，並表示「想起來還是非常痛苦」。
最後，郭源元也解釋會在這個時間點發文陳述遭到陳建州侵犯的過程，是因為，「不想讓大牙只有一個人」。大牙也在其貼文底下留言，表示：「我哭了，我懂你的害怕，我哭了，原來他的魔爪伸這麼長！好心疼妳，我不是一個人，妳也不是一個人。」
至於陳建州則尚未回覆。
延伸閱讀
- PLG國王楊敬敏遭爆婚外情，聲明「離開球場」自請離隊放棄剩餘合約
- 職籃球星遭偷拍兩嫌被逮，陳建州籲重視網路性暴力：不只聯盟球員，每個孩子都可能發生
- 大牙控曾遭「黑人」陳建州性騷擾，陳發出律師聲明：「不容許發生藉著MeToo而抹黑、虛偽的行為」
- 小紅老師指控藝人NONO性侵，NONO回應：「本人即刻起停止演藝工作誠心深刻反省」
- 黃子佼影片：大小S吸毒、胡瓜、庹宗康、曾國城全被爆，「管你們去死，反正也沒有人管我去死」
- 耀樂Metoo記者會，炎亞綸突現身道歉，耀樂：2018年違反意願強制性交，還違背承諾偷錄私密影片
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
“2023台灣MeToo事件”的相關議題
- 2023-06-28 「黑人」陳建州MeToo受害者再+1，郭源元：「我不想讓大牙只有一個人」
- 2023-06-28 當私密影像外流受害者站在你面前，你會對他說什麼？
- 2023-06-28 從MeToo演變成YouToo：「比爛」成為卸責的理由，讓加害者繼續混水摸魚
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。